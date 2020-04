Н яма нищо лошо в това да похапвате от любимите си храни, все пак има причина да ги харесвате толкова много. Но знаете ли какво точно има в храната, която толкова много обичате?

Сметната, която добавяте към кафето си всяка сутрин, консервираната пилешка супа, която ви напомня какво сте яли като дете,

хубаво порционираните замразени ястия, които пускате в микровълновата, когато нямате време да приготвите обяд, всичко изглежда много безобидно, но всъщност не е така.

НАЙ-ВРЕДНИТЕ ХРАНИ И НАПИТКИ НА ПЛАНЕТАТА

Благодарение на производителите на храни и измамните търговци, дори вашите „здравословни” ястия са пълни с нездравословни мазнини, изкуствени съставки и ненужни консерванти, които са опасни за здравето ви, пише сайтът Eat This Not That.

Вижте кои са най-нездравословните храни и напитки на планетата в галерията ни.