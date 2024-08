Официално: Учените потвърдиха какво има вътре в Луната

З адълбочено изследване установи, че вътрешното ядро на Луната всъщност е твърда топка с плътност, подобна на тази на желязото.

Изследователите се надяват, че това ще помогне за разрешаването на дългогодишния дебат дали вътрешното сърце на Луната е твърдо или разтопено, и ще доведе до по-точно разбиране на историята на Луната - а с това и на Слънчевата система.

„Нашите резултати поставят под въпрос еволюцията на магнитното поле на Луната благодарение на доказателството за съществуването на вътрешно ядро и подкрепят сценарий за глобално преобръщане на мантията, който внася съществени идеи за времевата линия на лунната бомбардировка през първите милиарди години от съществуването на Слънчевата система“, пише екипът, ръководен от астронома Артур Брио от Френския национален център за научни изследвания във Франция

