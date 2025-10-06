Свят

Ейми Шумър шокира Холивуд с драстична трансформация

Актрисата свали 13 килограма с Mounjaro

6 октомври 2025, 11:36
Ейми Шумър шокира Холивуд с драстична трансформация
Източник: Getty Images

Е йми Шумър се похвали с трансформацията си, постигната благодарение на Mounjaro, чрез Instagram през уикенда и получи възторжени коментари от известните си приятели.

Комедийната актриса публикува снимка с „любимците си“ – приятелите Алекс Сакс и Джилиан Бел – в събота, облечена в черна мини рокля с колан на Miu Miu и обувки с отворени пръсти.

Ейми Седарис коментира: „Изглеждаш невероятно. Виж тези крака!!! #miumiu Класно!!“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @amyschumer

Звездата от „Истински съпруги на Ню Джърси“ Маргарет Джоузеф също забеляза отслабването на Шумър, пишейки: „ОК, крака за дни!!🔥🔥❤️.“

Лий Даниелс пък нарече Шумър „слаааааба мама🔥🔥🔥🔥.“

Звездата от „Катастрофален влак“ за първи път разкри, че приема семаглутид през март.

„Mounjaro е страхотен“, каза Шумър в Instagram видео по това време, отбелязвайки, че лекарството не се покрива от застраховка, освен ако пациентът няма диабет или тежко затлъстяване – „което повечето в интернет мислят, че имам“, пошегува се тя.

„Имам наистина добър опит с него“, добави актрисата. „И исках да бъда честна с вас за това.“

Тя продължи да разказва как е опитала Wegovy преди три години и не е могла да спре да повръща.

„Не можех да се справя с това“, каза тя. „Не знам дали са променили формулата. Каквото и да е.“

Шумър преди това говори за това в шоуто на Хауърд Стърн през януари, като приписа на лекарството загуба на тегло от 13 килограма.

Въпреки това тя обясни: „Имам този ген, GDF15, който те прави изключително податлив на гадене, поради което бях толкова болна по време на бременността си.“

Поради опита си с хиперемезис гравидарум, докато носеше сина си Джийн, Шумър се пошегува, че се е чувствала „като ветеран“, когато Wegovy я накара да се чувства зле.

Звездата от „Малко бременна“, която през годините се е сблъсквала с редица здравословни проблеми, премина през операция на гръбнака това лято.

„Откакто се нараних при сърф преди години, L5 ми причинява болка“, написа тя в публикация в Instagram през август с проходилка. „Днес ми направиха ламинектомия! Възстановяването е кратко и когато се почувствам по-добре, ще си купя сутиен!“

Източник: BBC    
Ейми Шумър Mounjaro Отслабване Трансформация Инстаграм Известни приятели Miu Miu Wegovy Здравословни проблеми Операция на гръбнака
Последвайте ни

По темата

Катастрофа преди Ихтиман образува километрично задръстване на

Катастрофа преди Ихтиман образува километрично задръстване на "Тракия"

Френският премиер Себастиан Льокорню подаде оставка само 26 дни след встъпването си в длъжност

Френският премиер Себастиан Льокорню подаде оставка само 26 дни след встъпването си в длъжност

Опасно време във вторник! Червен код за обилни дъждове в осем области на България

Опасно време във вторник! Червен код за обилни дъждове в осем области на България

Мелания Тръмп в стил „Топ Гън“: Първата дама впечатли с кожено яке във военноморска база

Мелания Тръмп в стил „Топ Гън“: Първата дама впечатли с кожено яке във военноморска база

Какво ще се случи с парите ни извън банките

Какво ще се случи с парите ни извън банките

pariteni.bg
Как да направим дома по-удобен и безопасен за кучето си

Как да направим дома по-удобен и безопасен за кучето си

dogsandcats.bg
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Ексклузивно

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

Преди 1 ден
Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време
Ексклузивно

Отдаваме почит на велик светец, устоял на бурите на своето време

Преди 1 ден
<p>Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията</p>
Ексклузивно

Радев: РМС е готова да ни окаже подкрепа след наводненията

Преди 1 ден
Пускат движението по новия 10 км участък от АМ
Ексклузивно

Пускат движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус"

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, помниш ли онази чанта, която толкова исках? – Да, какво за нея? – Ами... пак я искам.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

НСТС не постигна консенсус за гъвкаво работно време на родители с деца до 12 години

НСТС не постигна консенсус за гъвкаво работно време на родители с деца до 12 години

