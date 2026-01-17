Кофеинът в кръвта ви може да повлияе на риска от диабет, сочи проучване

Н ивата на кофеин в кръвта ви могат да повлияят на количеството телесни мазнини, което носите, фактор, който от своя страна може да определи риска от развитие на диабет тип 2 и сърдечно-съдови заболявания.

Това са резултатите от проучване, което използва генетични маркери, за да установи по-категорична връзка между нивата на кофеин, ИТМ и риска от диабет тип 2.

Изследователският екип от Каролинския институт в Швеция, Университета в Бристъл във Великобритания и Импириъл Колидж Лондон заяви, че нискокалоричните кофеинови напитки могат да бъдат проучени като потенциално средство за намаляване на нивата на телесните мазнини.

„Генетично предсказаните по-високи плазмени концентрации на кофеин са свързани с по-нисък ИТМ и обща мастна маса на тялото“, пишат изследователите в своята статия, публикувана през март 2023 г.

„Освен това, генетично предсказаните по-високи плазмени концентрации на кофеин са свързани с по-нисък риск от диабет тип 2. Приблизително половината от ефекта на кофеина върху предразположеността към диабет тип 2 се оценява като медииран чрез намаляване на ИТМ“.

Проучването включва данни от малко под 10 000 души, събрани от съществуващи генетични бази данни, като се фокусира върху вариации в или близо до специфични гени, за които е известно, че са свързани със скоростта, с която се разгражда кофеинът.

Като цяло, хората с вариации, засягащи гените – а именно CYP1A2 и ген, който го регулира, наречен AHR – са склонни да разграждат кофеина по-бавно, което му позволява да остане в кръвта по-дълго. Но те също така са склонни да пият по-малко кофеин като цяло.

За определяне на вероятните причинно-следствени връзки между наличието на вариации, заболявания като диабет, телесна маса и фактори, свързани с начина на живот, е използван подход, наречен Менделова рандомизация.

Въпреки че имаше значителна връзка между нивата на кофеин, ИТМ и риска от диабет тип 2, не се установи връзка между количеството кофеин в кръвта и сърдечно-съдовите заболявания, включително предсърдно мъждене, сърдечна недостатъчност и инсулт.

Предишни проучвания свързват умерено и относително увеличение на консумацията на кофеин с по-добро здраве на сърцето и по-нисък ИТМ , а това изследване добавя повече подробности към това, което вече знаем за ефектите, които кафето има върху тялото.

Важно е също да се има предвид, че въздействието на кофеина върху тялото не е изцяло положително, което означава, че трябва да се внимава при преценката на ползите от пиенето му – но това последно проучване е важна стъпка в оценката на това колко кофеин е идеално.

„Малки, краткосрочни проучвания показват, че приемът на кофеин води до намаляване на теглото и мастната маса, но дългосрочните ефекти от приема на кофеин са неизвестни“, обясниха изследователите .

„Като се има предвид обширният прием на кофеин в световен мащаб, дори малките му метаболитни ефекти биха могли да имат важни последици за здравето.“

Екипът смята, че показаната тук връзка може да се дължи на начина, по който кофеинът увеличава термогенезата ( производството на топлина ) и окислението на мазнините (превръщането на мазнините в енергия) в тялото, като и двете играят важна роля в цялостния метаболизъм.

Въпреки че това проучване включва голяма извадка, менделовата рандомизация не е безпогрешна и все още е възможно да са налице други фактори, които не са били отчетени. Ще са необходими още изследвания, за да се потвърди причинно-следствената връзка.

„Необходими са рандомизирани контролирани проучвания, за да се оцени дали некалоричните напитки, съдържащи кофеин, могат да играят роля в намаляването на риска от затлъстяване и диабет тип 2“, каза генетичният епидемиолог от Университета в Бристъл Бенджамин Улф.