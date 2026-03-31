Жива котка вместо шапка: Пътник изуми летище с невиждан „трик“ за пътуване

Видеото, заснето на терминал в САЩ, предизвика вълна от коментари заради невъзмутимото поведение на животното и необичайния начин на придвижване на неговия стопанин

31 март 2026, 11:38
В епоха, в която пътниците опитват всякакви трикове – от пълнене на джобовете на якетата до обличане на няколко слоя дрехи, за да избегнат таксите за багаж – нов вирусен момент издигна концепцията за „пътуващи хакове“ на неочаквано ниво. Видеоклип, разпространяван масово в социалните медии, показва пътник, който спокойно се движи през летищен терминал с жива котка, балансираща върху главата му като ексцентрична кожена шапка.

Трик за пътуване, който никой не е очаквал

Кадрите, за които се съобщава, че са заснети на международното летище в Тампа, показват как неидентифицираният пътник се движи с пълна увереност, докато котката остава изненадващо спокойна. Животното стои неподвижно върху главата на човека, сливайки се толкова естествено с облеклото му, че много зрители първоначално са го помислили за моден аксесоар, а не за истинско животно.

Въпреки че автентичността и контекстът на видеото остават неясни, това не попречи на потребителите в интернет да превърнат момента в истинска сензация.

Реакциите: Между хумора и недоверието

Социалните мрежи бяха залети от шеги, мемета и шеговито възхищение. Много потребители сравниха собствения си стрес при преминаване през проверките за сигурност с привидно безпроблемното пътуване на мистериозния пътник.

Някои се пошегуваха, че преминаването през секюрити контрола с домашен любимец, маскиран като облекло, може да е „най-добрата вратичка в закона", докато други саркастично предложиха подобни „креативни стратегии за опаковане". Клипът бързо се превърна в тема за дискусия, като зрителите похвалиха най-вече самообладанието на пътуващия.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Истинската звезда: Невероятното спокойствие на котката

Това, което истински изуми аудиторията, не беше само необичайният метод на придвижване, но и поведението на котката. Собственици на домашни любимци отбелязаха колко рядко се случва котките да останат толкова спокойни извън познатата им среда, особено в шумни и претъпкани летища.

Обикновено авиокомпаниите изискват домашните любимци да пътуват в одобрени транспортни клетки, поставени под седалките или в определени товарни зони. Известно е, че котките стават тревожни по време на път, което прави отпуснатата поза на животното във видеото още по-изненадваща. Някои зрители дори отбелязаха, че животното изглежда по-спокойно от пътниците, чакащи на дългите опашки за проверка.

Може ли наистина да пътувате с любимеца си по този начин?

Въпреки развлекателната стойност на кадрите, авиационните правила са далеч по-малко гъвкави, отколкото предполагат социалните мрежи. Повечето летища и авиокомпании имат строги насоки за пътуване с животни:

  • Домашните любимци трябва да бъдат в транспортни клетки;
  • Животните преминават през специфични процедури за проверка;
  • Необходими са изрядни здравни документи.

Службите за сигурност извършват проверки, за да гарантират безопасността както на животните, така и на пътниците, което означава, че използването на домашен любимец като „моден аксесоар“ едва ли би преминало официалните регулации в реалния живот.

Източник: Free Press Journal    
„Къде се забърза, Боби?“ - България скърби за капитана си Борислав Михайлов

„Къде се забърза, Боби?“ - България скърби за капитана си Борислав Михайлов

Ослепителна в бяло: Анджелина Джоли зашемети в Шанхай с перфектна визия

Ослепителна в бяло: Анджелина Джоли зашемети в Шанхай с перфектна визия

Почина легендарният футболист Борислав Михайлов

Почина легендарният футболист Борислав Михайлов

Видео с военен хеликоптер над имението на Кид Рок предизвика разследване в САЩ

Видео с военен хеликоптер над имението на Кид Рок предизвика разследване в САЩ

НОИ предупреждава: Подайте декларация

НОИ предупреждава: Подайте декларация "Живот" или пенсията ви спира

pariteni.bg
Google Maps прави пътуванията с EV по-лесни без притеснения за пробега i къде са зарядните

Google Maps прави пътуванията с EV по-лесни без притеснения за пробега i къде са зарядните

carmarket.bg
31 март: Големият скок във времето от 1916 г.
Ексклузивно

31 март: Големият скок във времето от 1916 г.

Преди 5 часа
Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник
Ексклузивно

Пролетни температури, но с валежи: Какво ни очаква във вторник

Преди 6 часа
<p>"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран</p>
Ексклузивно

"Режимът ще се срине": Нетаняху с провокативно изявление за Иран

Преди 5 часа
Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Флорида преименува ключово летище в чест на Доналд Тръмп

Преди 5 часа
2Bona: „Не правим музика по трендове“ – Тони и Кун за успеха, сцената и пътят без компромиси

2Bona: „Не правим музика по трендове“ – Тони и Кун за успеха, сцената и пътят без компромиси

Любопитно Преди 15 минути

Пред Мари-Никол двамата разказват за приятелството си, за началото в музиката, за големите концерти и за философията, която стои зад всичко, което правят

Как САЩ искаше да купи Куба: Дългата история на конфликтите

Как САЩ искаше да купи Куба: Дългата история на конфликтите

Свят Преди 23 минути

Доналд Тръмп не е първият американски президент с амбиции да превземе Куба. Още през 1848 г.

