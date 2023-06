Облечена в гърди: Лупита Ньонго е "безсрамна" на наградите "Toни" (СНИМКИ)

Л упита Ньонго направи голяма поява на червения килим на наградите "Тони" 2023 в неделя, облечена в свръхреалистична сребърен нагръдник, излят от собственото ѝ голо тяло.

Носителката на "Оскар" описа носенето на нестандартния дизайн на Misha Japanwala като "безсрамно извънтелесно преживяване" в Instagram, добавяйки, че за нея е било "чест, смирение, сила и енергия" да носи единственото по рода си творение на килима на наградите "Тони".

"Миша Джапанвала е пакистански моден дизайнер, чиято работа се корени в отхвърлянето и деконструирането на външния срам, свързан с тялото на човека. В своя артистичен процес тя създава реалистичен и верен запис на човешкото тяло като акт на съпротива и празнуване и настояване да ни бъде позволено да съществуваме свободно в телата си", продължава 40-годишната Ньонго.

Джапанвала е изработила подобни гърди за Cardi B, Джулия Фокс и Halsey, а изложбата ѝ "Beghairati Ki Nishaani: Traces of Shamelessness" (Бегайрати ки Нишани: Следи от безсрамие) - която Ньонго споменава в поста си - може да бъде видяна в галерия Hannah Traore в Ню Йорк до 30 юли.

Красавицата от "Черната пантера" носеше нагръдника с черен кадифен блейзър и разкроени панталони; прясно обръснатата ѝ глава беше украсена с привличаща вниманието татуировка с къна от художничката Sabeen.

Джанел Монае, която никога не се е страхувала да разголи всичко, похвали визията на Ньонго като "феноменална" в секцията с коментари, а Наоми Кембъл я определи като "БОЖЕСТВЕНА".

Lupita Nyong'o attends the 76th Annual Tony Awards at United Palace Theater in New York City. @Lupita_Nyongo

