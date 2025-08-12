Болниците сканират повече пациенти с изкуствен интелект

Технологии

Служителите казаха, че софтуерът е съкратил средното време за сканиране с между 10 и 15 минути

12 август 2025, 06:36
Източник: iStock

С лужители на болниците на NHS в Хъл заявиха, че технологията с изкуствен интелект е съкратила времето за ЯМР сканиране, което им позволява да преглеждат повече пациенти, съобщи BBC.

NHS Trust към университетските болници в Хъл заяви, че софтуерът използва алгоритми, които помагат за намаляване на фоновия шум, спомагайки за постигане на по-ясни изображения за по-кратко време.

Карън Бънкър, ръководител на отдела за изображения, каза: „Това означава, че можем да намалим времето за сканиране на определени последователности, но все пак да получим същото качество на изображението.“

Софтуерът е инсталиран в Кралската болница в Хъл и болницата в Касъл Хил, а също така ще бъде въведен в болница „Скънторп“ и болница „Даяна, принцеса на Уелс“ в Гримсби.

Софтуерът Air Recon Deep Learning (ARDL) беше инсталиран на съществуващите ЯМР апарати в болниците.

Служителите казаха, че софтуерът е съкратил средното време за сканиране с между 10 и 15 минути.

Рутинното ЯМР сканиране на главата преди отнемаше 30 минути, а сега отнема 20, съобщиха от фондацията, докато сканирането на простатата вече отнема 30 минути вместо 45.

От фондацията добавиха, че вече могат да сканират 31 пациенти с лумбална част на гръбначния стълб за период от 12 часа, вместо 21 преди.

Г-жа Бънкър каза: „Хората, които се борят с клаустрофобия или имат обучителни затруднения, които преди не са можели да понасят сканиране, установяват, че са в състояние да издържат на по-краткото време за сканиране.“

Персоналът също така съобщи, че по-малко деца се нуждаят от обща анестезия, за да преминат през сканиране.

Източник: BBC    
