Фестивалът в Сан Ремо: Много звезди, неочаквани таланти и спомен за "присъстващите отсъстващи"

П риключилият 74-и фестивал на италианската песен поднесе много емоции на феновете на италианската музика, но въпреки че политиката почти не присъстваше, разнородни полемики не липсваха.

Фестивалът беше спечелен от младата Анджелина Манго, дъщеря на покойния певец Манго, наложил стила на средиземноморския поп, и на бившата вокалистка на „Матия Базар“ Лаура Валенте. На второ място остана рапърът Джолиер, пеещ на неаполитански диалект и възприеман от много младежи от проблемните квартали на Южна Италия като лъч на надежда и по-светло бъдеще. На трето място се класира Анализа, известна с вкуса си към експериментирането с музикалните жанрове.

Тридесет изпълнители от четири поколения се бореха за голямата награда на фестивала.

Разнородният подбор по възраст и по жанр на участниците в конкурсната програма, както и на специалните гости, гарантира висока гледаемост през петте фестивални вечери. Между над 10 милиона и над 12 милиона зрители всяка вечер заставаха пред екраните, за да се насладят на шоуто в театър „Аристон“, продължаващо доста след полунощ. Финалната вечер беше гледана дори от над 14 милиона зрители, пишат "Република" и "Месаджеро"..

Послания в песните в конкурсната програма

Повечето песни, борещи се за голямата награда, бяха посветени на вечната тема за любовта. Под формата на балада, на денс парче или на латино песен, за любовта, за чувството на влюбване, за раздялата, за липсата на любимия пяха групите „Рики е Повери“, „Дъ Колърс“, „Санти Франчези“, „Неграмаро“, „Ил Воло“ и певците Роз Вилен, Ема, Ренга и Нек, Саджовани, Мистър Рейн, Манини, Диодато, Клара, Гадзеле, Фред Де Палма, Джолиер.

Но редица изпълнители избраха и по-различни теми. Песента на Алесандра Аморозо беше послание за това как да се научиш да се изправяш в живота след понесените удари. Рапърът Алфа (Андреа де Филипи) изпълни динамична песен за това как човек не трябва да се обръща назад и да допуска миналото да трови живота му. Победителката Анджелина Манго със своето танцувално парче с латино елементи се спря върху темата за скуката в ежедневието на хората и как човек да се научи да живееш пълноценно. Анализа (Скароне), класирала се трета, също представи латино денс парче, в което отправяше посланието, че всеки човек има своите си мании и моментни лудост и трябва да бъде приеман с неговите несъвършенства.

Рапърът Ил Тре (Гуидо Луиджи Сения), посвети своето денс парче на темата за уязвимостта на хората, които винаги могат да бъдат атакувани от другите заради вътрешните си демони, които обаче могат да бъдат победени. Певецът Ирама (Филипо Мария Фанти) посвети проникновената си балада на темата как да оцелееш след загубата на близък човек. Пънк триото „Ла Сад“ със своето зареждащо изпълнение се спря върху темата за насилието, преживяно в детството, в семейна среда, което бележи човек и го кара години по-късно да отхвърли любовта.

Песента на рапърката и хипхопърка БигМама (Мариана Мамоне) беше урок за това как човек да се излекува от омразата към себе си и към другите, зародила се от ненавистта на другите към теб. Шестчленната банда „Бункер 44“ с динамичното си поп рок парче се спря върху темата за управлението и властта. Рапърът Дарджен Д'Амико (Якопо Д’Амико) засегна в една привидно лежерна клубна песен сериозната тема за миграцията и бедствията с мигранти в Средиземно море. Подобен беше и подходът на рапъра от арабски произход Гали (Амдуни), който под привидно лежерно танцувално парче засегна темата за войните по света.

