Клоуи Мал поема поста главен редактор на Vogue

К лоуи Мал ще стане новият главен редактор на американския Vogue, след като Ана Уинтур се оттегли от поста. Новината беше официално обявена от изданието, предава ВВС.

39-годишната Мал, дъщеря на актрисата Кандис Берген, измина 14-годишен път във Vogue, за да се издигне до позицията на редактор на Vogue.com и водеща на подкаста на списанието The Run Through.

Chloe Malle to become top editor at American Vogue https://t.co/JcgvnEc1Ys — BBC News (UK) (@BBCNews) September 2, 2025

Назначението ѝ бележи нова ера за Vogue – смятано за едно от най-влиятелните и престижни модни издания в света.

Ана Уинтур, родената във Великобритания модна икона, обяви, че ще се оттегли от поста си през юни, след като оглавява списанието цели 37 години. Въпреки това тя ще запази водещи позиции в издателската компания Condé Nast.

В изявление по повод новината Мал заяви, че кариерата ѝ е изцяло свързана с Vogue:

„Vogue вече ме оформи, а сега съм развълнувана от перспективата аз да оформям Vogue“, каза тя.

От своя страна Ана Уинтур подчерта, че Мал умело съчетава богатото наследство на изданието с новаторския му дух:

„Толкова съм развълнувана да продължа да работя с нея – като неин ментор, но и като нейна ученичка, докато тя повежда нас и нашата аудитория към територии, в които никога досега не сме били“, заяви Уинтур.

Chloe Malle is set to replace Anna Wintour as head of American Vogue. (Via @PuckNews) pic.twitter.com/NBysqWFQVm — Pop Tingz (@ThePopTingz) September 1, 2025

По време на престоя си във Vogue Мал е стояла зад ключови проекти – от фотосесията със сватбата на Наоми Байдън в Белия дом през 2022 г. до ексклузивното интервю с Лорън Санчес преди сватбата ѝ с главния изпълнителен директор на Amazon Джеф Безос.

Кариерата ѝ започва в New York Observer, където отразява недвижими имоти. По-късно работи като журналист на свободна практика, докато през 2011 г. се присъединява на пълен работен ден към Vogue като редактор на социални медии.

„Колебаех се, когато се явявах на интервю, защото модата никога не е била сред основните ми интереси. Исках повече да бъда писателка, отколкото редакторка. Но бях толкова съблазнена от магията на Vogue, че не можах да устоя“, признава Мал в интервю за Into the Gloss през 2013 г.

Подобно на своята предшественичка Ана Уинтур, Мал не е страняла от политическите теми по време на работата си. Чрез социалните мрежи и подкаста си тя е изразявала подкрепа за каузи и кандидати на Демократическата партия.

В епизод на подкаста си от 2024 г., излъчен след преизбирането на Доналд Тръмп за президент на САЩ, Мал открито сподели разочарованието си от резултата на изборите.

Засега не е ясно кога точно ще стане преходът от Ана Уинтур към Клоуи Мал начело на списанието. 75-годишната Уинтур обаче няма да напусне напълно.

Тя ще остане главен директор по съдържанието на Condé Nast – позиция, която заема от 2020 г. и която ѝ дава ключова роля в редакционната политика не само на Vogue, но и на издания като GQ, Wired и Tatler.