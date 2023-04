Намериха туристи в лошо състояние след употреба на магически гъби

П ланински спасители са получили "няколко обаждания" от туристи, които са се притеснявали за група, взела магически гъби и разболяла се. Туристи, които взели магически гъби по време на разходка в Лейк Дистрикт, били спасени от планинските спасители, след като някои от групата се разболели.

В събота следобед планинският спасителен екип на Кесуик получил "редица обаждания" от други туристи, които се притеснявали за групата.

Двама мъже от групата са се почувствали зле, включително шофьорът на групата, предава Sky News.

В спасителната мисия на Stonycroft Beck са участвали 11 души и е продължила два часа.

Говорител на спасителния екип заяви: "Двама души се чувстваха зле, включително шофьорът в групата."

"Пострадалите бяха свалени и получиха съвет от лекаря на екипа относно времето за по-нататъшното им пътуване."