Ветеранката на италианската музика Лоредана Берте изпълни истински химн за любовта към себе си. Колежката й Фиорела Маноя представи класическа латино песен, която беше ода за силата на жените във всичките им житейски роли. Динамичната песен на (Алесандро) Мамуд напомни за младежите с имигрантски корени и с бурно минало, които са успели да съзреят, а споменаването на Будапеща в нея напомни на някои за съдбата на италианката Илария Салис, задържана в Унгария по обвинение за нападение срещу крайнодесни активисти.

Запомнящи се изяви на съводещите на фестивала

Водещ за пета поредна година беше Амадеус, творческият директор на фестивала. Петима бяха съводещите на фестивала. Двама от тях Фиорело и Лорела Кукарини, които са с богат опит във воденето на спектакли, се представиха на нивото на очакванията. Изненадата дойде от „непрофесионалните“ съводещи. Певецът Марко Менгони, победителят от миналата година, показа в първата фестивална вечер изключителен талант на шоумен. Освен че изпълни компилация от най-големите си хитове, той се появи с филтър за целуване, като по този начин направи препратка към скандална проява от фестивала миналата година, когато във финалната вечер певците Федец и Роза Кемикъл се целунаха страстно и това навлече на феста разследване за непристойно поведение и критики от страна на консервативната десница. С филтъра за целувки Менгони си позволи да разменя целувки с когото си поиска, в това число и чаровната съпруга на Амадеус, която гледаше фестивала от първия ред на театър "Аристон".

Във втората фестивална вечер певицата Джорджа изпълни компилация от най-добрите си хитове и показа изключително елегантен и семпъл стил на присъствие на сцената като съводеща на шоуто в Сан Ремо. В третата фестивална вечер комедиантката Тереза Манино, която също беше съводеща, взриви сцената с невероятното си фино чувство за хумор. Като начало тя разкритикува емблематичните стъпала на фестивалната сцена, по които за много изпълнители слизането е истинско предизвикателство. Манино припомни, че на сцената има още осем изхода и че стъпалата са поставени там просто, за да подлудяват изпълнителите. Манино се подигра и с това, че една от ролите на съводещите е обезателно да сменят по няколко тоалета.

Но най-забележителен беше монологът на Манино, в който тя разкритикува все още съществуващите стереотипи за превъзходството на белите богати западни мъже, за второстепенната роля, отреждана на жените в обществото, за превъзходството, което човек си мисли, че има над животните, за способността на хората да изчерпват ресурсите на планетата. Манино припомни, че човекът и маймуната имат 98-процента генетична близост, а човекът и бананът - 60-процента генетична идентичност, което означава, че човек не бива да се смята за велик, защото има много общо с един обикновен банан. Накрая комедиантката разкритикува и жаждата на хората за власт. „Човешките животни предпочитат властта, над хората, над природата. На мен също ми харесва властта, но властта да мога, а това е съвсем различно нещо“, заяви тя.

Музикални юбилеи

Три големи музикални юбилея бяха отпразнувани по време на фестивала. Във втората фестивална вечер певицата Джорджа отбеляза 30 години от изпълнението на песента си „E poi“ на сцената на Сан Ремо. Преди три десетилетия песента се класира в раздела „Нови предложения“ на фестивала на седмо място, но въпреки това се превърна бързо в огромен хит.

В третата вечер Ерос Рамацоти отбеляза 40 години от първото изпълнение на песента си „Terra Promessa“, с която преди четири десетилетия той спечели фестивала в Сан Ремо в раздела „Нови предложения“ и която проправи пътя му в музиката. В петата вечер Джилиола Чинкуети отбеляза 60-годишнина на песента си „Non ho l’eta“ („Не съм достатъчно голяма“), с която тогава тя спечели фестивала в Сан Ремо и с която същата година спечели и „Евровизия“.

