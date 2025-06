Наградите „Тони“ 2025: Бродуей се завърна с пълен блясък и еуфория (СНИМКИ)

Н аградите „Тони“ за 2025 г. най-сетне отличиха най-доброто от театралния сезон — и този път наистина го направиха. А водещият акцент без съмнение бе "Може би щастлив край".

Неделната вечер постави щастлив финал под формата на подпис, печат и доставка за „Може би щастлив край“ — изключително оригиналния южнокорейски мюзикъл за влюбени роботи, с участието на Дарън Крис. Постановката заслужено грабна наградата „Тони“ за най-добър мюзикъл.

Звездата от Glee Дарън Крис също взе първата си награда „Тони“ — за най-добър актьор в мюзикъл — една от общо шестте отличия за продукцията.

The 2025 Tony Awards honored the best shows of the year — for once! https://t.co/U8B9pJDIb0 pic.twitter.com/U1f4KVkHcj — New York Post (@nypost) June 9, 2025

Същото може да се каже — макар и по различен начин — и за „Purpose“, бляскавата пиеса на драматурга Брандън Джейкъбс-Дженкинс. Тя се играе в театър „Хейс“ и разказва за свадлива афроамериканска политическа династия. Пиесата заслужено взе наградата за най-добра пиеса — истерична, злобна, сочно драматична. Истинският томахавк стек на сезона.

Церемонията по наградите „Тони“ се върна у дома в Radio City Music Hall за първи път от 2022 г. насам и за пръв път от години се усети, че всичко си е на мястото. Предишните издания бяха по-скромни, притихнали, почти извинителни.

Но снощи всичко беше различно — еуфория, заряд, блясък. Част от представленията, които се включиха, се представиха страхотно в шоуто, водено от звездата на Wicked Синтия Ериво. Около 3,5 милиона зрители проследиха церемонията по телевизията.

Може и да не звучи впечатляващо спрямо „Оскарите“ или, да речем, Супербоулa. Но наградите „Тони“ съществуват с конкретна цел — да продават билети за продукции, които се играят в едва 41 театъра, разположени на няколко пресечки в Манхатън. Тези 3,5 милиона зрители имат значение.

Кои изпълнения наистина запалиха интереса на публиката?

Изпълнението на Меган Хилти в „Death Becomes Her“ с песента „For the Gaze“ беше брилянтно и забавно. „Buena Vista Social Club“ излязоха с наградения си, изпълнен с енергия танц и магнетична кубинска музика. Сайтът за билети на шоуто със сигурност ще се радва на повишен трафик.

Гениалното възраждане на „Булевардът на залеза“, носител на „Тони“ за най-добър ривайвъл на мюзикъл, има само още месец на сцената. Побързайте — не просто тръгнете, а спринтирайте.

Звездата Никол Шерцингер, която триумфално спечели наградата за най-добра актриса в мюзикъл, разби всички прозорци в Мидтаун с великолепното си изпълнение на „As If We Never Said Goodbye“ от Андрю Лойд Уебър.

Самият Лойд Уебър спечели първата си награда „Тони“ от три десетилетия насам.

Не всяко изпълнение обаче беше сполучливо. Одра Макдоналд, звездата на „Gypsy“, направи злощастна интерпретация на „Rose’s Turn“ — звучеше като нокти върху черна дъска. А мюзикълите „Dead Outlaw“ и „Operation Mincemeat“, и двата посветени на трупове, изглеждаха странно извън сценичния контекст. Добре дошли в музикалната морга на Radio City!

Особено необяснимо бе участието на „Real Women Have Curves“, който дори не беше номиниран за най-добър мюзикъл. Нямаше място в програмата. Очевидният му провал можеше да се предвиди дори през екрана.

Не че „Хамилтън“ — чували сте за него, нали? — се нуждае от допълнителна реклама, но събраният отново екип с Лин-Мануел Миранда, Лесли Одом-младши и Филипа Су, предложи мощно, носталгично изпълнение, заредено с енергия.

Особено трогателен беше моментът, когато Сара Барейлис и Синтия Ериво изпяха в дует класиката „Tomorrow“ от мюзикъла „Ани“, в памет на композитора Чарлз Строуз, който почина тази година. „In Memoriam“ никога не е звучал по-емоционално.

Сред любимите моменти бе благодарствената реч на Коул Ескола — брилянтният сценарист и режисьор на „О, Мери!“, който спечели наградата за най-добър актьор в пиеса.

„Беше чест да се запознаем по време на всички тези обяди, докато се наслаждавахме на топли салати“, пошегува се винаги забавният Ескола. „О, Мери!“ е още една постановка, която не бива да пропускате.

Cole Escola wins Best Leading Actor in a Play for "Oh, Mary!" at the #TonyAwards!



See all of tonight's winners here: https://t.co/mvWtK7XDGV pic.twitter.com/co9XYtkV6n — TVLine.com (@TVLine) June 9, 2025

Сара Снук — позната като Шив от „Наследство“ — заслужено грабна наградата за най-добра актриса в пиеса за поразителното си превъплъщение в 26 различни роли в „Портретът на Дориан Грей“.

Синтия Ериво не излетя съвсем като Елфаба, но остана твърдо на земята, залагайки на силните си страни — глас, харизма и британски чар. За щастие, не прекали с номерата.

В крайна сметка, наградите „Тони“ за 2025 г. блестящо увенчаха един изключително креативен Бродуейски сезон.