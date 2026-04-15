Любопитно

Необичайна среща: Хуманоиден робот подгони стадо диви свине по улиците на Варшава (ВИДЕО)

Вирусно видео от Варшава показва как хуманоидният робот Едуард Вархоцки гони стадо диви свине от улицата. Случката илюстрира навлизането на технологиите в реалния свят и справянето им с непредвидими ситуации от ежедневието ни в градска среда

15 април 2026, 11:20
Източник: iStock/Getty Images

Х уманоиден робот, известен като Едуард Вархоцки, бе заснет да преследва група диви свине във Варшава. Кадрите от необичайната среща бързо събраха хиляди гледания в социалните мрежи.

Видеото показва как машината се насочва към малкото стадо глигани, скупчени в близост до пътното платно. С напредването на робота животните се разпръскват и започват да се оттеглят – гледка, която подчертава странния сблъсък между напредналите технологии и дивата природа в градска среда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ABC News (@abcnews)

Едуард Вархоцки е хуманоиден робот със сериозно онлайн присъствие в Полша. Според официалния му уебсайт той често се появява в публични пространства и клипове в социалните медии. Машината спечели популярност именно чрез взаимодействията си с хора в ежедневни ситуации.

Дивите свине са сериозен проблем в части от Варшава и други полски градове, където често навлизат в жилищни квартали и оживени улици в търсене на храна. От 2019 г. насам страната провежда ежегоден санитарен отстрел в опит да ограничи разпространението на африканската чума по свинете, която застрашава животновъдния сектор, посочват от Института за история на науката „Макс Планк“.

Макар срещите между хора и животни в градски условия да не са рядкост, намесата на хуманоиден робот добавя неочакван обрат. Инцидентът е поредното доказателство, че тези машини все по-често излизат от контролираните лабораторни демонстрации и навлизат в реалния свят.

Последните постижения в сектора показват хуманоидни роботи, способни на сложни движения като поддържане на баланс и задно салто. Те вече помагат на пътници по летищата, а редица компании се подготвят за масовото им производство, съобщава Fox News Digital. В ход е и разработката на системи с изкуствен интелект за промишлена употреба, което сигнализира за мащабна интеграция на технологиите в бита.

Въпреки че повечето модели все още се тестват в структурирана среда, кадрите от Варшава дават представа как технологиите могат да реагират в непредвидими ситуации от ежедневието. Видеото предизвика вълна от коментари, вариращи от забавление до чисто любопитство.

„Дивите животни не трябва да бъдат плашени, защото могат да нападнат хора. Ако никой не ги закача, те не обръщат внимание на човека. В имота ми има много такива и те не реагират на присъствието ни“, пише потребител в Instagram. Друг добавя: „Това е историческо събитие. Радвам се, че живея във време, в което това е лицето на Полша“, докато трети просто коментира: „Браво, Едуард“.

Източник: www.foxbusiness.com    
хуманоиден робот Едуард Вархоцки диви свине Варшава роботи градска среда технологии и природа
Трето превишение на серен диоксид в Димитровград за денонощие

Трето превишение на серен диоксид в Димитровград за денонощие

България Преди 9 минути

Жители на града сигнализират за силни, задушливи миризми, наличие на сажди и осезаемо влошено качество на въздуха

"Червено или черно": Военна лотария в Тайланд решава съдбата на млади мъже

"Червено или черно": Военна лотария в Тайланд решава съдбата на млади мъже

Свят Преди 12 минути

Жребий с червени и черни карти определя кой ще служи в армията и кой ще бъде освободен

Крал Чарлз III и американският президент Доналд Тръмп

Скандалът „Епстийн“ преследва краля в САЩ: Чарлз III навлиза в „бурни води“

Свят Преди 38 минути

Крал Чарлз III и кралица Камила няма да се срещнат с оцелели жертви на сексуалния престъпник Джефри Епстийн по време на държавното посещение в САЩ този месец, потвърди източник от Бъкингамския дворец. Очаква се обаче кралицата да се срещне с представители на групи, водещи кампании срещу домашното насилие и насилието над жени

Делото срещу Петьо Еврото за документна измама продължава на 21 май

Делото срещу Петьо Еврото за документна измама продължава на 21 май

България Преди 39 минути

На днешното заседание беше изслушано вещото лице Сашо Николов

Истински късмет: Мъж спечели картина на Пикасо за 1 милион евро с билет от 100 евро

Истински късмет: Мъж спечели картина на Пикасо за 1 милион евро с билет от 100 евро

Любопитно Преди 1 час

Френски инженер помисли, че е жертва на телефонна измама, след като научи, че притежава шедьовър от 1941 г.