Специални гости

Сред специалните гости на фестивала доминираха италианците. В трета фестивална вечер Ерос Рамацоти изпълни компилация от най-добрите си хитове. Джани Моранди се върна на фестивалната сцена също в третата фестивална вечер, след като беше съводещ миналата година, и изпълни компилация от хитове. Сред специалните гости бяха и хорът на Театъра във Верона, актрисата Сабрина Ферили, балет майсторът Роберто Боле, актьорските състави на няколко италиански сериала.

Специално внимание беше отделено и на спорта. В първата фестивална вечер специално внимание на сцената на фестивала гостуваха футболната звезда Златан Ибрахимович и италианската скиорка Федерика Бриньоне. Организаторите планираха да поканят и италианския тенисист Яник Синер, който спечели в началото на годината откритото първенство по тенис на Австралия, но той отказа с аргумента, че сцената на музикален фестивал не е неговото място.

Сред чуждите специални гости беше австралийският актьор и носител на „Оскар“ Ръсел Кроу, който гостува в третата фестивална вечер заедно с групата си „Индор гардън парти“. Той демонстрира таланта си на певец и засвидетелства и любовта си към Италия, заради която миналата година участва в кампанията на италианските власти в подкрепа на кандидатурата на Рим за домакинство на ЕКСПО 2030 г. За участието си във фестивала в Сан Ремо Ръсел Кроу не е получил хонорар.

Във втората фестивална вечер специален чуждестранен гост беше Джон Траволта. Той изпълни на сцената на Сан Ремо в компанията на Амадеус танци от филмовите си хитове. После навън пред театър „Аристон“ съводещият Фиорело го застави да танцува и патешкия танц, в компанията на специално дегизирани актьори. Според италиански медии по този начин актьорът е бил унижен. Наложи се Фиорело и Амадеус да поясняват, че „патешкият танц“ е бил съгласуван с Траволта. За участието си във феста актьорът е получил 200 000 евро хонорар. Той освен това е рекламно лице на компанията „Ю-Пауър“, базирана в Монца, която произвежда обувки. Траволта е носел именно обувки на тази марка и затова и камерата често се спираше върху този елемент от облеклото му по време на гостуването му на фестивала. За тази реклама той е получил 1 милион евро от фирмата производител на обувки, пише „Кориере дела сера“.

Музикални полемики

Заради обиден туит, отправен към певицата БигМама от неназована журналистка от РАИ, ръководството на медията започна дисциплинарна процедура. Самата БигМама, възприемана като икона на бодипозитивизма, заяви, че песента й в конкурсната програма на фестивала, е посветена на всички, които се чувстват изключени от обществото.

Радиожурналистката и актриса Ана Петинели пък обвини певицата Анализа, че е изплагиатствала парчето си „Sinceramente” („Искрено“) от парчето на Кайли Миноуг „Can’t get out of my head“.

Във вечерта на кавърите победи Джолиер (Емануеле Палумбо) в компанията на колегите си Ге, Джиджи Д’Алесио и Луке. Те изпълниха компилация от свои хитове, която спечели най-много гласове при вота на три журита – зрителите чрез телевот, журито на радиостанциите и журито на пресата, телевизиите и интернет изданията. Джолиер прие наградата обаче под мощно освиркване от публиката в театър „Аристон“, която не беше доволна от този развой на нещата и предпочиташе да беше спечелила останалата на второ място Анджелина Манго.

После рапърът сподели, че това е било най-грозното и лошо музикално преживяване в кариерата му и добави, че би предпочел хората да си бяха замълчали, вместо да го освиркват. Случаят породи полемика, защото се смята, че за рапъра са гласували предимно хора от италианския Юг, което отново противопостави стереотипните визии за „нищо неразбиращия от изкуство и прост“ Юг с изискания Север. Защитници на Джолиер припомниха, че Югът е също част от Италия и че много младежи от известни с престъпността си квартали в района на Неапол възприемат рапъра като доказателство, че пред тях има и по-светло бъдеще - това на музиката и изкуството.

