Любопитно

Мълчанието като табу: Ивана Александрова пред NOVA LAB за болката и пътя към майчинството

В новия епизод на NOVA LAB Баланс инфлуенсърът Ивана Александрова разкрива защо самотата при репродуктивни проблеми е по-тежка от самата диагноза. Един откровен разказ за загубата, вината и силата да кажеш: „Аз ще стана майка“

29 април 2026, 12:48
К олко разрушително може да бъде мълчанието, когато се бориш да имаш най-ценното в живота – собствено дете? От чия подкрепа имаш нужда? Отговорите на тези въпроси се опитва да даде новият епизод на NOVA LAB Баланс. Този откровен разговор на Лора Инджова с инфлуенсъра Ивана Александрова е за една от най-трудните, но и най-важните теми – репродуктивните проблеми и пътя към майчинството.

Ивана споделя, че говори открито, за да даде сила на жени, които преминават през същото. Защото, когато тя е била в този период, „много се мълчеше“ – а мълчанието е това, което прави болката още по-тежка.

Самотата, за която никой не говори

Един от най-силните моменти в разговора е признанието за самотата. Въпреки че около нея има хора, Ивана Александрова споделя, че се е чувствала напълно сама в преживяването си.
Защото, колкото и парадоксално да звучи темата все остава табу. Жените често не споделят за репродуктивните си проблеми – от срам, страх или желание да предпазят близките си. Това обаче води до натрупване на емоции, които по-късно избухват с още по-голям заряд.

Кога разбираш, че има проблем?

След година и половина опити без резултат идва моментът на осъзнаване, че нещо може би не е наред. Ивана подчертава нещо изключително важно за всички жени, които може да се окажат в нейната ситуация: По-добре е да отидеш на специалист и да се окаже, че няма проблем, отколкото да загубиш време.

Най-тежкият момент: загубата

Емоционалният пик в разговора идва, когато тя разказва за спонтанния аборт. Това е моментът, който я „срива психически“. Описва усещането като пълна загуба на контрол – тялото ти прави нещо, което не можеш да спреш. Това е реалност, за която рядко се говори открито, но много жени преживяват.

Срамът и вината

Още по-дълбок пласт на преживяването е чувството за вина. Това показва колко силен е общественият натиск и колко болезнено може да бъде вътрешното обвинение, дори когато реално вина няма.

Силата на партньора

Един от позитивните моменти в историята е колко важно е ролята на партньора с двойка, в която жената има репродуктивни проблеми. Подкрепата, спокойствието и разбирането се оказват решаващи.
В път, който е едновременно физически и психически изтощителен, наличието на стабилна опора може да бъде разликата между отказване и продължаване с опитите да имаш бебе.

Пречупването: „Аз ще стана майка“

След няколко неуспешни опити идва моментът на вътрешно решение. Ивана стига до ясно заключение: „Аз ще стана майка – по какъвто и да е начин.“
Това е моментът, в който болката се превръща в сила. Когато контролът върху резултата липсва, контролът върху решението остава.

Щастливият край – но не без последствия

Историята завършва с успех – раждането на син. Но това не означава край на трудностите. След това идват тревожност, страхове и натрупани емоции, които избухват. Които показват още нещо, важно. Че психологическата подкрепа трябва да започне още в началото на този път, не след края му.

Гледайте целия епизод на NOVA LAB Баланс в канала на NOVA LAB в YouTube.

Репродуктивни проблеми Майчинство Мълчание Самота Спонтанeн аборт Психологическа подкрепа Подкрепа на партньора Ивана Александрова NOVA LAB Баланс Табу
Кабинетът "Гюров" закрива държавната верига "Магазин за хората"

Мелания Тръмп изуми с рекордно скъпа рокля в Белия дом за $80 000

Къде изчезва България? Вижте кои области останаха почти без деца и къде населението расте

Майка обръсна главата на сина си и излъга, че е болен от рак, за да живее в лукс

Ипотечен кредит: Какво гледа банката, преди да каже „да"

Zeekr 9X идва в България и застава срещу луксозния SUV елит

Петролът отново тръгна нагоре

29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът
29 април: Денят, в който светът видя как изглежда Адът

Финансовият министър алармира за „раздут“ бюджет и стотици милиони потенциални загуби
Финансовият министър алармира за „раздут" бюджет и стотици милиони потенциални загуби

Тръмп намеси Чарлз III в темата за Иран и ядреното оръжие

Изненадващата причина Бен Афлек да яде ябълки навсякъде, където отиде

Холивудската звезда Бен Афлек изненада феновете с неочакван нов аксесоар. Актьорът използва „ябълкова техника“, за да се справи с никотиновия глад. Експерти обясняват как този лесен и достъпен метод помага за преборване на оралната фиксация

Броят на жертвите от влакова катастрофа в Индонезия нарасна

Бързият влак удари последния вагон на композицията от крайградската железница, който е бил само за жени

Шеф Манчев пред най-тежкото изпитание в „Кошмари в кухнята"

Не пропускайте развръзката на кулинарната мисия в Плевен в петък от 20:00 ч.

Ново огнище на бруцелоза в Симитли

Десетки говеда за санитарно клане

Petal: Какво крие кодовото име на осмия албум на Ариана Гранде?

Поп звездата обяви „Petal” за 31 юли със символичен кадър на цветя, пробиващи асфалт. След успеха на „Eternal Sunshine” и ролята си в „Злосторница”, Ариана Гранде се завръща към музиката с проект за живота, който израства въпреки трудностите

Разузнаването на САЩ проучва как би реагирал Иран, ако Тръмп обяви победа във войната

Разузнавателната общност анализира този и други въпроси по искане на висши служители на администрацията

"Прогресивна България" увери - данъците няма да се пипат

Витанов настоява за спешни мерки и по-ефективно управление на публичните финанси

Шофьорът от катастрофата край Малко Търново обжалва ареста си

Инцидентът стана на 22 април

Тръмп заплаши Иран: По-добре да поумнеят - и то бързо!

Към публикацията Тръмп приложи своя снимка, на която е облечен в костюм и черна вратовръзка, държи автоматично оръжие и позира на фон, наподобяващ военна сцена

След броени седмици луксозната китайска марка Zeekr ще бъде официално представена в България, а нашите източници в Китай ни подшушнаха, че догодина на родна територия ще акостира и гигантския и супер луксозен 9Х

Жена загина след падане от балкон на круизен кораб

Жената е паднала от балкона на каютата си върху по-ниска палуба в понеделник сутринта

Прокуратурата обвини и задържа сириец за нападение с нож в София

Пострадал е 43-годишен мъж с прободно-порезна рана, проникваща в гръдната кухина

Драматична промяна притесни феновете на Оливия Уайлд

Актрисата Оливия Уайлд се появи изключително слаба на филмовия фестивал в Сан Франциско, което разпали мрежите със спекулации за използване на препарати за отслабване. Промяната идва на фона на новината за годежа на бившия ѝ приятел Хари Стайлс

Удари, пожари и ескалация на фронта в Украйна

Масиран обмен на атаки с дронове, разрушения в Одеса и руски рафинерии, както и нови инциденти в промишлени обекти бележат последното денонощие

NOVA отбелязва 150 години от Априлското въстание със специален формат този петък

Студиото „150 години идеал за свобода“ пренася зрителите на местата, съхранили духа на подвига и саможертвата

Неканена компания: 10 000 пчели „паркираха" върху велосипед пред Лувъра

Само за 30 минути престой, стар велосипед се превърна в нов дом за огромен рояк, налагайки спешно затваряне на достъпа до Лувъра

