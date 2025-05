Какво знаем за убитите служители на израелското посолство във Вашингтон

Д вама служители на израелското посолство, мъж и жена, бяха убити при стрелба пред Еврейския музей в центъра на Вашингтон, съобщи министърът на вътрешната сигурност на САЩ Кристи Ноъм, предаде BBC.

Столичното полицейско управление (MPD) изясни, че стрелбата е извършена от 30-годишния Елиас Родригес от Чикаго, който в момента е разпитван в ареста. Шефът на MPD, Памела Смит, съобщи, че Родригес е бил видян да крачи нагоре-надолу пред музея, преди да открие огън с пистолет срещу група от четирима души. След инцидента заподозреният влязъл в музея, където бил задържан, като по време на ареста скандирал: „Освободете Палестина. Освободете Палестина“.

