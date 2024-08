Учените искат да построят Ноев ковчег на Луната

У чените предлагат да спасят живота на Земята, като го съхранят на Луната в съвременен космически Ноев ковчег.

(Във видеото може да научите повече за: Намериха останки от град на Луната?)

Според нова статия в списание BioScience в това "лунно биохранилище" могат да се съхраняват криоконсервирани проби от най-застрашените видове на Земята, за да се опази нейното биоразнообразие.

Пробите ще бъдат защитени от земните проблеми, вариращи от природни бедствия и климатични промени до геополитически конфликти, поради това, че се намират далеч, на Луната.

