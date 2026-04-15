Неостаряващата Кейти Холмс заблестя в Ню Йорк с нова визия

К ейти Холмс направи рядка и сияйна поява в Ню Йорк този вторник. Актрисата присъства на прожекцията на документалния филм „Брунела: Милостивата визионерка“ (Brunello Cucinelli: A Graceful Visionary) в компанията на своя близък приятел и колега от емблематичния сериал „Доусънс Крийк“ – Джошуа Джаксън, пише HELLO!

47-годишната звезда демонстрира истинска класа, залагайки на ефирна бяла блуза, съчетана с блестяща сребриста макси пола и черен клъч. Кейти изненада почитателите си с нова прическа – косата ѝ, в нюанси между русо и кестеняво, бе оформена на нежни „плажни вълни“. С по-късата си и светла коса тя бе почти неузнаваема, отдалечавайки се от типичния си образ с дълги тъмни къдрици. Холмс заложи на минималистичен грим, подчертаващ безупречната ѝ кожа. Джошуа Джаксън също бе изключително елегантен, залагайки на сако в цвят бордо, сив панталон, класическа бяла риза и черна папионка.

Актрисата, която изглеждаше невероятно младолика, винаги е защитавала естествената красота. Пред списание InStyle тя сподели, че никога не би се подложила на процедури за уголемяване на устните, тъй като „сестрите ми биха ме убили“.

По-късно пред People звездата разкри, че не приема остаряването като бреме. „Приемам възрастта си с благодарност и не се притеснявам да се появявам без грим. Радостта ми идва отвътре“, обясни тя. „Пия много вода и се опитвам да консумирам много зеленчуци, за да поддържам кожата си здрава. Почиствам лицето си всяка сутрин и вечер, като използвам обилно серум с хиалуронова киселина и хидратиращ крем.“ Тя допълни, че най-важните продукти в несесера ѝ остават гланцът за устни и слънцезащитата.

Съвместната поява на Кейти и Джошуа идва в момент, когато двамата се подготвят да застанат един срещу друг в предстоящата романтична трилогия „Щастливи часове“ (Happy Hours). Проектът е изключително личен за Холмс, тъй като тя е сценарист, режисьор и изпълнител на главната роля. Според изданието Deadline, сюжетът проследява „двама души, които навигират в отношенията си въпреки кариерата, семейните отговорности и препятствията на живота в търсене на любовта“. Самата актриса описва проекта като драматична комедия, изследваща пътя на двама души, чиято младежка любов пламва отново в зряла възраст чрез общите им радости, загуби и надежди.

Емоционалното събиране на Кейти и Джошуа е белязано и от скорошната загуба на техния колега от „Доусънс Крийк“ – Джеймс Ван дер Бийк. Актьорът почина през февруари 2026 г. след смела битка с рак на дебелото черво, оставяйки съпругата си Кимбърли и шестте им деца.

Кейти почете паметта му с трогателно писмо в социалните мрежи: „Джеймс, благодаря ти. Да споделяш пространство с твоето въображение е свещено – да дишаш същия въздух в страната на фантазията и да се доверяваш, че сърцата ви са в безопасност... Това са част от спомените, заедно със смеха, разговорите за живота и песните на Джеймс Тейлър – приключенията на една уникална младост.“ Тя продължи с думите: „Признателност към живота и стремежа му да живее почтено, превръщайки съществуването си в изкуство – създавайки красив брак и отглеждайки шест прекрасни деца. Пътят на един истински герой. Скърбя за тази загуба със сърце, което усеща тежестта на неговото отсъствие, но и дълбока благодарност за следата, която остави.“