"Мъжете се чувстват по-свободни“: Били Портър коментира "дръзката" си рокля

М акар че "дръзкият" стил на Били Портър ще остане завинаги в историята на модата, носителят на наградата "Тони" иска да продължи да "върви напред" и да разширява границите.

53-годишният Портър от години нарушава половите норми, като вероятно най-запомнящият се момент се случи на „Оскарите“ през 2019 г., когато се появи в кадифена смокинг рокля на Кристиан Сирирано.

Актьорът от "Pose" обаче отбелязва, че рядко мисли за самия тоалет и е по-фокусиран върху трайното въздействие, което е имал.

"Това, което светът смята за най-запомнящо се, е роклята му, който промени света", разказва той по време на откриването на първата му восъчна фигура в нюйоркския хотел „Boom at the Top of The Standard“.

"Това е най-значимото заради въздействието, което е оказало върху целия свят", продължава той. "Оттогава модата се е променила. Оттогава мъжете се чувстват по-свободни и аз обичам да съм част от това".

Източник: Getty Images

Дръзката визия - която Портър пресъздаде на наградите "Златен глобус" през 2023 г. - накара звезди като Хари Стайлс и Lil Nas X да изследват по-свободната полова мода.

Въпреки това Портър казва, че никога не е имал за цел да започне тенденция, а просто се е обличал по начин, който му се е струвал "свободен" и автентичен.

"Всичко, което правя, се основава на задачата и на това как се чувствам", обяснява той. "Фактът, че се чувствам дръзко, е дело на други хора, аз се появявам и правя това, което искам, което чувствам, което ме прави щастлив."

А във вторник Портър - и неговата мода - официално бяха "увековечени" сред восъчните фигури в музея на Мадам Тюсо в Ню Йорк.

Восъчната фигура на Портър носи копие на визията му от червения килим на "Грами 2020", допълнена с точно копие на неговата въртяща се шапка с брокат.

Макар че звездата от "Пепеляшка" беше развълнуван от начина, по който се е получил неговият восъчен двойник, той беше още по-удовлетворен, че откриването се е случило точно преди ежегодния прайд в Ню Йорк.

"Не мога да повярвам, че имам своя собствена восъчна фигура в музея на Мадам Тюсо в Ню Йорк. Образът ми е увековечен завинаги", каза Портър, който тази година ще бъде велик маршал на парада. "Да завършиш месеца на прайдаа с такъв взрив е толкова запомнящо се."

"Музеят на мадам Тюсо е известен по целия свят. За мен като чернокож, хомосексуален мъж в този свят е наистина специално да имам представителство в това пространство", продължи той. "Децата ни, а и възрастните, трябва да виждат представителство на себе си в света и позитивността, която се опитвам да разпространявам - таланта, любовта, намерението. Това е страхотно, невероятно."