България Преди 9 минути

Това съобщи вицепремиерът Томислав Дончев

Какво ще се случи с парите ни извън банките след приемането на еврото

Какво ще се случи с парите ни извън банките след приемането на еврото

Пари Преди 17 минути

Експертите на Активни потребители съветват да не обменяте сега в бюрата и да вложите парите в банка, където на 1 януари те ще бъдат обменени безплатно по официалния курс лев – евро

QA инженерството отблизо: Какви умения и познания изисква

QA инженерството отблизо: Какви умения и познания изисква

Технологии Преди 48 минути

Все по-важно става не просто владеенето на конкретни инструменти за тестване, а разбирането на целия процес по осигуряване на качеството в софтуерните среди

Джордан Бардела

Жордан Бардела призова Макрон да разпусне френския парламент

Свят Преди 54 минути

Председателят на Националния сбор (НС) Жордан Бардела призова президента Еманюел Макрон да разпусне Националната асамблея след оставката на министър-председателя Себастиен Лекорню

Община Царево призовава: Напуснете домовете си до четвъртък заради опасност

Община Царево призовава: Напуснете домовете си до четвъртък заради опасност

България Преди 1 час

За хората, които не разполагат с възможност за самостоятелно настаняване, общината предлага съдействие чрез предоставяне на временен подслон

Циклонът "Барбара" връхлетя Гърция: Проливни дъждове и бури в страната

Циклонът "Барбара" връхлетя Гърция: Проливни дъждове и бури в страната

Свят Преди 1 час

Бурите ще бъдат интензивни в Тракия, Източна Македония и островите в Източно Егейско море

Милионер от лотарията прекали с купоните и влезе в болница

Милионер от лотарията прекали с купоните и влезе в болница

Свят Преди 1 час

"Загубих структурата на живота си и ежедневния ритъм… беше пълно откъсване от живота, който живеех“

Сарафов е домакин на среща на обвинители от Балканите в София

Сарафов е домакин на среща на обвинители от Балканите в София

България Преди 1 час

"Подложени сме на най-силното хибридно въздействие в момента", заяви премиерът Росен Желязков в началото събитието

Чети повече/Слушай повече!

Чети повече/Слушай повече!

Любопитно Преди 1 час

За книгите, като разказани истории на глас…

Балони с контрабандни цигари затвориха летище Вилнюс за часове

Балони с контрабандни цигари затвориха летище Вилнюс за часове

Свят Преди 1 час

Бяха отложени 30 полета, засягащи около 6000 пътници

<p>Почина синът на Тина Търнър -&nbsp;Айк Търнър-младши</p>

Синът на Тина Търнър - Айк Търнър-младши, почина на 67 години

Свят Преди 1 час

Причината за смъртта не беше официално оповестена

<p>Екзотика, но не от Китай: тестваме наследника на SsangYong</p>

Екзотика, но не от Китай: тестваме наследника на SsangYong

Технологии Преди 1 час

KGM Torres HEV идва от Южна Корея, но основните компоненти в задвижването са от Поднебесната империя, а най-голямата батерия сред самозареждащите се хибриди му осигурява завиден пробег само на ток

Трима спелеолози оцеляха 42 часа в наводнена пещера

Трима спелеолози оцеляха 42 часа в наводнена пещера

Свят Преди 1 час

Над 100 доброволци участваха в „дългата и трудна“ спасителна операция

В следствие на силните валежи започна евакуация на жителите на Ваканционно селище „Елените“.

Активираха BG Alert в района на "Елените"

България Преди 2 часа

Мярката се предприема превантивно във връзка с очаквани обилни валежи

Лорън Санчес и Джорджина Родригес впечатлиха с пръстени за милиони на ревюто на Balenciaga

Лорън Санчес и Джорджина Родригес впечатлиха с пръстени за милиони на ревюто на Balenciaga

Любопитно Преди 2 часа

По информация на медиите, общата стойност на пръстените на двете дами се оценява на около 12 милиона долара

Летището в Осло временно спря полетите заради забелязани в близост дронове

Летището в Осло временно спря полетите заради забелязани в близост дронове

Свят Преди 2 часа

Не е било получено обаче потвърждение за наличието на такива и работата е била подновена

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които са родени лидери

dogsandcats.bg

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Принц Уилям: Когато стана крал, ще променя монархията

Edna.bg

Жътварската луна ще бъде съдбоносна за тези 4 зодии

Edna.bg

Сектор Г към ЦСКА: Истина ли е, че се обсъжда обединение?

Gong.bg

Съдийската комисия разясни спорни ситуации в мачове на Левски, ЦСКА, Лудогорец и Ботев Пд, каза за гола на Славия

Gong.bg

Опасно време: Червен, оранжев и жълт код във вторник

Nova.bg

Простреляха дете с пушка в Попово, задържаха баща му

Nova.bg