Не е злато: Открийте кой е най-скъпият благороден метал

П оради гъвкавостта, проводимостта, издръжливостта и добрия външен вид, златото е в челната петица на най-скъпите метали. Цените на златото са над 1850 долара за унция - впечатляващо, но нищо в сравнение с родия.

В момента той е най-скъпият благороден метал и един от най-редките, цената на унция родий възлиза на 10 300 долара. И така, какво го прави толкова скъп?

Родият не реагира лесно на кислорода, което го прави благороден метал и означава, че е перфектен катализатор, устойчив както на корозия, така и на окисляване. Неговата цялостна устойчивост и висока точка на топене от 1964 градуса по Целзий го поставят сред металите от платиновата група заедно с платината, паладия, осмия, иридия и рутения.

Способността му да издържа на температура на водата и въздуха до 600 градуса по Целзий и да остане неразтворим в повечето киселини, го прави много универсален в производството на автомобили, самолети, електрически контакти и високотемпературни термодвойки и съпротивителни проводници.

