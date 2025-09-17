Любима есен: Рецепта за вкусна крем супа от тиква

Т иквата е истинска сезонна суперхрана. Ето рецепта за деликатна крем супа, която съчетава ползи за здравето и вкус във всяка лъжица, споделена от украинската кулинарна блогърка Катерина Процишина.
Крем супа от тиква: лесна рецепта
Съставки:
- тиква – 750 г
- моркови – 3 бр.
- лук – 2 бр.
- чесън – 1 глава
- сметана – 200 мл
- зехтин
- Провансалски билки
- сол и черен пипер – на вкус
- чери домати – 150 г
- бульон (2 кубчета зеленчуков бульон за 600 мл вода)
Инструкции:
Обелете зеленчуците и ги наредете върху тава за печене, покрита с хартия за печене. Поръсете с олио, добавете подправки и печете 20 минути на 250°C.
Пасирайте всичко, след което добавете бульона. Пасирайте отново и добавете сметаната. Разбъркайте добре и сервирайте, като поръсите със семена или крутони.