Кой ще наследи Анна Уинтур във Vogue?

Всичко за дъщерята на известна актриса, която се очертава като основен кандидат за поста

15 август 2025, 06:20
Кой ще наследи Анна Уинтур във Vogue?
Н ова ера е на хоризонта! Отваря се нова глава във Vogue, тъй като Анна Уинтур, емблематичният главен редактор в продължение на невероятни 37 години, се готви най-накрая да предаде щафетата. Въпреки че тя няма да изчезне от сцената, запазвайки ролите си като глобален директор по съдържание на Condé Nast и глобален редактор на Vogue, вниманието сега е насочено към това кой ще управлява ежедневната редакционна визия на списанието. И, според множество съобщения, реалната "Миранда Пристли" почти е насочила очите и мислите си към младо и изгряващо "непо-дете"! Коя е тя? (Да, говорим за жена!)

  1. Въвеждане на новата ера

На 26 юни модната общност бе изненадана с дългоочакваното събитие, когато Анна Уинтур официално се оттегли като главен редактор на американския Vogue след изключителни 37 години начело. Емблематичната "Ядрена Уинтур" остава на поста си като глобален директор по съдържание на Condé Nast и глобален редактор на Vogue за всички международни издания. Вместо да назначи наследник със същото звание, Condé Nast създаде нова длъжност: Ръководител на редакционно съдържание за US Vogue, който да наблюдава ежедневните операции на списанието под общото ръководство на Уинтур.

Новата позиция, ръководител на редакционно съдържание, няма да носи пълния престиж или независимост, която някога е имала ролята на Уинтур. Вместо това, фокусът е върху изпълнението на операционната и съдържателната визия на списанието, докато все още се отчитa пред Уинтур, която остава глобален редактор. Все пак, да бъдеш лицето на ежедневното съдържание на Vogue не е малка задача; тя изисква дигитални умения, редакционна визия и културна проницателност, съчетани в едно!

  1. Новата зора

На сцената се появява Хлое Мале, увереният редактор на Vogue.com и дъщеря на известната актриса Кандис Бъргън и режисьора Луи Мале.

Със силна подкрепа от екипа и финалните интервюта вече в ход, Хлое е готова да последва светлината на прожекторите на майка си, но със собствен модерен усет. На 39 години тя се очертава като явен фаворит в надпреварата за лидерство на US Vogue в следващата ера. Според вътрешни източници, тя е във финалните кръгове на интервюта. Мале е известна като любимка на екипа, а последните й високопрофилни проекти включват интервю с Лорън Санчес преди корицата й за Vogue, преди сватбата с Джеф Безос, което повиши видимостта и уважението в модния свят.

  1. Кои са другите кандидати?

Въпреки че Уинтур, според съобщения, е насочила поглед към 39-годишната "непо-бебе", има и други силни претенденти.

  • Имена като Никъл Фелпс, глобален директор на Vogue Runway, влиятелната платформа за ревюта на списанието,
  • Чиома Нади, ръководител на редакционно съдържание на British Vogue, и дългогодишно протеже на Уинтур, все още са в играта. Въпреки впечатляващите си постижения, Нади очевидно предпочита да остане в Лондон
  • По-рано спекулациите включваха и Ева Чен от Instagram и Сара Муунвс (от W Magazine), но и двете, според съобщения, се отказали заради настоящите си роли и ангажименти.
  1. Защо Хлое Мале изпъква

39-годишна, която стъпва в обувките на Анна Уинтур? Звучи почти нереално, пише The Times of India. Но ето какво прави Хлое Мале специална.

Хлое Мале се възприема като вътрешен човек, тъй като работи във Vogue повече от 14 години, и като свеж, дигитално ориентиран редактор, който разбира как модата и съвременното разказване на истории се преплитат. Тя носи дълбоки институционални знания и разбиране за дигиталната еволюция на бранда. Освен това, родословието на Хлое добавя допълнителен слой интрига: майка й, Кандис Бъргън, е обичана за роли като Мърфи Браун, а баща й, Луи Мале, е почитан режисьор. Но за разлика от типичната история за непотизъм, Хлое е изградилa собствена кариера във Vogue, печелейки истинско уважение от колегите си и доказвайки, че може да блести сама по себе си. Накратко, тя има завидна културна генеалогия, но успехът ѝ се основава на собствените ѝ заслуги в списанието.

Освен това, според слуховете, тя е широко уважавана вътрешно, фактор, който Уинтур цени при подготвянето на бъдещи лидери. Очаква се окончателното решение да бъде обявено в началото на Седмицата на модата в Ню Йорк, която ще се проведе от 11 до 16 септември.

След като бъде назначена, новият ръководител на редакционно съдържание ще води редакционната мисия на Vogue в САЩ под общото ръководство на Уинтур. Ако Хлое Мале поеме щафетата, тя ще стъпи във вълнуваща глава, носейки напред наследството на Уинтур, но добавяйки и свой съвременен почерк.

Източник: timesofindia    