Съдийската колегия на ВСС и проваленият кандидат за шеф на Русенския съд

Съдийската колегия на ВСС и проваленият кандидат за шеф на Русенския съд

България Преди 35 минути

Конфликт, критики и въпросителни около процеса за избор на административен ръководител

Идва ли краят на евтините нощувки? Нови правила "гонят" половината хазяи от Airbnb

Идва ли краят на евтините нощувки? Нови правила "гонят" половината хазяи от Airbnb

България Преди 49 минути

От 20 май в ЕС влиза в сила нов регламент за краткосрочните наеми, който задължава платформи като Airbnb и Booking да докладват всички обяви и да премахват нерегистрираните

Два вулкана изригнаха в Индонезия, кратерите изхвърлиха 900-метрови стълбове пепел

Два вулкана изригнаха в Индонезия, кратерите изхвърлиха 900-метрови стълбове пепел

Свят Преди 1 час

Властите призовават местните жители и туристите да бъдат предпазливи

НДК чества 45 години от създаването си под патронажа на Илияна Йотова

НДК чества 45 години от създаването си под патронажа на Илияна Йотова

България Преди 1 час

Галаконцертът „Симфония на времето“ ще събере за първи път на една сцена Лили Иванова и Софийската филхармония под диригентството на маестро Найден Тодоров

Битката за детската градина в София 2026: Нови правила, повече места и важни срокове

Битката за детската градина в София 2026: Нови правила, повече места и важни срокове

България Преди 1 час

Тази година процесът започва с нови надежди за повече места, но и със сериозни промени в правилата, които всеки родител трябва да познава в детайли, за да не се окаже извън класирането поради пропуск или недоглеждане

Еверест 2026: Колко струва изкачването на най-високия връх в света?

Еверест 2026: Колко струва изкачването на най-високия връх в света?

Любопитно Преди 1 час

Разходите за изкачване на Еверест се покачват почти всяка година

Иззеха над 10 000 евро при проверка за купуване на гласове в Бяла Слатина

Иззеха над 10 000 евро при проверка за купуване на гласове в Бяла Слатина

България Преди 1 час

„МВР остава безкомпромисно в противодействието на всякакви опити за манипулиране на вота“, заяви изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев

Ефектът "Тайгър Уудс": Как скандалният му арест разпродаде за часове скъпа тениска

Ефектът "Тайгър Уудс": Как скандалният му арест разпродаде за часове скъпа тениска

Любопитно Преди 1 час

Скандалният арест на Тайгър Уудс за шофиране в нетрезво състояние му донесе неочаквана печалба, след като фенове разграбиха тениската от 125 долара, с която голфърът позира на полицейската снимка

<p>Фатален инцидент във Варна: Мъж загина при пожар в дома си</p>

Фатален инцидент във Варна: Мъж загина при пожар в дома си на бул. „Левски“

България Преди 1 час

Инцидентът е станал рано тази сутрин на бул. „Васил Левски“ в морската столица. Въпреки бързата намеса на огнеборците и полицията, 79-годишният обитател на жилището е починал от задушаване. Разследващите работят по версията за забравен включен уред

Янкулов предлага ВСС да освободи Сарафов за дисциплинарни нарушения

Янкулов предлага ВСС да освободи Сарафов за дисциплинарни нарушения

България Преди 1 час

Министърът на правосъдието поиска да бъде започнато дисциплинарно производство срещу и.ф. главен прокурор

<p>Тръмп разкри детайли за &quot;масивния военен комплекс&quot; под Белия дом</p>

Тръмп разкри подробности за "масивния военен комплекс" под балната зала на Белия дом

Свят Преди 2 часа

Тръмп отдавна описва балната зала като "непроницаема" - проектирана да бъде защитена от дронове и изградена с бронирано стъкло

Селин Дион

„Най-добрият подарък“: Селин Дион надви болестта и се завръща на сцената

Любопитно Преди 2 часа

<p>Делото за смъртта на 15-годишния Филип започва отначало</p>

Делото за смъртта на 15-годишния Филип започва отначало, родителите обвиниха съдията в пристрастност

България Преди 2 часа

До момента се състояха 23 заседания

Продадоха най-скъпата бутилка вино в света за рекордна сума

Продадоха най-скъпата бутилка вино в света за рекордна сума

Любопитно Преди 2 часа

Бутилка френско вино от реколта 1945 г. бе продадена за рекордните 812 500 долара на аукцион в Ню Йорк, счупвайки световния рекорд. Експерти определят ценната напитка от Бургундия като най-желаната в историята на колекционирането

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-добрите породи кучета-пазачи със силен защитен инстинкт

dogsandcats.bg

Как кучетата пият вода: научното обяснение зад този уникален процес

dogsandcats.bg
1

Започнаха брачните игри на глухарите

sinoptik.bg
1

Деца „нарисуваха” родопско сърце в Пампорово

sinoptik.bg

Българският футбол загуби легенда: Борислав Михайлов си отиде на 63 години

Edna.bg

Меган Фокс блокира Машин Гън Кели в социалните мрежи и разпали нова драма

Edna.bg

Ето кога ще се сбогуваме с легендарния Борислав Михайлов

Gong.bg

Балъков: Тежко е да приема, че вече го няма

Gong.bg

Отиде си легендарният футболист Борислав Михайлов

Nova.bg

„Къде се забърза, Боби?”: Стоичков скърби за смъртта на Борислав Михайлов

Nova.bg