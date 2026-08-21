Обувки за хиляди долари, а подметка няма: Маргарет Куоли с най-лудата визия на Chanel

М аргарет Куоли се разделя с традиционните обувки!

31-годишната актриса носеше чифт обувки на Chanel без подметка на световната премиера на предстоящия си филм „Кучешките звезди“ (The Dog Stars) в Лондон в четвъртък, 20 август, съобщи People .

Противоречивите обувки разполагат единствено с дебел ток и две каишки за глезена.

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Куоли съчета едва забележимите черни обувки с черна рокля, покрита с бохемски ресни. Дрехата беше с дълбоко V-образно деколте и къси ръкави.

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Ноктите на ръцете и краката ѝ бяха лакирани в черно, а бижутата ѝ бяха минималистични - само с един атрактивен пръстен.

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Звездата носеше косата си пусната на леки вълни, с подчертани вежди, смела очна линия и червило с цвят теракота.

Обувките без подметка дебютираха на 28 април като част от круизната колекция на Матийо Блази за Chanel.

Куоли е дългогодишен посланик на Chanel и е дефилирала в ревюта на луксозната модна къща през 2021 г. и 2024 г.

Актрисата носеше Chanel от глава до пети и на сватбата си през 2023 г. с Джак Антоноф, с когото се раздели през юли.

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Най-новият филм на Куоли е адаптация по хитовия едноименен роман на Питър Хелър от 2012 г.

Драмата разказва историята на „Хиг - млад пилот, който заедно с военния специалист по оцеляване Бангли е изградил ефективно, но изолирано стопанство в брутален постапокалиптичен свят, докато тайнствено радиопредаване не подтиква Хиг да се отправи към неизвестното в търсене на надеждата и хуманността, които вярва, че все още съществуват“, според синопсиса.

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Филмът е режисиран от Ридли Скот, а сценарият е дело на Марк Л. Смит.

Джейкъб Елорди, Джош Бролин, Гай Пиърс, Бенедикт Вонг и Алисън Джени също участват във филма.