Sanremo si ama! ❤️ La finale di #Sanremo2024 è su RaiPlay https://t.co/Vuol4j2o62 pic.twitter.com/cODLs7vHS2 — Festival di Sanremo (@SanremoRai) February 11, 2024

Фестивалът не мина и без скандали, които нямаха нищо общо с музиката

В първата фестивална вечер емоционален момент беше гостуването на Даниела Ди Маджо, майката на младия музикант Джован Батиста Кутоло, убит миналата година пред заведение в Неапол по време на спор между две младежки групи заради място за паркиране. Престъплението потресе цяла Италия, защото убиецът тогава се оказа непълнолетен. Майката на музиканта прочете трогателно писмо до покойния си син, в което каза, че той ще продължи да живее чрез любимата му музика, която се представя на фестивала в Сан Ремо. Тя припомни, че преди време синът ѝ е свирил и в симфоничния оркестър на Сан Ремо.

В третата фестивална вечер актьорите от четвъртия сезон на сериала „Морето навън“, който ще започне да се излъчва по РАИ 2 от 14 февруари, прочетоха, всеки един от тях, монолог срещу убийствата на жени, написан от писателя Матео Бусола. В него се изброяваха осем правила, които влюбените трябва да спазват, за да не се изроди любовта помежду им в насилие и да се стигне до убийство на партньора. Миналата година Италия бе потресена от няколко случая на убийства, при които жени бяха убити от настоящи и бивши партньори.

Едно от тях беше убийството на 22-годишната Джулия Чекетин, извършено от бившия ѝ приятел и състудент в средата на ноември. Мотивът на това престъпление беше, че младежът не успявал да се примири с края на връзката им и не одобрявал това, че Джулия продължава живота си, има планове да се дипломира и да гради кариера. След убийството бащата и сестрата на Джулия – Джино и Елена Чекетин, станаха гласовити застъпници в борбата срещу насилието над жени.

След изявата на Сан Ремо на екипа на сериала „Морето навън“ обаче Елена Чекетин възрази, че тя не е отправила достатъчно силно послание и че е била фокусирана върху това какви трябва да бъдат любовните отношения, вместо открито да насочи вниманието върху насилието над жените. Водещият на фестивала Амадеус обаче отхвърли критиките на Елена Чекетин и заяви, че смята, че посланието, отправено от фестивалната сцена срещу насилието над жените, е било достатъчно силно.

Глобални теми, засегнати на фестивала

В третата фестивална вечер Ерос Рамацоти припомни, че близо 500 милиона деца по света живеят в зони на конфликт и отправи призив за край на кръвопролитията и на войните и за мир за всички. Подобен призив отправи и рапърът Дарджен Д’Амико в една от вечерите на фестивала.

В четвъртата фестивална вечер – тази на кавърите, рапърът от арабски произход Гали заедно с колегата си рапър Ратчопър, изпълниха компилация от парчета, вдъхновена от песента на „Italiano vero“ („Истински италианец“) на Тото Кутуньо. С нея те се класираха на четвърто място. В компилацията се съдържаше и част от парчето на Гали „Banya“ („Да виждаш ясно“ на арабски език), в което рапърът представя визията си за една Италия, в която на мигрантите, прекосили с цената на живота си Средиземно море, не се гледа като на нашественици, а като на част от общество и в която всички раси и религии са толерирани. На песента „Banya“ между впрочем Гали кръсти и кораб, който подари на хуманитарната организация „Медитеранеа сейвинг хюманс“, спасяваща мигранти в Средиземно море, припомня АНСА.

В третата вечер италианския писател Стефано Масини и италианският композитор, певец музикант Паоло Яначи отправиха специално посвещение за всички работници, загинали на работните си места или на път за работа.

