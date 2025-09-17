Любима есен: Рецепта за вкусна крем супа от тиква

Т иквата е истинска сезонна суперхрана. Ето рецепта за деликатна крем супа, която съчетава ползи за здравето и вкус във всяка лъжица, споделена от украинската кулинарна блогърка Катерина Процишина.

Крем супа от тиква: лесна рецепта

Съставки:

тиква – 750 г

моркови – 3 бр.

лук – 2 бр.

чесън – 1 глава

сметана – 200 мл

зехтин

Провансалски билки

сол и черен пипер – на вкус

чери домати – 150 г

бульон (2 кубчета зеленчуков бульон за 600 мл вода)

Инструкции:

Обелете зеленчуците и ги наредете върху тава за печене, покрита с хартия за печене. Поръсете с олио, добавете подправки и печете 20 минути на 250°C.

Пасирайте всичко, след което добавете бульона. Пасирайте отново и добавете сметаната. Разбъркайте добре и сервирайте, като поръсите със семена или крутони.