Необичайна среща: Хуманоиден робот подгони стадо диви свине по улиците на Варшава (ВИДЕО)

Х уманоиден робот, известен като Едуард Вархоцки, бе заснет да преследва група диви свине във Варшава. Кадрите от необичайната среща бързо събраха хиляди гледания в социалните мрежи.

Видеото показва как машината се насочва към малкото стадо глигани, скупчени в близост до пътното платно. С напредването на робота животните се разпръскват и започват да се оттеглят – гледка, която подчертава странния сблъсък между напредналите технологии и дивата природа в градска среда.

Едуард Вархоцки е хуманоиден робот със сериозно онлайн присъствие в Полша. Според официалния му уебсайт той често се появява в публични пространства и клипове в социалните медии. Машината спечели популярност именно чрез взаимодействията си с хора в ежедневни ситуации.

Дивите свине са сериозен проблем в части от Варшава и други полски градове, където често навлизат в жилищни квартали и оживени улици в търсене на храна. От 2019 г. насам страната провежда ежегоден санитарен отстрел в опит да ограничи разпространението на африканската чума по свинете, която застрашава животновъдния сектор, посочват от Института за история на науката „Макс Планк“.

Макар срещите между хора и животни в градски условия да не са рядкост, намесата на хуманоиден робот добавя неочакван обрат. Инцидентът е поредното доказателство, че тези машини все по-често излизат от контролираните лабораторни демонстрации и навлизат в реалния свят.

— Universal News (@universalnewsx) April 13, 2026

Последните постижения в сектора показват хуманоидни роботи, способни на сложни движения като поддържане на баланс и задно салто. Те вече помагат на пътници по летищата, а редица компании се подготвят за масовото им производство, съобщава Fox News Digital. В ход е и разработката на системи с изкуствен интелект за промишлена употреба, което сигнализира за мащабна интеграция на технологиите в бита.

Въпреки че повечето модели все още се тестват в структурирана среда, кадрите от Варшава дават представа как технологиите могат да реагират в непредвидими ситуации от ежедневието. Видеото предизвика вълна от коментари, вариращи от забавление до чисто любопитство.

— FOX Business (@FoxBusiness) April 15, 2026

„Дивите животни не трябва да бъдат плашени, защото могат да нападнат хора. Ако никой не ги закача, те не обръщат внимание на човека. В имота ми има много такива и те не реагират на присъствието ни“, пише потребител в Instagram. Друг добавя: „Това е историческо събитие. Радвам се, че живея във време, в което това е лицето на Полша“, докато трети просто коментира: „Браво, Едуард“.