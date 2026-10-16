В четвъртък вечерта два служебни автомобила на ДПС в Търговище са били подпалени, докато са били паркирани в непосредствена близост до партийния офис и жилищна сграда. Това съобщиха от пресцентъра на ДПС в града. Според съобщението колите били залети с леснозапалима течност в двигателната част.

От партията настояват за незабавни, обективни и адекватни действия от страна на Министерството на вътрешните работи, Областната дирекция на МВР в Търговище, прокуратурата, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" и всички компетентни институции. Подчертават, че очакват бързо и пълно разследване, установяване на извършителите и подвеждането им под отговорност.

Източник: Пресцентър на ДПС

„В навечерието на демократични избори подобни прояви ни връщат към мрачни времена, които вярвахме, че са останали в миналото. Насилието, сплашването и опитите за противопоставяне нямат място в едно демократично общество! Демокрацията не може да съществува там, където страхът и насилието се използват като средство за натиск. Никой няма право да застрашава човешкия живот и да посяга на правото на свободно политическо участие. ДПС ще продължи да защитава правата и свободите на всички български граждани. Те са изконни човешки ценности, а свободата, достойнството и сигурността на всеки български гражданин трябва да бъдат гарантирани", пишат още от пресцентъра на ДПС в Търговище.