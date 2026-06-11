НС гласува окончателно новите мерки срещу необоснованото увеличение на цените

Външният министър: Решенията за помощ за Украйна ще се вземат по установения ред от правителството и парламента

Д епутатите гласуват на второ четене законодателните промени, с които управляващото мнозинство предлага по-строги мерки срещу необоснованото поскъпване на стоките и услугите. Това са първите конкретни действия в тази посока, внесени по инициатива на парламентарната група на „Прогресивна България“, която постави овладяването на цените сред основните си приоритети.

"Прогресивна България" внесе законопроекти за цените

Предвижда се значително разширяване на правомощията на Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Комисията за защита на конкуренцията (КЗК),

които ще могат да извършват по-задълбочени проверки и да реагират по-бързо при съмнения за нелоялни търговски практики и координирано повишаване на цените.

НС разглежда на първо четене мерките срещу високите цени

Сред най-съществените промени е увеличаването на санкциите за нарушителите. Глобите ще бъдат двойно по-високи от досегашните, а наказанията вече няма да се определят общо за констатираното нарушение, а за всеки отделен продукт или услуга. Според вносителите именно това ще има по-силен превантивен ефект и ще ограничи практиката част от търговците да включват евентуалните санкции като предвидим разход в дейността си.

Какви мерки срещу високите цени готвят новите управляващи

Нов момент в законодателството е въвеждането на понятието „справедлива цена“. Според текстовете Министерството на икономиката ще разработи специална методика, чрез която ще се определя ориентировъчна стойност на определени стоки. Тя ще отчита производствените разходи, транспортните и логистичните разходи, както и разумна търговска надценка. Идеята е потребителите да разполагат с допълнителен инструмент за сравнение и по-лесно да преценяват кога дадена цена може да бъде определена като необосновано завишена.

На първо четене: НС прие промените в Закона за защита на потребителите

Законопроектът въвежда и ново тълкуване на понятието „господстващо положение“. То ще обхваща не само отделни компании с доминиращ пазарен дял, но и ситуации, при които група от големи търговски вериги поддържат сходни или еднакво високи цени и по този начин ограничават реалната конкуренция. В подобни случаи КЗК ще може да започва производства и да проверява дали не е налице пазарно поведение, което уврежда интересите на потребителите.

Поддръжниците на промените твърдят, че те ще внесат повече прозрачност и ще ограничат спекулативното поскъпване, особено при стоки от първа необходимост. Според тях държавата трябва да разполага с ефективни механизми за намеса при съмнения за злоупотреби и координирани действия между големи пазарни участници.

Критиците на законопроекта обаче предупреждават, че прекомерната регулация може да доведе до административна тежест за бизнеса и до изкривяване на пазарните механизми. Те настояват, че трябва да бъде намерен баланс между защитата на потребителите и свободната конкуренция.

След окончателното гласуване в пленарната зала ще стане ясно дали предложеният пакет от мерки ще получи необходимата подкрепа и кога новите правила ще влязат в сила. Ако бъдат приети, институциите ще разполагат с разширени правомощия още през следващите месеци в опита да ограничат необоснованото покачване на цените и да засилят контрола върху пазара.