"Новият" съквартирант Стиван сред номинираните в Big Brother

"Новият" съквартирант Стиван, тираджията Калин, моделът и бивш военен Стоянов и юристът Валентин са номинираните тази седмица и ще се борят за оставането си в Big Brother. Нарушение на правилата определи това да се "роди” най-новият обитател на Къщата - Стиван. Това е образ, който съчетава в себе си личностите на ловеца на духове Стефан и диджея Иван. След случилото се двамата вече се приемат като един участник и ще се борят заедно за наградата от 100 000 лева.

Нарушението, което Big Brother показа на всички съквартиранти, включваше не само Стефан и Иван, но и Калин, и Давид. Те обсъждаха стратегията на жените за номинации и с това погазиха едно от най-важните правила за участие във формата. Наказанието, което им беше отредено, е тази седмица четиримата да имат право да номинират само мъже.

До номинацията на Стоянов се стигна, след като Иван реши да използва своята специална карта, която му даде възможност да посочи открито един номиниран. Той влезе в пореден остър конфликт със Стефанов и двамата си размениха много тежки думи. Стиван получи директна номинация, след като вдигна специалния телефон, който се появи в хола на Къщата, а останалите номинирани събраха най-много гласове от вота на съквартирантите.

До финала на социалния експеримент остават две седмици, а напрежението за участниците се покачва всеки ден. Изминалата мисия, която им даде възможност да се наблюдават едни други, е оставила траен отпечатък върху отношенията в Къщата. Това доведе до изостряне на конфликтите между хората под покрива на Big Brother. Ще издържат ли нервите на всички и ще последват ли още тежки нарушения на регламентите, които са част от същността на риалити формата?

