Неочакван обрат и мистерия - Кенджи Ивамура и неговият SOS

С течение на годините алпинизмът се превръща във все по-популярно хоби. Всяка година хиляди хора се отправят към планините на планетата, за да изпитат себе си, да се насладят на гледките и да се потопят в красотата на природата.

Но алпинизмът не е хоби без рискове. Алпинистите често се забъркват в неприятности и се нуждаят от помощ от страна на властите.

Тези спасителни операции могат да бъдат опасни, но са се превърнали в нещо обичайно. С изключение на любопитния случай с Кенджи Ивамура и неговия SOS. Това, което започва като спасителна операция по учебник, се превръща в нещо много по-странно, което озадачава японските власти в продължение на десетилетия.

Кенджи Кавамура: Все още в неизвестност

