Почина звезда от романтичната класика „Наистина любов“

А ктрисата и продуцент Джил Фройд почина на 98-годишна възраст, предаде Daily Mail.

Семейството на звездата отдаде почит на „дръзката, скандална, мила, любяща и палава“ жена, която като дете е вдъхновила образа на Люси в „Лъвът, вещицата и дрешникът“, преди да се радва на успешна 30-годишна кариера в изкуството.

Дъщерята на Фройд, телевизионната водеща Ема, написа: „Моята красива 98-годишна майка направи последния си поклон.“

„След една изпълнена с любов вечер – в която знаехме, че си отива – заобиколена от деца, внуци и пица, тя ни каза на всички да се разкараме, за да може да заспи. И повече не се събуди. Последните ѝ думи бяха „Обичам те“.

„Като дете е била евакуирана в Оксфорд и в крайна сметка е живяла с К. С. Луис в продължение на три години... той базира образа на Люси в „Лъвът, вещицата и дрешникът“ на нея.“

Последната ѝ филмова роля е във филма на партньора на Ема, Ричард Къртис, Love Actually от 2003 г., спомня си Ема.

„Тя стана актриса/продуцент и ръководеше две театрални компании в Съфолк в продължение на 30 години, наемайки стотици актьори, които я обичаха заради нейната страст, грижа, нейния овчарски пай, нейната отдаденост на регионалния театър и ангажираността ѝ към правата на актьорите. Последната ѝ филмова роля беше на икономката на „Даунинг Стрийт“ в Love Actually.“

„Тя обядваше едно и също всеки ден – чаша червено вино и пакетче чипс, а по време на COVID, на 93-годишна възраст, затворена с още 3 момичета от рода Фройд, тя участваше в клас по степ танци всяка сутрин.“

„Тя беше на 98 години, майка на 5 деца, баба на 17 и прабаба на 7 – беше дръзка, скандална, мила, любяща и палава. Раят е късметлия, че се сдоби с толкова ослепително ново попълнение.“

Дъщерята на Ема, писателката Скарлет Къртис, добави своя трогателен спомен в Instagram, разкривайки: „Баба ми никога не искаше да я наричат така. Тя не беше „баба“, а лейди Джил Фройд; актриса, степ танцьорка, лидер, приятел.“

„Лейди Джил беше природна стихия. Тя плуваше, играеше и танцуваше степ докато не навърши 90. Флиртуваше, пиеше и се смееше до самия край.“

Родена през 1927 г. като Джун Флюет, Фройд е евакуирана в Оксфорд на 16-годишна възраст със сестра си и е настанена при писателя К. С. Луис и неговата партньорка Джейн Мур.

През 2014 г. тя казва пред The Hollywood Reporter: „Минаха години, откакто съм я чела, но в сценичната версия, която гледах преди няколко години, Люси беше много симпатична – беше доста ласкателно.“

Фройд прекарва две години, живеейки с Луис, преди да замине, за да постъпи в Кралската академия за драматично изкуство (RADA), за която писателят плаща таксите ѝ. След като завършва, тя прави кариера в Уест Енд под сценичното име Джил Реймънд.

През 1950 г. се омъжва за внука на Зигмунд Фройд, Клемент. Двамата имат пет деца, включително Ема и брат ѝ Матю, който е изпълнителен директор в сферата на връзките с обществеността.

След актьорската си кариера, през 1980 г. тя основава своя театрална компания в Съфолк и през 2021 г. получава почетен докторат по гражданско право от Университета на Източна Англия „за заслуги към театъра“.