Във втората фестивална вечер композиторът, пианист и диригент Джовани Алеви разказа за битката си с онкологично заболяване, открито му преди две години. Той не спести нищо от болката, неизвестността, страха, изтощението от лечението и каза, че живее ден за ден, че всеки нов ден за него е като подарък. По този начин фестивалът хвърли светлина върху хората, страдащи от ракови заболявания. Това се случи в момент, в който темата придоби изключителна актуалност, след като в понеделник, на 5 февруари, британският кралски двор съобщи, че британският крал Чарлз Трети страда от раково заболяване. Джовани Алеви има множествен миелом. Въпреки тежката болест Джовани Алеви беше усмихнат и привидно ведър, давайки урок за силата на волята и за жаждата за живот.

В четвъртата фестивална вечер Амадеус прочете част от послание, изпратено от италианските фермери, които протестират заедно с колегите си от цяла Европа. Група на протестиращите поиска дори да се качи на фестивална сцена, за да обясни защо недоволстват фермерите в Италия. Няколко трактора даже стигнаха в центъра на Сан Ремо в сряда. Но в крайна сметка ръководството на фестивала прецени, че гостуване на протестиращи фермери няма да има. Още повече, че между различни групи, представляващи протестиращите фермери, възникнаха разногласия относно това дали е уместно да се появяват на фестивалната сцена. Едната от групите набеди друга група, поискала именно сценичната изява в Сан Ремо, че търси мимолетна слава с цел бъдеща политическа реализация.

Присъстващите отсъстващи на фестивала

Споменът за трима музиканти, които не са между живите, оживя на фестивална сцена. Специална почит още в първата фестивална вечер беше отдадена на Тото Кутуньо, починал миналия август. Той имаше 15 участия в Сан Ремо, от които една победа през 1980 г. с песента „Solo Noi“ и шест втори места. Отново отдаване на почит на Тото Кутуньо имаше и в четвъртата вечер, на кавърите, когато рапърът Гали представи компилацията „Italiano vero“, която включваше елементи от прочутото парче на Кутуньо.

Във вечерта на кавърите младата Анджелина Манго, дъщеря на певеца Манго, изпълни неговата песен „La rondele“ („Лястовичка“) по начин, който накара зрителите в залата и пред телевизионните екрани да настръхнат. Певецът Манго, известен със стила си, вплитащ етно мотиви и елементи от италиански фолклорни изпълнения и наложил модела на средиземноморския поп, почина преди 10 години от инфаркт по време на концерт. Чрез изпълнението на неговата емблематична песен във вечерта на кавърите Анджелина Манго показа, че е наследила до съвършенство таланта на баща си. Мнозина бяха убедени, че именно тя, а не Джолиер трябваше да победи в този „конкурс в конкурса“. Чрез нейния глас певецът Манго сякаш оживя за една вечер.

Участието на Лоредана Берте във фестивала пък неизменно напомни за сестра й, певицата Мия Мартини, починала през 1995 г. при обстоятелства, които и до днес си остават неясни. Мия Мартини, подобно на Лоредана Берте, се открояваше със специфична дрезгавина на гласа и със завладяващото си присъствие на сцената. Лоредана Берте, която е доста по-бурна от сестра си, се беше зарекла, че ако спечели фестивала, това ще бъде награда и за Мия Мартини. В крайна сметка тя получи отличието на фестивала, носещо името на Мия Мартини и присъждано от италианските музикални критици.

Сред зрителите на фестивала в една от фестивалните вечери беше забелязан князът на Монако Албер Втори. Обикновено в театър „Аристон“ в Сан Ремо идват видни личности и политици. В залата естествено не присъстваше италианският премиер Джорджа Мелони, заета с държавните дела. Но пост в акаунта й във Фейсбук показа, че тя е следила фестивала или поне гостуването на него на Джовани Алеви.

„Надежда, радост, сила: един урок по живот, който бележи съзнанията. Живей без страх, Маестро. Твоите думи и твоята музика са източник на вдъхновение“, казва Мелони в поста в акаунта си във Фейсбук към видео от изявата на фестивала на болния от рак Джовани Алеви.