Новата мания в пластичната хирургия има нов фаворит от семейство Тръмп

М одата при процедурите се мени, но едно остава същото – желанието да "носим" известно лице.

Сега един пластичен хирург разкрива ново търсене, с което се сблъсква, при което пациентите му искат да се сдобият с лице, подобно на член на семейство Тръмп.

Д-р Норман Роу, който практикува в Манхатън, Хемптън и Палм Бийч, разширява дейността си във Флорида след пандемията. Въпреки това сертифицираният пластичен хирург разкрива, че е било преди шест месеца, когато наистина е „видял голямата разлика“.

Д-р Марк Епщайн, хирург в Ню Йорк, за пръв път забелязва рязък ръст в бизнеса си през лятото на 2024 г., когато се покачва подкрепата за Тръмп след неуспешния опит за покушение срещу него.

„Забелязах, че нещата наистина започват да се раздвижват ... И това, което усетих, е, че имаше внезапна промяна в потребителското желание, нямам друг начин да го обясня“, казва Епщайн пред „Поуст“.

