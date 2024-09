Трагедия и отчаяние: Розовите детски ролери, които се превърнаха в символ на кървавата война

Т ала Хусам Абу Аджива искала да излезе навън и да играе с розовите си ролери.

Първоначално бащата на Тала, Хусам Абу Аджива, казва на 10-годишната си дъщеря, че не може. Но тя „настояваше и молеше“ и подобно на много други родители, той и съпругата му се съгласяват въпреки опасенията си от честите взривове и стрелба около дома им в град Газа.

„Тя слезе долу да си играе. За да се наслаждава на играта, както правят останалите деца по света“, каза Абу Аджива пред екип на NBC News на място в четвъртък.

Но миг по-късно чува две „мощни експлозии“, които го карат да избяга навън, където открива дъщеря си да лежи под купчина отломки, обута в ролери, с които се е надявала да избяга за кратко от войната, доминираща в крехкия ѝ живот.

A Gazan girl’s pink rollerblades become an image of tragedy and desperation



