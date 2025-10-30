Любопитно

„Моето дете се бори със зависимостта“ – Роузи О’Донъл сподели болката си след присъдата на дъщеря си

30 октомври 2025, 12:22
Източник: Getty Images

Р оузи О’Донъл се обърна към феновете си с молба за подкрепа и молитви, след като 28-годишната ѝ дъщеря Челси беше осъдена на затвор. 63-годишната актриса сподели трогателно послание в социалните мрежи, в което изрази болката си от трудностите, през които преминава дъщеря ѝ заради зависимостта си.

„Моето дете, Челси Бел – преди зависимостта да завладее живота ѝ – обичах я тогава, обичам я и сега, когато е изправена пред страшно бъдеще“, написа О’Донъл в Instagram, придружавайки думите си със стара снимка на дъщеря си. „Молитвите са добре дошли“, добави тя, използвайки хаштагове, свързани със зависимости, любов и семейство.

О’Донъл и тогавашната ѝ партньорка Кели Карпентър осиновяват Челси малко след нейното раждане през 1997 г. Миналата година младата жена беше арестувана в Уисконсин три пъти – между септември и декември.

На 10 септември 2023 г. Челси беше задържана по обвинения в тежки престъпления, включващи пренебрегване на дете и притежание на метамфетамин. Един месец по-късно, след като беше освободена под гаранция, тя отново беше арестувана – този път за неявяване след освобождаване, оказване на съпротива на полицейски служител и притежание на метамфетамин. През ноември последва трето задържане по сходни обвинения, включително избягване на гаранция и притежание на наркотични вещества.

„Да, вярно е“, потвърди тогава О’Донъл в публикация в Instagram след третия арест на дъщеря си. „След като беше освободена под гаранция от биологичната си майка, Челси беше арестувана отново и е изправена пред множество обвинения, свързани с нейната зависимост. Всички се надяваме, че ще получи помощта, от която се нуждае, за да промени живота си.“

През февруари 2024 г. Челси се призна за виновна по три обвинения – за съпротива или възпрепятстване на полицай, укриване на гаранция и притежание на метамфетамин. На 31 март тя беше осъдена на шест години пробация.

Сред условията на пробацията ѝ бяха задължителна трезвеност, забрана за употреба или притежание на алкохол и контролирани вещества без рецепта, липса на контакт с лица, употребяващи или продаващи наркотици, както и забрана за притежание или достъп до огнестрелно оръжие.

Въпреки това, на 22 октомври 2024 г. пробацията ѝ беше отменена, а Челси беше осъдена на ефективен затвор, съобщава списание People.

Звездата от „Флинтстоун“ по-късно направи изявление, в което говори открито за присъдата и за „страшното бъдеще“, пред което е изправена дъщеря ѝ.

„Съчувствам на всички, които се борят със зависимост. Челси е родена в среда на зависимост, а пътят ѝ е бил изпълнен с болка – както за нея, така и за нейните четири малки деца“, сподели О’Донъл. „Продължаваме да я обичаме и подкрепяме през тези тежки времена. Молитвите са добре дошли.“

Изданието New York Post съобщава, че представители на О’Донъл са били потърсени за коментар.

Челси е майка на четири деца. От връзката си с бившия приятел Джейкъб Бураса тя има три дъщери – Скайлър, Райли и Ейвъри Лин. През октомври 2023 г. тя и настоящият ѝ партньор Джейкъб Нелунд посрещнаха своя син Атлас.

Роузи О’Донъл, известна от „Собствена лига“, има пет деца – Челси, Паркър (30), Блейк (25), Вивиан (22) и Клей (12). В началото на 2025 г. тя напусна САЩ и се установи в Ирландия, където кандидатства за гражданство.

„Кандидатствам и ще получа ирландско гражданство, тъй като баба ми и дядо ми са оттам – и това е всичко, което е необходимо“, сподели тя пред британския Daily Telegraph.

Източник: nypost.com    
Роузи ОДонъл Челси ОДонъл зависимост молитви семейство
