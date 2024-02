Кевин Спейси се завърна в киното с ролята на наемен убиец

К евин Спейси отбеляза завръщането си в Холивуд с пикантно превъплъщение в ролята на наемен убиец.

64-годишният актьор от "Американска красота", който през юли 2023 г. беше оправдан по обвиненията, че е извършил сексуално посегателство над четирима мъже, получи ролята на убиец в трилъра "Peter Five Eight", като трейлърът на филма показва как героят му се отървава от труп, заплашва с нож ужасена жена и нарича себе си "паднала душа".

Kevin Spacey returns to acting after being acquitted of assault charges. https://t.co/tDBoZNfDEJ Click the image to read more: