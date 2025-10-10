Любопитно

Мина Илиева и Виолета Манчева са новите лица в Новините на NOVA

Те ще водят информационни емисии от 13-ти октомври

10 октомври 2025, 16:54
Мина Илиева и Виолета Манчева са новите лица в Новините на NOVA
Източник: NOVA

О т 13-ти октомври водещата Мина Илиева ще представя първите новини за деня в „Здравей, България“. Досега тя беше лице на информационния канал NOVA NEWS. Нейният професионален път започва като стажант в нюзрума на NOVA, а по-късно е репортер и водещ в Българската национална телевизия в продължение на три години. Като репортер тя е отразявала политически, социални и културни теми. Завършила е журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

,
Източник: NOVA / Красена Ангелова

От понеделник към екипа на NOVA се присъединява и Виолета Манчева. Тя ще бъде водеща на късната информационна емисия и репортер в нюзрума на NOVA. В последните осем години работи в България Он Еър като водещ и репортер с фокус върху социални, потребителски и икономически теми. Виолета Манчева е завършила журналистика и магистратура по европейска интеграция и дипломация в ЕС в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

,
Източник: NOVA / Красена Ангелова

Лилия Мустакова продължава професионалния си път извън електронните медии. Екипът й благодари за нейната ползотворна работа и й пожелава успех в бъдещите начинания.

Източник: NOVA    
Последвайте ни
Желязков в

Желязков в "Елените": Държавата осигурява вода и започва обследване на реката

Мария Корина Мачадо - изненадващият лауреат на Нобела за мир

Мария Корина Мачадо - изненадващият лауреат на Нобела за мир

С военни почести: Погребаха граничния полицай, загинал при наводнението в Елените

С военни почести: Погребаха граничния полицай, загинал при наводнението в Елените

Първи думи от САЩ, след като Нобела за мир не отиде при Тръмп

Първи думи от САЩ, след като Нобела за мир не отиде при Тръмп

Как се изчислява пенсията, ако имаме стаж в чужбина

Как се изчислява пенсията, ако имаме стаж в чужбина

pariteni.bg
Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

Грижи за кучето през есента – за какво да внимаваме

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 3 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 3 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 3 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 3 дни

Виц на деня

– Скъпа, какво ще кажеш за едно романтично пътуване? – Къде? – До хладилника и обратно – донеси ми бира!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Зам.-шефът на ЦСМПВ д-р Мартин Малчев пред Телеграфно подкастът: Спасихме живот за 4 минути

Любопитно Преди 31 минути

Най-малкият пациент в хеликоптера е 3 месечно бебе, което интубирахме, а в кариерата ми – недоносено 700 грама

Софийският съд сложи край: БПСЦ отива към ликвидация

Софийският съд сложи край: БПСЦ отива към ликвидация

България Преди 59 минути

Решението на Апелативния съд е окончателно и не подлежи на по-нататъшно обжалване

Внимание, шофьори: Промени в движението по АМ „Струма“

Внимание, шофьори: Промени в движението по АМ „Струма“

България Преди 1 час

От събота (11 октомври) до 17 октомври включително, движението в участък от трасето ще бъде временно пренасочено

Краен срок: Остават 15 работни дни за подаване на заявления за помощ за отопление

Краен срок: Остават 15 работни дни за подаване на заявления за помощ за отопление

България Преди 1 час

Месечният размер на помощта е 121,34 лв., което прави общо 606,70 лв. за петмесечния период от 1 ноември 2025 г. до 31 март 2026 г.

Неидентифициран дрон е забелязан над база на НАТО в Германия

Неидентифициран дрон е забелязан над база на НАТО в Германия

Свят Преди 1 час

Базата се използва за въздушни разузнавателни операции на НАТО

Делян Пеевски: КПК – бухалката на ПП-ДБ, трябва веднага да бъде закрита

Делян Пеевски: КПК – бухалката на ПП-ДБ, трябва веднага да бъде закрита

България Преди 2 часа

Само така ще изчистим европейското лице на България, каза лидерът на ДПС-НН

Виктор Орбан

Орбан: Украинското разузнаване ни шпионира през смартфоните ни

Свят Преди 2 часа

Орбан не се поколеба да използва силни думи, за да подчертае тежестта на ситуацията

Израелската армия обяви, че примирието в Газа е влязло в сила в 12 ч.

Израелската армия обяви, че примирието в Газа е влязло в сила в 12 ч.

Свят Преди 2 часа

Израелски войници ще останат в Газа, за да оказват натиск на "Хамас", докато групировката не се разоръжи

Главният прокурор на щата Ню Йорк Летиша Джеймс

Прокурорът на Ню Йорк Летиша Джеймс е обвинена в измама

Свят Преди 3 часа

Тя отхвърли обвиненията и ги определи като част от „отчаяните опити на президента (Доналд Тръмп) да използва съдебната система като оръжие“

Мъж наруши ограничителна заповед и преби дъщеря си

Мъж наруши ограничителна заповед и преби дъщеря си

България Преди 3 часа

Инцидентът е станал в девинското село Триград

Росен Желязков: Приветстваме постигнатото примирие за Газа

Росен Желязков: Приветстваме постигнатото примирие за Газа

България Преди 3 часа

Българя винаги се е придържала към разбирането, че устойчив мир в Близкия Изток може да стане на принципа "една територия - две държави", заяви премиерът

Украйна: Дори „Хамас“ се съгласи на примирие, Русия - не

Украйна: Дори „Хамас“ се съгласи на примирие, Русия - не

Свят Преди 3 часа

Андрий Сибиха подчерта, че Русия не е променила своите „терористични методи“ и отхвърля дипломацията

<p>Пети опит за промяна на мярката за неотклонение на кмета на Варна</p>

СГС решава за мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев

България Преди 3 часа

В четвъртък Софийският апелативен съд замени "задържането под стража" на общинските съветници Стефанов и Кателиев с "домашен арест"

„Където е текло, пак ще тече“ в „Темата на NOVA“

„Където е текло, пак ще тече“ в „Темата на NOVA“

България Преди 4 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Делото "Дебора": Процесът започна отначало, води се при закрити врати

Делото "Дебора": Процесът започна отначало, води се при закрити врати

България Преди 4 часа

Очаква се пострадалата да разкаже за случилото се и да отговаря на въпроси на страните по производството

Slicr

Slicr дебютира с Radio Valley: Нова алтернативна вълна превзема България

Любопитно Преди 4 часа

Slicr ще представят сингъла и на живо на 16 октомври в Soda Bar, София, по време на международната музикална конференция “So Alive”

Всичко от днес

От мрежата

Често срещани причини, поради които котките мяукат прекалено много

dogsandcats.bg

Кога малките кученца отварят очите си

dogsandcats.bg
1

Минзухари в пепелта след пожарите в Сакар

sinoptik.bg
1

Как да подсилим имунитета през есента

sinoptik.bg

ТЕСТ: тази оптична илюзия разкрива скритото ви лице

Edna.bg

9 евтини суперхрани за отлична памет

Edna.bg

Цветомир Найденов представи "сливенския Артета"

Gong.bg

Николета Лозанова е по-секси от всякога

Gong.bg

ЕК отпуска 7,4 млн. евро за земеделските стопани в България

Nova.bg

Лидерът на опозицията във Венецуела получи Нобеловата награда за мир

Nova.bg