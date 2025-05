Огромен НЛО в САЩ предизвика спорове

Н ова снимка, за която се твърди, че показва НЛО с диаметър 300 метра в американския югозапад, беше публикувана от активисти за разкриване на неидентифицирани въздушни явления, но критиците твърдят, че „разкритието“ е по-скоро неудобна грешка, пише New York Post.

Скандалният бивш служител на Държавния департамент и активист Луис „Лу“ Елизондо беше домакин на панел, организиран от Фонда за разкриване на НЛО, по време на който публикува предполагаема снимка на летяща чиния с диаметър 300 метра, сребърна, дискообразна.

„Заснета близо до Four Corners на FL20 — приблизително 300 метра в диаметър, със сребрист оттенък, с форма на диск“,

публикува Фондът за разкриване на NLO в социалната мрежа X.

✈️ NEW PHOTO (civilian pilot) Captured near Four Corners at FL210—estimated 600-1,000 ft in diameter, silver-hued, disc-shaped. Released moments ago by @LueElizondo during our “Science, National Security & Innovation” panel. Several speakers confirmed DoD & IC hold hundreds of… pic.twitter.com/KHxkywz8JR

„Няколко говорители потвърдиха, че Министерството на отбраната и Разузнавателната общност държат стотици подобни изображения на НЛО + файлове от сензори, които все още са класифицирани“, твърди застъпническата група, добавяйки: „Време е за пълно разсекретяване и открит научен анализ“.

Зърнестата снимка е била направена от пилот на търговска авиокомпания през 2021 г., докато е летял на 6400 метра близо до забележителността Four Corners, свързваща части от Ню Мексико, Аризона, Юта и Колорадо, твърди Елизондо. Той посочи видимата сянка, хвърлена от големия „лещовиден“ обект, като част от доказателствата за съществуването на физически летателен апарат на снимката.

Защитникът на разкриването на НЛО твърди, че

снимката е направена с „обикновен фотоапарат“,

но заяви, че „не може да гарантира за истинността на тази снимка, защото не съм я направил“, показва видеото.

Критиците бързо оспориха презентацията – много проницателни критици твърдят, че снимката просто показва напоителни кръгове, които са често срещани в пустинен климат.

⬅️LEFT: a photo of a "UFO" presented by UFO lobbyists to credulous members of Congress today



➡️RIGHT: a photo of normal irrigation circles



The UFO lobby asked @RepLuna, @RepEricBurlison and @RepTimBurchett for $1 billion in taxpayer funds to hunt UFOs. pic.twitter.com/33houNLLJS