Свят

Почина звезда от романтичната класика „Наистина любов“

Джил Фройд си отиде на 98-годишна възраст, а семейството ѝ я описва като „дръзка, скандална, мила и палава“

24 ноември 2025, 13:11
Почина звезда от романтичната класика „Наистина любов“
Източник: Getty Images

А ктрисата и продуцент Джил Фройд почина на 98-годишна възраст, предаде Daily Mail

Семейството на звездата отдаде почит на „дръзката, скандална, мила, любяща и палава“ жена, която като дете е вдъхновила образа на Люси в „Лъвът, вещицата и дрешникът“, преди да се радва на успешна 30-годишна кариера в изкуството.

Дъщерята на Фройд, телевизионната водеща Ема, написа: „Моята красива 98-годишна майка направи последния си поклон.“

„След една изпълнена с любов вечер – в която знаехме, че си отива – заобиколена от деца, внуци и пица, тя ни каза на всички да се разкараме, за да може да заспи. И повече не се събуди. Последните ѝ думи бяха „Обичам те“.

„Като дете е била евакуирана в Оксфорд и в крайна сметка е живяла с К. С. Луис в продължение на три години... той базира образа на Люси в „Лъвът, вещицата и дрешникът“ на нея.“

Последната ѝ филмова роля е във филма на партньора на Ема, Ричард Къртис, Love Actually от 2003 г., спомня си Ема.

„Тя стана актриса/продуцент и ръководеше две театрални компании в Съфолк в продължение на 30 години, наемайки стотици актьори, които я обичаха заради нейната страст, грижа, нейния овчарски пай, нейната отдаденост на регионалния театър и ангажираността ѝ към правата на актьорите. Последната ѝ филмова роля беше на икономката на „Даунинг Стрийт“ в Love Actually.“

„Тя обядваше едно и също всеки ден – чаша червено вино и пакетче чипс, а по време на COVID, на 93-годишна възраст, затворена с още 3 момичета от рода Фройд, тя участваше в клас по степ танци всяка сутрин.“

„Тя беше на 98 години, майка на 5 деца, баба на 17 и прабаба на 7 – беше дръзка, скандална, мила, любяща и палава. Раят е късметлия, че се сдоби с толкова ослепително ново попълнение.“

Дъщерята на Ема, писателката Скарлет Къртис, добави своя трогателен спомен в Instagram, разкривайки: „Баба ми никога не искаше да я наричат така. Тя не беше „баба“, а лейди Джил Фройд; актриса, степ танцьорка, лидер, приятел.“

„Лейди Джил беше природна стихия. Тя плуваше, играеше и танцуваше степ докато не навърши 90. Флиртуваше, пиеше и се смееше до самия край.“

Родена през 1927 г. като Джун Флюет, Фройд е евакуирана в Оксфорд на 16-годишна възраст със сестра си и е настанена при писателя К. С. Луис и неговата партньорка Джейн Мур.

През 2014 г. тя казва пред The Hollywood Reporter: „Минаха години, откакто съм я чела, но в сценичната версия, която гледах преди няколко години, Люси беше много симпатична – беше доста ласкателно.“

Фройд прекарва две години, живеейки с Луис, преди да замине, за да постъпи в Кралската академия за драматично изкуство (RADA), за която писателят плаща таксите ѝ. След като завършва, тя прави кариера в Уест Енд под сценичното име Джил Реймънд.

През 1950 г. се омъжва за внука на Зигмунд Фройд, Клемент. Двамата имат пет деца, включително Ема и брат ѝ Матю, който е изпълнителен директор в сферата на връзките с обществеността.

След актьорската си кариера, през 1980 г. тя основава своя театрална компания в Съфолк и през 2021 г. получава почетен докторат по гражданско право от Университета на Източна Англия „за заслуги към театъра“.

Източник: Daily Mail    
Джил Фройд Британска актриса Театрален продуцент К С Луис Лъвът вещицата и дрешникът Love Actually Театрални компании Степ танци Семейство Фройд Почина на 98
Последвайте ни

По темата

Кървава нощ в Пловдивско: Три жертви в Поповица

Кървава нощ в Пловдивско: Три жертви в Поповица

„Проклятието Кенеди“ удари отново: Внучката на JFK разкри, че умира на 35 години

„Проклятието Кенеди“ удари отново: Внучката на JFK разкри, че умира на 35 години

Първи думи от Кремъл за мирния план на САЩ

Първи думи от Кремъл за мирния план на САЩ

След Момин проход - Лас Вегас: Диана Габровска с номинация за оскарите в индустрията за възрастни

