Почина жената от Сливен, блъсната на пешеходна пътека в Бургас

П очина 47-годишната жена от Сливен, която беше тежко ранена при пътнотранспортно произшествие на пешеходна пътека в Бургас. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Жената е починала на 20 юли в Отделението по реанимация на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) – Бургас. Тя беше настанена в лечебното заведение след инцидента с диагноза „политравматизъм“ и опасност за живота.

Жена е с опасност за живота, след като беше блъсната на пешеходна пътека в Бургас

За пътнотранспортното произшествие на кръстовището на улиците „Христо Ботев“ и „Княз Борис I“ полицията съобщи на 18 юли. Жената е била блъсната на пешеходна пътека от лек автомобил „Мерцедес“ с бургаска регистрация, управляван от 19-годишен мъж от село Гълъбец, община Поморие.

По случая е образувано досъдебно производство, което продължава.

Според първоначалните данни пробите за употреба на алкохол и наркотични вещества на шофьора са били отрицателни, като е взета и кръвна проба за химичен анализ.