Любопитно

"Новият" съквартирант Стиван сред номинираните в Big Brother

Стефан и Иван вече ще играят като един участник след нарушение на правилата

31 октомври 2025, 06:51
"Новият" съквартирант Стиван сред номинираните в Big Brother

"Новият" съквартирант Стиван, тираджията Калин, моделът и бивш военен Стоянов и юристът Валентин са номинираните тази седмица и ще се борят за оставането си в Big Brother. Нарушение на правилата определи това да се "роди” най-новият обитател на Къщата - Стиван. Това е образ, който съчетава в себе си личностите на ловеца на духове Стефан и диджея Иван. След случилото се двамата вече се приемат като един участник и ще се борят заедно за наградата от 100 000 лева.

Нарушението, което Big Brother показа на всички съквартиранти, включваше не само Стефан и Иван, но и Калин, и Давид. Те обсъждаха стратегията на жените за номинации и с това погазиха едно от най-важните правила за участие във формата. Наказанието, което им беше отредено, е тази седмица четиримата да имат право да номинират само мъже.

До номинацията на Стоянов се стигна, след като Иван реши да използва своята специална карта, която му даде възможност да посочи открито един номиниран. Той влезе в пореден остър конфликт със Стефанов и двамата си размениха много тежки думи. Стиван получи директна номинация, след като вдигна специалния телефон, който се появи в хола на Къщата, а останалите номинирани събраха най-много гласове от вота на съквартирантите.

До финала на социалния експеримент остават две седмици, а напрежението за участниците се покачва всеки ден. Изминалата мисия, която им даде възможност да се наблюдават едни други, е оставила траен отпечатък върху отношенията в Къщата. Това доведе до изостряне на конфликтите между хората под покрива на Big Brother. Ще издържат ли нервите на всички и ще последват ли още тежки нарушения на регламентите, които са част от същността на риалити формата?

Не пропускайте да видите в следващия епизод на Big Brother в петък, 31 октомври, от 22:00 ч. по NOVA.

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

Big Brother
Последвайте ни
Започва акция

Започва акция "Зима", за какво да внимават шофьорите

Историческо: Крал Чарлз отне титлата на Андрю - той вече не е „принц“

Историческо: Крал Чарлз отне титлата на Андрю - той вече не е „принц“

Времето в петък - слънце, но и сутрешни мъгли

Времето в петък - слънце, но и сутрешни мъгли

31 октомври: Първият фашистки режим в Европа, от който Хитлер черпи вдъхновение

31 октомври: Първият фашистки режим в Европа, от който Хитлер черпи вдъхновение

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

Смарт логистика или как BOX NOW превърна безконтактната доставка в бизнес модел

biss.bg
Край на безплатното паркиране на EV в Синя и Зелена зони в София

Край на безплатното паркиране на EV в Синя и Зелена зони в София

carmarket.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 1 ден
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 1 ден
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 1 ден
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъжът мълчи, защото не иска да се кара. Жената се кара, защото мъжът мълчи.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&quot;Това е безотговорно&quot;: Иран с остри критики към САЩ</p>

"Това е безотговорно": Иран с остри критики към САЩ заради възобновяването на ядрените опити

Свят Преди 15 минути

Проливен дъжд се изля над Ню Йорк, жертви и транспортен хаос

Проливен дъжд се изля над Ню Йорк, жертви и транспортен хаос

Свят Преди 47 минути

Затвориха пътища, стигна се и до сериозни нарушения във въздушния транспорт

Какво се случва с тялото, когато остарее?

Какво се случва с тялото, когато остарее?

Любопитно Преди 1 час

В биологията стареенето се отнася до това как с течение на времето клетките в телата ни се износват или увреждат

20 страшни факта за Хелоуин

20 страшни факта за Хелоуин

Любопитно Преди 1 час

От келтския произход на празника до най-бързия дълбаещ тикви в света, ето 20 факта за Хелоуин

<p>Торпедото &quot;Посейдон&quot; може предизвика &quot;ядрено цунами&quot;&nbsp;</p>

Русия твърди, че ядреното торпедо "Посейдон" може да "парализира цели държави"

Свят Преди 1 час

Според анализатори бойната глава на "Посейдон" вероятно е тип "кобалтова бомба", предназначена да увеличи дългосрочното радиоактивно замърсяване

Honor пуска MagicOS 10 като саморазвиваща се ОС с AI

Honor пуска MagicOS 10 като саморазвиваща се ОС с AI

Технологии Преди 1 час

Смелият ход цели да разграничи компанията от конкуренцията

Дино избра Дечо за свой противник в елиминациите на “Игри на волята”

Дино избра Дечо за свой противник в елиминациите на “Игри на волята”

Любопитно Преди 8 часа

Феномените определят вторите двама номинирани утре вечер

Извадиха още две тела от падналата сграда в Турция

Извадиха още две тела от падналата сграда в Турция

Свят Преди 9 часа

Единствено най-голямото дете в семейството - 18-годишната Дилара Билир, оцеля в инцидента

Израел извърши нови удари в Газа

Израел извърши нови удари в Газа

Свят Преди 9 часа

Израелската армия публикува и списък с 26 бойци на "Хамас", които са били главните цели на бомбардировките

Крал Чарлз отнема титлите и привилегиите на принц Андрю

Крал Чарлз отнема титлите и привилегиите на принц Андрю

Свят Преди 10 часа

Принц Андрю вече ще бъде известен като Андрю Маунтбатън Уиндзор

ЕС се отказва от "чат контрола"

ЕС се отказва от "чат контрола"

Свят Преди 10 часа

Мярката беше остро критикувана от евродепутати и някои държави членки, включително Германия

Франция иска 2-4 години затвор за българите, поругали мемориал в Париж

Франция иска 2-4 години затвор за българите, поругали мемориал в Париж

Свят Преди 11 часа

Въпросът за външната намеса по никакъв начин не отменя въпроса за антисемитизма

Украйна отговори на предложението на Путин за примирие в Покровск

Украйна отговори на предложението на Путин за примирие в Покровск

Свят Преди 11 часа

Тихий: Единствената цел на Путин е да продължи войната срещу Украйна

ООН: Ядрените опити са недопустими

ООН: Ядрените опити са недопустими

Свят Преди 11 часа

Това изявление идва, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще се опита да възобнови тази практика

Законна ли е школата на министъра на културата?

Законна ли е школата на министъра на културата?

България Преди 12 часа

От район „Изгрев” обявиха, че школата работи вече 10 години с незаконен договор с читалище „Николай Хайтов”

БАДДПО с позиция след изказване на лидера на „Възраждане”

БАДДПО с позиция след изказване на лидера на „Възраждане”

България Преди 12 часа

БАДДПО: Категорично се противопоставяме на опитите за всяване на страхове сред гражданите, се казва в позицията

Всичко от днес

От мрежата

Женските котки също могат да маркират

dogsandcats.bg

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg
1

Отличиха Петър Терещенков като "спасител на есетрите"

sinoptik.bg
1

Повишен риск от атмосферно замърсяване

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 31 октомври, петък

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 31 октомври, петък

Edna.bg

Блестящ Милър-Макинтайър изведе Цървена звезда до шести пореден успех в Евролигата

Gong.bg

Бивша звезда на Лудогорец е №1 в голмайсторска класация във Висшата лига

Gong.bg

Гласът зад бурката: Разказ на жена, избягала от режима на талибаните в Афганистан, за да диша свободно

Nova.bg

Година след бруталното нападение над младеж с боксове и бухалки: Двама непълнолетни са с административно наказание

Nova.bg