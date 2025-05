Завръщане в светлината на прожекторите: Кевин Спейси получи награда в Кан

А мериканският актьор Кевин Спейси заяви в Кан, че „е хубаво да се завърне“, предаде Ройтерс. Той участва в наградна церемония, съпътстваща филмовия фестивал на Френската Ривиера.

Спейси, отличен с „Оскар“ за ролите си в „Американски прелести“ и „Обичайните заподозрени“, беше сред най-големите звезди в Холивуд, преди да бъде обвинен за първи път в сексуално посегателство през 2017 г. След обвиненията той беше отстранен от участието си в телевизионния сериал „Къща от карти“.

През 2022 г., тогава на 65 години, Спейси беше обвинен във Великобритания в девет сексуални престъпления срещу четирима мъже, извършени в периода 2004–2013 г. През 2023 г. той беше оправдан по всички обвинения след широко отразен съдебен процес.

В САЩ през същата година актьорът спечели гражданско дело за сексуално насилие, след като съдебните заседатели в Манхатън отсъдиха, че ищецът не е доказал твърдението си, че Спейси му е направил нежелано сексуално посегателство, когато е бил на 14 години.

Актьорът присъства в Кан, за да получи награда за изключителни постижения в киното и телевизията от фонда Better World Fund, който набира средства под мотото „кинематографичното изкуство в служба на човечеството“. Фондът е независима от фестивала в Кан организация и е основан през 2016 г. от френския продуцент и общественик Мануел Колас дьо Ларош. Церемонията се състоя по време на благотворителна гала вечеря в хотел „Карлтън“.

В предишни години с подобни отличия от същата организация са били удостоени и американските актьори Шарън Стоун и Кевин Костнър.

„През последната седмица, откакто беше обявена наградата, ми се обадиха толкова много приятели, колеги и съмишленици, че се чувствам обграден от внимание и подкрепа“, заяви Спейси преди събитието. „Радвам се, че отново работя“, добави той в отговор на въпрос дали участието му бележи завръщане.

Kevin Spacey compares his blacklisting from the film industry to that of screenwriter Dalton Trumbo in a fiery speech at #Cannes. pic.twitter.com/DLXXvuzi3d