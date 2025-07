Отнеха книжката на Ема Уотсън за превишена скорост

А ктрисата от „Хари Потър“ Ема Уотсън е получила забрана за шофиране в продължение на шест месеца, след като е била хваната да превишава скоростта, съобщава BBC.

Уотсън, която играе Хърмаяни Грейнджър във филмовия франчайз, шофира с 61 км/ч в зона с ограничение от 48 км/ч в Оксфорд вечерта на 31 юли миналата година.

Съдът чу, че Уотсън вече е имала девет нарушения в шофьорската си книжка, преди да се случи инцидентът с превишена скорост.

35-годишната актриса, която сега е студент, е била осъдена да плати общо 1044 паунда в магистратския съд на Хай Уикъмб.

Тя не присъства на петминутното изслушване. Представители на Уотсън са били потърсени за коментар.

Актрисата учи магистърска степен по творческо писане в Оксфордския университет от 2023 г.

Ема Уотсън стана известна през 2001 г. с излизането на „Хари Потър и философският камък“, заедно с други детски звезди, а именно Даниел Радклиф и Рупърт Гринт.

Тя участва в общо осем филма за Потър, като последният е издаден през 2011 г., преди да се появи във филми като „Красавицата и звярът“, „Блестящият пръстен“ и „Предимствата да си стеноцветен“.

Последната филмова роля на Уотсън беше в римейка на „Малки жени“ от 2019 г., режисиран от Грета Гервиг. Тя стартира собствена марка устойчив джин с брат си през 2023 г.

В момента се снима нова телевизионна адаптация на книгите за Хари Потър от Дж. К. Роулинг, с участието на Доминик Маклафлин в ролята на Хари, Арабела Стантън в ролята на Хърмаяни и Алистър Стаут в ролята на Рон.

Джон Литгоу е избран за ролята на Дъмбълдор, Ник Фрост за Хагрид, Джанет Мактиър за Минерва Макгонъгол и Папа Есиеду за Северус Снейп.

Очаква се сериалът, продуциран от HBO, да отнеме десетилетие, за да бъде завършен.

Отделно, друга актриса от „Хари Потър“, Зоуи Уонамейкър, беше глобена за превишена скорост в същия ден и в същия съд като Уотсън.

Уонамейкър, която играе Мадам Хуч в поредицата за магьосници, е била хваната да шофира с превишена скорост на 7 август 2024 г. на магистрала M4 в Нюбъри, Бъркшир.

Съдът е чул, че 76-годишната жена е шофирала с 74 км/ч при ограничение от 64 км/ч.

Тя беше глобена с 1044 паунда и наказана за шест месеца.

Адвокатът на Уанамейкър, Дънкан Джоунс, заяви, че тя не е поискала „специално отношение“ и е приела глобата.

Подобно на Уотсън, Уонамейкър е имала девет нарушения в шофьорската си книжка, преди да се случи инцидентът с превишена скорост.

Окръжният съдия Арвинд Шарма, произнасяйки присъдата, потвърди още три точки от лицензите на двете звезди, което означава, че и двете са дисквалифицирани за шест месеца.