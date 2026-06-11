България

Мъж се барикадира в Созопол: Размахвал ножове, хвърлял вещи и подпалил стол

Той е бил в неадекватно състояние, стоящ на тераса на частна къща и окървавен викал за помощ

Василена Василева Василена Василева

11 юни 2026, 10:00
Мъж се барикадира в Созопол: Размахвал ножове, хвърлял вещи и подпалил стол
Източник: БТА

М ъж на 40-годишна възраст се барикадира на тераса в жилище в Созопол. Сигналът е получен на 10 юни около 20.00 ч. в Районното управление.

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Според данните той е бил в неадекватно състояние, стоящ на тераса на частна къща и окървавен викал за помощ. Освен това размахвал ножове, хвърлял вещи и запалил стол, предава NOVA.

На мястото пристигнал полицейски екип, както и служители от Центъра за спешна помощ.

Констатирано е, че мъжът е 40-годишен созополчанин, който се барикадирал в стаята и при влизането на полицейските служители, оказал яростна съпротива, заплашвайки ги с ножове. Това oт своя страна наложило използването на помощни средства - тейзър и белезници.

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Мъжът е задържан за срок до 24 часа, прегледан от медицински екип и настанен в Центъра за психично здраве.

При проверка на обитаваното от него помещение са намерени и иззети пликче със суха зелена тревна маса, с тегло около 1 гр., както и два филтъра.

Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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