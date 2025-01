Най-мръсните истории за хора, които отказват да се къпят

С лучвало ли ви се е да погледнете към банята и да си помислите „Не, не днес!“?

Е, не сте сами, тъй като къпането е било много възходяща и низходяща тенденция в историята и в различните култури. Обществените бани в Древен Рим са били грандиозно събитие, в което всички слоеве на римското общество често са се къпели в гореща вода. Това контрастира с хората в ранномодерна Европа, които избягват чистата вода от страх, че тя причинява болести. Има и по-нови времена, когато наличието на вани и душове в къщата се счита за съществено. Тези различни тенденции повдигат важния въпрос: какво се случва, когато хората решат да не се къпят?

Мръсни изключения

На 94-годишна възраст Аму Хаджи е известен като „най-мръсния човек в света“. На снимките тялото му е покрито с мръсотия, а той често е виждан да пуши по няколко цигари наведнъж. В продължение на повече от половин век този ирански отшелник отказвал да се доближи до чиста вода или сапун, тъй като смятал, че това ще го разболее.

Навикът да не се мие се появява за първи път след емоционални неуспехи в младостта му, които го карат да води изолиран живот. Дори мисълта за чиста вода и храна го карала да се притеснява, а любимата му храна била развалено месо с добавка от животински изпражнения, които изгарял в лулата си.

В крайна сметка, след дългогодишна съпротива, той се поддава на натиска на връстниците си и се измива. За съжаление, няколко месеца по-късно, през октомври 2022 г., той се разболява и умира. Въпреки че хората спекулират, че банята е в основата на кончината му, в момента няма доказателства, които да сочат това, и не можем да изключим, че причината за смъртта е просто старост - все пак той е бил на 94 години.

Аму Хаджи не е единственият известен некъпещ се. През 2009 г. бе съобщено, че Кайлаш Сингх (селскостопански работник във Варанаси, Индия) не се е къпал и не си е мил зъбите повече от 35 години. Бащата на седем дъщери твърдял, че не се мие от любов към страната си, съседите обаче твърдят, че това е станало, защото един ясновидец казал, че ако не се мие, ще бъде благословен със син. Затова той използвал „огнена баня“, за да се поддържа чист, вярвайки, че запалването на огън помага за унищожаването на микробите и инфекциите в тялото.

Това също не е съвременно явление. Още през XVIII в. имало един мъж на име Натаниъл Бентли, търговец, живеещ в Лондон, който очевидно отказвал да се мие или чисти, след като годеницата му трагично загинала в деня на сватбата им. Нечистоплътните му постъпки го превръщат в знаменитост по онова време и му спечелват името „Мръсното пиле“. Къщата и складът му били толкова мръсни, че всички писма, адресирани до „Мръсния склад, Лондон“, били доставяни до него.

