Ейми Шумър шокира Холивуд с драстична трансформация

Е йми Шумър се похвали с трансформацията си, постигната благодарение на Mounjaro, чрез Instagram през уикенда и получи възторжени коментари от известните си приятели.

Комедийната актриса публикува снимка с „любимците си“ – приятелите Алекс Сакс и Джилиан Бел – в събота, облечена в черна мини рокля с колан на Miu Miu и обувки с отворени пръсти.

Ейми Седарис коментира: „Изглеждаш невероятно. Виж тези крака!!! #miumiu Класно!!“

Звездата от „Истински съпруги на Ню Джърси“ Маргарет Джоузеф също забеляза отслабването на Шумър, пишейки: „ОК, крака за дни!!🔥🔥❤️.“

Лий Даниелс пък нарече Шумър „слаааааба мама🔥🔥🔥🔥.“

Звездата от „Катастрофален влак“ за първи път разкри, че приема семаглутид през март.

„Mounjaro е страхотен“, каза Шумър в Instagram видео по това време, отбелязвайки, че лекарството не се покрива от застраховка, освен ако пациентът няма диабет или тежко затлъстяване – „което повечето в интернет мислят, че имам“, пошегува се тя.

„Имам наистина добър опит с него“, добави актрисата. „И исках да бъда честна с вас за това.“

Тя продължи да разказва как е опитала Wegovy преди три години и не е могла да спре да повръща.

This is Amy Schumer. The world’s most controversial comedian.



She made a career off of fat jokes and raunchy humor.



Then she dropped 40lbs using the “miracle” drug that’s making weight loss easier than ever.



But was it worth it?



Here’s the truth: 🧵 pic.twitter.com/fCdQJ1Iksl — Craig Brockie (@craigbrockie) December 31, 2024

„Не можех да се справя с това“, каза тя. „Не знам дали са променили формулата. Каквото и да е.“

Шумър преди това говори за това в шоуто на Хауърд Стърн през януари, като приписа на лекарството загуба на тегло от 13 килограма.

Въпреки това тя обясни: „Имам този ген, GDF15, който те прави изключително податлив на гадене, поради което бях толкова болна по време на бременността си.“

Поради опита си с хиперемезис гравидарум, докато носеше сина си Джийн, Шумър се пошегува, че се е чувствала „като ветеран“, когато Wegovy я накара да се чувства зле.

Звездата от „Малко бременна“, която през годините се е сблъсквала с редица здравословни проблеми, премина през операция на гръбнака това лято.

„Откакто се нараних при сърф преди години, L5 ми причинява болка“, написа тя в публикация в Instagram през август с проходилка. „Днес ми направиха ламинектомия! Възстановяването е кратко и когато се почувствам по-добре, ще си купя сутиен!“