След Момин проход - Лас Вегас: Диана Габровска с номинация за оскарите в индустрията за възрастни

Предлагат промени в болничните

Предлагат промени в болничните

pariteni.bg
Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Ексклузивно

Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

Преди 1 ден
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
Ексклузивно

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Преди 1 ден
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Ексклузивно

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

Преди 1 ден
<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

Преди 1 ден

Виц на деня

Полицай спира шофьор: – Знаете ли защо ви спрях? – Да, да — да си поговорим малко. Нали и на вас ви е скучно?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>LR Defender Octa: Тестваме най-бързия тежък офроудър в света</p>

Land Rover Defender Octa: тестваме най-бързия тежък офроудър в света

Технологии Преди 58 минути

С аеродинамика на тухла, но мощност на суперавтомобил, Defender Octa ускорява до 100 км/ч за 4,0 секунди, което е по-бързо от спринта на G63

Вредят ли социалните мрежи на психиката? Може би, да

Вредят ли социалните мрежи на психиката? Може би, да

Технологии Преди 1 час

До степен, че Meta е обвинена в спиране на проучване, което потвърждава това

Клетката

Нова престъпна схема и извънредно положение в „Клетката“

Любопитно Преди 1 час

Гледайте епизодите на криминалната драма от понеделник до четвъртък в 22:00 ч. по NOVA

С дъжд и температури под нулата изпращаме ноември

С дъжд и температури под нулата изпращаме ноември

България Преди 1 час

Какво време ни очаква през последната седмица на месеца

Бионсе открадна шоуто на Формула 1 с дръзка състезателна визия (СНИМКИ)

Бионсе открадна шоуто на Формула 1 с дръзка състезателна визия (СНИМКИ)

Любопитно Преди 1 час

В надпреварата големият победител се оказа шампионът от миналия сезон Макс Верстапен

Жена загина, а 11-годишно дете е ранено в катастрофа край с. Мокрен

Жена загина, а 11-годишно дете е ранено в катастрофа край с. Мокрен

България Преди 1 час

Инцидентът е възникнал между лек и товарен автомобил на 23 ноември по обяд

Снимката е илюстративна

Мистериозно светещо кълбо и страшен тътен разтърсиха Синеморец

България Преди 1 час

Наръгаха с нож младеж в София, с опасност за живота е

Наръгаха с нож младеж в София, с опасност за живота е

България Преди 1 час

Пеевски: Ще атакуваме в съда решението за двойно увеличение на таксите за паркиране в София

Пеевски: Ще атакуваме в съда решението за двойно увеличение на таксите за паркиране в София

България Преди 2 часа

Румъния вдигна изтребители по тревога, заради руска атака в Украйна

Румъния вдигна изтребители по тревога, заради руска атака в Украйна

Свят Преди 2 часа

Не е имало навлизане в румънското въздущно пространство

.

Опит за китайска биодиверсия в САЩ?

Свят Преди 2 часа

Двама китайски учени са заподозрени, че са внесли в САЩ гъбички като оръжие за агротероризъм

Д-р Калина Милушева

БАБХ е с нов директор - д-р Калина Милушева

България Преди 2 часа

Калина Милушева е назначена на поста, след като на 2 ноември внезапно почина изпълнителният директор на БАБХ д-р Светлозар Патарински

Българска агенция за инвестиции

Ангел Иванов е назначен за и.д. изпълнителен директор на БАИ

България Преди 2 часа

,

Намаляват сделките с имоти след еврото

България Преди 2 часа

Цените в Благоевград стигнаха предела си

Илияна Йотова

Илияна Йотова за Бюджет 2026: Никой не е доволен

България Преди 3 часа

,

От 1 януари: Вдигат командировъчните в евро

България Преди 3 часа

Важни промени за самоосигуряващите се работещите в чужбина по трудово правоотношение с български работодатели

Всичко от днес

От мрежата

Как да пътувате с котка: 14 съвета и трикове, които да приложите

dogsandcats.bg

Бяс при кучетата – какво трябва да знаем

dogsandcats.bg
1

Седмицата започва със слънце и мъгли

sinoptik.bg
1

Астронавт засне полярното сияние

sinoptik.bg

Марк Ръфало за съня, който му откри тумор

Edna.bg

Симона Бакърджиева е новата „Мис България 2025“ (СНИМКИ)

Edna.bg

Официално: Берое се раздели с треньора си

Gong.bg

Национали от Байерн с голям жест (видео+снимки)

Gong.bg

Разследват двойно убийство в Пловдивско

Nova.bg

Намушкаха младеж в „Студентски град“

Nova.bg