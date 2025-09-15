Любопитно

„Голямата гола лодка“: Нов нудистки круиз тръгва през 2026 г.

Круизите без дрехи се провеждат повече от 35 години

15 септември 2025
„Голямата гола лодка“: Нов нудистки круиз тръгва през 2026 г.
Bare Necessities Tour & Travel обяви нов круиз, който ще отплава през февруари 2026 г. Пътниците ще могат да пътуват с лек багаж за това пътуване, наречено „Голямата гола лодка", пише Newsweek.

Круизите са изключително популярни. През 2024 г. приблизително 34,6 милиона пътници са пътували с океански круизни кораби, членуващи в Международната асоциация на круизните линии. Северна Америка е най-големият пазар за круизи, като съставлява 19 от 34,6 милиона, според Международната асоциация на круизните линии.

За 2025 г. се очаква броят на пътниците да нарасне с 4,5% спрямо 2024 г., въпреки че това увеличение е по-бавно от миналата година, когато бе отбелязан ръст от 7,7%, според Ройтерс.

Какво трябва да знаете

Круизът е наел кораба Norwegian Pearl за пътуването, което ще продължи 11 дни, включително и на Свети Валентин.

Корабът отплава от PortMiami на 9 февруари и ще включва спирки в Аруба, Бахамите и Ямайка. Корабът ще се върне в Маями на 20 февруари.

Има и някои правила за нудисткия круиз. Участниците трябва да носят дрехи в трапезариите, но не и на бюфета до басейна. Дрехите трябва да се носят, когато пристанищните власти са на борда, за да инспектират кораба, а гостите трябва да се държат скромно, докато са в пристанището.

От участниците се очаква да бъдат облечени по време на приема и представянето на капитана. Служителите на круизната компания няма да бъдат голи.

Цените на стаите започват от 2000 долара за вътрешна кабина, но стигат до 33 000 долара за вила с три спални.

Уебсайт рекламира „тематични вечери“, „работилници“ и „уникалното забавление, което очаквате и на което се наслаждавате по време на круиз“.

И макар самият круиз да е гол, има линия стоки, които го рекламират, която включва потници, тениски и суичъри с качулки.

Тези круизи без дрехи се провеждат повече от 35 години. Част от отговора на въпроса „Защо да круизирате без дрехи?“ в секцията с често задавани въпроси на уебсайта гласи: „От нашия опит хората, които могат да оставят дрехите си в социална обстановка, са по-способни да бъдат себе си, отколкото това, което си мислят, че другите биха искали да бъдат.“

Коментарите

Bare Necessities Tour & Travel, в публикация на уебсайта си: „Големият нудистки кораб се превърна в обичана традиция, с висок процент на повтарящи се пътници всяка година. Много пътници се връщат, за да се свържат отново с приятели, създадени от минали круизи без кола, създавайки топла и приветлива атмосфера в общността. Всеки голям нудистки кораб предлага прекрасна храна, забавления и нови приятелства, които чакат да бъдат изковани. Присъединете се към нас отново на борда на красивия NCL Pearl през 2026 г. и създайте спомени за цял живот.“

Какво следва

Според изданието „ Tampa Bay Times“ , за круиза са останали по-малко от 25 процента от каютите.

Най-добрите нудистки плажове в света вижте в нашата ГАЛЕРИЯ

Източник: Newsweek    
