Любима есен: Рецепта за вкусна крем супа от тиква

Тиквата е истинска сезонна суперхрана

17 септември 2025, 06:47
Източник: iStock

Т иквата е истинска сезонна суперхрана. Ето рецепта за деликатна крем супа, която съчетава ползи за здравето и вкус във всяка лъжица, споделена от украинската кулинарна блогърка Катерина Процишина.

Крем супа от тиква: лесна рецепта

Съставки:

  • тиква – 750 г
  • моркови – 3 бр.
  • лук – 2 бр.
  • чесън – 1 глава
  • сметана – 200 мл
  • зехтин
  • Провансалски билки
  • сол и черен пипер – на вкус
  • чери домати – 150 г
  • бульон (2 кубчета зеленчуков бульон за 600 мл вода)

Инструкции:

Обелете зеленчуците и ги наредете върху тава за печене, покрита с хартия за печене. Поръсете с олио, добавете подправки и печете 20 минути на 250°C.

Пасирайте всичко, след което добавете бульона. Пасирайте отново и добавете сметаната. Разбъркайте добре и сервирайте, като поръсите със семена или крутони.

Източник: rbc.ua    
