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Обувки за хиляди долари, а подметка няма: Маргарет Куоли с най-лудата визия на Chanel

Актрисата Маргарет Куоли взриви червения килим в Лондон, появявайки се... без подметки! На премиерата на "The Dog Stars" тя бе с провокативен модел на Chanel - само ток и две каишки. Модният й експеримент доказа, че за стила граници няма!

21 август 2026, 11:40
Обувки за хиляди долари, а подметка няма: Маргарет Куоли с най-лудата визия на Chanel
Източник: Getty Images

М аргарет Куоли се разделя с традиционните обувки!

31-годишната актриса носеше чифт обувки на Chanel без подметка на световната премиера на предстоящия си филм „Кучешките звезди“ (The Dog Stars) в Лондон в четвъртък, 20 август, съобщи People.

Противоречивите обувки разполагат единствено с дебел ток и две каишки за глезена.

Източник: Getty Images

Куоли съчета едва забележимите черни обувки с черна рокля, покрита с бохемски ресни. Дрехата беше с дълбоко V-образно деколте и къси ръкави.

Източник: Getty Images

Ноктите на ръцете и краката ѝ бяха лакирани в черно, а бижутата ѝ бяха минималистични - само с един атрактивен пръстен.

Източник: Getty Images

Звездата носеше косата си пусната на леки вълни, с подчертани вежди, смела очна линия и червило с цвят теракота.

Обувките без подметка дебютираха на 28 април като част от круизната колекция на Матийо Блази за Chanel.

Куоли е дългогодишен посланик на Chanel и е дефилирала в ревюта на луксозната модна къща през 2021 г. и 2024 г.

Актрисата носеше Chanel от глава до пети и на сватбата си през 2023 г. с Джак Антоноф, с когото се раздели през юли.

Източник: Getty Images

Най-новият филм на Куоли е адаптация по хитовия едноименен роман на Питър Хелър от 2012 г.

Драмата разказва историята на „Хиг - млад пилот, който заедно с военния специалист по оцеляване Бангли е изградил ефективно, но изолирано стопанство в брутален постапокалиптичен свят, докато тайнствено радиопредаване не подтиква Хиг да се отправи към неизвестното в търсене на надеждата и хуманността, които вярва, че все още съществуват“, според синопсиса.

Източник: Getty Images

Филмът е режисиран от Ридли Скот, а сценарият е дело на Марк Л. Смит.

Джейкъб Елорди, Джош Бролин, Гай Пиърс, Бенедикт Вонг и Алисън Джени също участват във филма.

Още снимки от събитието вижте в нашата ГАЛЕРИЯ.

Боса, но по Chanel: Маргарет Куоли се появи на червения килим без подметки
23 снимки
Актрисата Маргарет Куоли
Актрисата Маргарет Куоли
Актрисата Маргарет Куоли
Актрисата Маргарет Куоли
Маргарет Куоли Chanel Обувки без подметка Кучешките звезди Премиера Мода Ридли Скот Актриса Постапокалиптичен филм Лондон
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