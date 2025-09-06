„Не бях подготвен“ - неловкият момент между Марк Зукърбърг и Доналд Тръмп

Г лавният изпълнителен директор на Meta, Марк Зукърбърг, беше хванат на „горещ“ микрофон да признава пред Доналд Тръмп, че няма идея как да отговори на въпрос, докато седи до президента по време на събитие в Белия дом, съобщава Daily Mail.

Зукърбърг беше сред технологичните магнати на вечерята в четвъртък, заедно с главния изпълнителен директор на Apple Тим Кук, основателя на Microsoft Бил Гейтс, съоснователя и главен изпълнителен директор на Google Сергей Брин и Сундар Пичай, както и основателя на OpenAI Сам Алтман.

„Не знаех какво да кажа“

По време на събитието Тръмп попита Зукърбърг колко планира да инвестира в САЩ.

„О, Боже, ъм, мисля, че вероятно ще бъде нещо като… не знам… поне 600 милиарда долара до 2028 г. в САЩ, да“, отговори той. Тръмп отбеляза, че това са много пари, а Зукърбърг призна: „Да, не, значителни са.“

По-късно Зукърбърг се извини на Тръмп и призна, че не е бил подготвен за въпроса. Президентът се засмя и каза на Мелания, че Зукърбърг не е подготвен.

„Не бях сигурен с какво число искаш да се съглася“, призна Зукърбърг.

В друг неловък момент той призна, че „не е обръщал внимание“, когато репортер го попита за законодателството за свобода на словото във Великобритания. След това Тръмп се пошегува, че това е „началото“ на политическата кариера на Зукърбърг, което главният изпълнителен директор отхвърли със смях.

Огромни инвестиции в САЩ

Президентът попита и други магнати за техните инвестиционни планове в САЩ. Пичай обяви, че Google планира да инвестира 250 милиарда долара, а Кук потвърди, че Apple ще вложи 600 милиарда долара.

„Искам да ви благодаря, че зададохте тона, за да можем да направим голяма инвестиция в Съединените щати и да имаме ключови производства тук“, каза Кук на Тръмп.

„Мисля, че това говори много за вашето лидерство и фокуса върху иновациите“, добави той.

Високопоставено събитие с технологични лидери

Събитието се превърна в своеобразно събитие в Силициевата долина, с присъствие на най-влиятелните технологични лидери в света, включително 13 милиардери.

Вечерята в Държавната трапезария последва среща на върха, организирана от първата дама по-рано през деня, на тема изкуствен интелект в образованието. Първоначално събитието беше планирано да представи новореновираната Розова градина, но поради дъжд вечерята беше преместена в трапезарията.

Президентът започна вечерята, като благодари на магнатите, похвали интелигентността на присъстващите и се похвали, че „определено е група с висок коефициент на интелигентност“.

„Познавам всички на масата за преговори индиректно, чета за вас и се информирам за бизнеса ви, знам много за вашите компании и всъщност ви улеснявам много по отношение на електрическия капацитет и получаването на разрешителни вместо вас.“

Технологичните лидери се редуваха да говорят и използваха възможността да отправят нефилтрирани похвали към президента. Дори предишни критици на Тръмп, като Гейтс, му благодариха за подкрепата към технологичната индустрия.

Алтман, който веднъж сравни Тръмп с Адолф Хитлер, благодари на президента за това, че е „про-бизнес“ и „про-иновациите“, добавяйки, че приемането му на технологичната индустрия е „много освежаваща промяна“.

„Мисля, че това ще ни даде възможност за дълъг период на лидерство в света, а това нямаше да се случи без вашето лидерство“, допълни той.

Бившият ръководител на Министерството на правителствената ефективност на Тръмп, Илон Мъск, наричан разговорно „Първият приятел“, забележимо отсъстваше от събитието.