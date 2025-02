На 14 февруари можем да видим Снежна луна със "Сърцето на лъва"

В торото пълнолуние за 2025 г., февруарската Снежна луна, ще се появи на източния хоризонт в оранжев цвят тази седмица. Но има и допълнителна причина да наблюдавате как пълната луна се издига малко по-високо в небето този месец: нейният царствен спътник.

Луната ще бъде официално пълна в 8:53 ч. наше време в сряда, 12 февруари, и ще може да се види най-добре по здрач в момента на изгрева на Луната там, където се намирате. Тя ще се намира в съзвездието Лъв, надвиснала над ярката звезда Регул. Луната ще бъде ярка и пълна и на 11 и 13 февруари.

Най-ярката звезда в съзвездието Лъв, Регул, се намира на около 79 светлинни години от Земята и е една от най-ярките звезди в нощното небе. Наричана е „Сърцето на Лъва“ заради позицията си в Лъв, въпреки че името ѝ означава „Малкият крал“, според Sky & Telescope.

Регулус е и една от четирите „кралски звезди“ в древноперсийската астрономия. Подобно на другите три - Алдебаран в Телец, Антарес в Скорпион и Фомалхаут в Пицис Аустринус - тя се появява близо до еклиптиката, пътя на Слънцето през небето и равнината на Слънчевата система, според сродния сайт на Live Science - Space.com. Това означава, че и четирите звезди често се появяват близо до Луната и планетите на нощното небе и близо до Слънцето през деня.

February's full Snow Moon will have a royal companion as it rises alongside Regulus, a star nicknamed "Heart of the Lion", before Valentine's Day. https://t.co/HucLirp9eW