Терапия за рак „рестартира“ тялото на жена след години на отчаяние

Терапия за рак „рестартира“ тялото на жена след години на отчаяние

Любопитно Преди 1 час

Първоначално разработена за лечение на определени видове рак на кръвта, CAR-T терапията сега се тества срещу автоимунни заболявания, причинени от неправилно функциониращи имунни клетки. Ранните резултати показват, че тя може да бъде способна да доведе някои пациенти до дълготрайна ремисия

"Булгаргаз" предлага 5 на сто по-висока цена на природния газ за май

"Булгаргаз" предлага 5 на сто по-висока цена на природния газ за май

България Преди 1 час

Предстои КЕВР да проведе открито обществено обсъждане на заявлението

Катастрофа на АМ „Струма“, две деца и двама възрастни са пострадали

Катастрофа на АМ „Струма“, две деца и двама възрастни са пострадали

България Преди 1 час

Ударили са се румънски бус и лек автомобил

Karol G разкри защо е татуирала собственото си лице на ръката

Karol G разкри защо е татуирала собственото си лице на ръката

Любопитно Преди 1 час

Karol G разкри емоционалната причина да татуира собственото си лице върху ръката си. Латино дивата споделя за трудния път към върха и защо Риана и Селена Кинтанила са нейните най-големи вдъхновения в живота и кариерата

Мобилният интернет е бавен? Може да е от смартфона

Мобилният интернет е бавен? Може да е от смартфона

Технологии Преди 1 час

Ако връзката не е толкова бърза, колкото трябва, обикновено смятаме, че е заради слаб обхват или друг външен фактор. Възможно е обаче неправилни настройки на мобилния телефон да са в основата на всичко и могат да се оправят сравнително лесно

Исторически пробив: Ливан и Израел в първи преки преговори от три десетилетия

Свят Преди 1 час

След 30 години мълчание: Израел и Ливан седнаха на масата за преговори във Вашингтон

Ядреният план на Доналд Тръмп за Марс

Ядреният план на Доналд Тръмп за Марс

Свят Преди 1 час

Администрацията на Доналд Тръмп представи амбициозна нова стратегия за драстично разширяване на използването на ядрената енергия в космоса, поставяйки основите за устойчиво човешко и технологично присъствие отвъд Земята, включително бъдещи пилотирани мисии и дългосрочни операции на Марс

Слънцето ще плаща сметките ви - енергийна схема с безплатен ток шокира потребителите във Великобритания

Великобритания въвежда стимули за използване на електроенергия при излишък от възобновяеми източници

Свят Преди 1 час

Новата схема стимулира домакинствата да използват електроуреди в периоди на високо производство от възобновяеми източници

FT: Иран е използвал китайски спътник за прецизни удари по американски обекти

FT: Иран е използвал китайски спътник за прецизни удари по американски обекти

Свят Преди 1 час

Апаратът се нарича TEE-01B

Координационният съвет с последна информация за подготовката на вота

Координационният съвет с последна информация за подготовката на вота

Парламентарни избори Преди 1 час

Остават четири дни до изборите за ново Народно събрание

Лоренцо Ламас и Хедър Локлиър потвърдиха, че са двойка

Лоренцо Ламас и Хедър Локлиър потвърдиха, че са двойка

Любопитно Преди 1 час

Лоренцо Ламас и Хедър Локлиър потвърдиха връзката си! Звездата от „Ренегат“ сподели архивна снимка от 1983 г. и цитат от Библията, обявявайки романса си с иконата от „Мелроуз Плейс“. Феновете са в еуфория от новата холивудска двойка.

