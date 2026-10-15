Хилари Суонк е бременна с третото си дете на 52 години

52-годишната актриса Хилари Суонк очаква третото си бебе от своя съпруг Филип Шнайдер. Звездата сподели вълнуващата новина с креативно и забавно видео в социалната мрежа Instagram.

В клипа семейството танцува на угасени лампи, облечено в костюми със светещи пръчици. В един от кадрите Суонк показва напредналата си бременност, а върху коремчето ѝ е изобразено малко бебе от светещи елементи.

„Мнозина ме питат какъв ще бъде следващият ми проект. Е, той излиза през декември“, написа тя под видеото, загатвайки, че бебето ще се роди тази зима.

Актрисата стана майка за първи път през април 2023 г., когато на бял свят се появиха близнаците ѝ Ая и Ом.

В интервю пред списание PEOPLE звездата от „Момиче за милион долара“ споделя, че се чувства истински благословена да прекарва толкова много време с децата си. По думите ѝ фактът, че е станала майка по-късно в живота си, ѝ позволява да бъде напълно отдадена на семейството.

„Просто така се случи, че родих на по-късен етап“, казва актрисата. „Не че не го исках по-рано, но имаше редица обстоятелства, които го възпрепятстваха. Затова сега наистина мога да отделя цялата си енергия и да бъда до тях.“, добавя тя.

Hilary Swank, 52, announces she’s pregnant with baby No. 3 https://t.co/ry3u4nsy2T https://t.co/oxuOtOtrYB — New York Post (@nypost) October 14, 2026

Тя допълва, че през по-ранните си години е била изцяло фокусирана върху кариерата си, което не ѝ е оставяло възможност за нищо друго. Актьорството тогава е било нейният основен приоритет.

„Знаех, че някой ден искам деца, но нямах конкретен план. За всеки е различно, но ако бях родила на 20 или 30 години, щях да бъда съвсем различен родител. В момента кариерата ми е достатъчно утвърдена, което ми дава свободата да приемам или отказвам ангажименти, а това е голяма благословия.“, казва актрисата.

Суонк обяснява, че като по-зряла майка разполага с много повече търпение и гъвкавост. Тя подчертава, че през годините е работила сериозно върху личностното си израстване, за да не пренася негативни модели върху децата си.

„Все още работя върху себе си, далеч не съм перфектна. Но днес вече разполагам с нужните средства да се справям с предизвикателствата, вместо да ги търся в движение“, споделя актрисата.

Суонк, която предпочита да държи децата си далеч от публичното внимание, завършва с думите, че именно те я учат да живее в настоящия момент: „Няма нищо по-ценно от този момент с тях. Те са моето най-силно напомняне за това и не искам да го забравям.“