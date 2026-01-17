Любопитно

Кофеинът в кръвта ви може да повлияе на риска от диабет, сочи проучване

Как е възможно това може да прочетете в следващите редове

17 януари 2026, 16:25
Кофеинът в кръвта ви може да повлияе на риска от диабет, сочи проучване
Източник: iStock

Н ивата на кофеин в кръвта ви могат да повлияят на количеството телесни мазнини, което носите, фактор, който от своя страна може да определи риска от развитие на диабет тип 2 и сърдечно-съдови заболявания.

Това са резултатите от проучване, което използва генетични маркери, за да установи по-категорична връзка между нивата на кофеин, ИТМ и риска от диабет тип 2.

Изследователският екип от Каролинския институт в Швеция, Университета в Бристъл във Великобритания и Импириъл Колидж Лондон заяви, че нискокалоричните кофеинови напитки могат да бъдат проучени като потенциално средство за намаляване на нивата на телесните мазнини.

„Генетично предсказаните по-високи плазмени концентрации на кофеин са свързани с по-нисък ИТМ и обща мастна маса на тялото“, пишат изследователите в своята статия, публикувана през март 2023 г.

„Освен това, генетично предсказаните по-високи плазмени концентрации на кофеин са свързани с по-нисък риск от диабет тип 2. Приблизително половината от ефекта на кофеина върху предразположеността към диабет тип 2 се оценява като медииран чрез намаляване на ИТМ“.

Гледайте видеото по-долу за обобщение на изследването:

Проучването включва данни от малко под 10 000 души, събрани от съществуващи генетични бази данни, като се фокусира върху вариации в или близо до специфични гени, за които е известно, че са свързани със скоростта, с която се разгражда кофеинът.

Като цяло, хората с вариации, засягащи гените – а именно CYP1A2 и ген, който го регулира, наречен AHR – са склонни да разграждат кофеина по-бавно, което му позволява да остане в кръвта по-дълго. Но те също така са склонни да пият по-малко кофеин като цяло.

За определяне на вероятните причинно-следствени връзки между наличието на вариации, заболявания като диабет, телесна маса и фактори, свързани с начина на живот, е използван подход, наречен Менделова рандомизация.

Обожавате кафе? Тези навици могат да ви състарят по-бързо
12 снимки
кафе
кафе
кафе
кафе

Въпреки че имаше значителна връзка между нивата на кофеин, ИТМ и риска от диабет тип 2, не се установи връзка между количеството кофеин в кръвта и сърдечно-съдовите заболявания, включително предсърдно мъждене, сърдечна недостатъчност и инсулт.

Предишни проучвания свързват умерено и относително увеличение на консумацията на кофеин с по-добро здраве на сърцето и по-нисък ИТМ , а това изследване добавя повече подробности към това, което вече знаем за ефектите, които кафето има върху тялото.

Важно е също да се има предвид, че въздействието на кофеина върху тялото не е изцяло положително, което означава, че трябва да се внимава при преценката на ползите от пиенето му – но това последно проучване е важна стъпка в оценката на това колко кофеин е идеално.

„Малки, краткосрочни проучвания показват, че приемът на кофеин води до намаляване на теглото и мастната маса, но дългосрочните ефекти от приема на кофеин са неизвестни“, обясниха изследователите .

„Като се има предвид обширният прием на кофеин в световен мащаб, дори малките му метаболитни ефекти биха могли да имат важни последици за здравето.“

Екипът смята, че показаната тук връзка може да се дължи на начина, по който кофеинът увеличава термогенезата ( производството на топлина ) и окислението на мазнините (превръщането на мазнините в енергия) в тялото, като и двете играят важна роля в цялостния метаболизъм.

Въпреки че това проучване включва голяма извадка, менделовата рандомизация не е безпогрешна и все още е възможно да са налице други фактори, които не са били отчетени. Ще са необходими още изследвания, за да се потвърди причинно-следствената връзка.

„Необходими са рандомизирани контролирани проучвания, за да се оцени дали некалоричните напитки, съдържащи кофеин, могат да играят роля в намаляването на риска от затлъстяване и диабет тип 2“, каза генетичният епидемиолог от Университета в Бристъл Бенджамин Улф.

Източник: sciencealert    
Кофеин Диабет тип 2 ИТМ Телесни мазнини Генетично проучване Метаболизъм Намаляване на риска Сърдечно здраве Затлъстяване Научно изследване
Последвайте ни

По темата

100 лв. глоба за зъболекарката, извършила интервенция, след която почина 6-годишно дете

100 лв. глоба за зъболекарката, извършила интервенция, след която почина 6-годишно дете

Изключително студено ще е в неделя – как да се предпазим

Изключително студено ще е в неделя – как да се предпазим

Тежка катастрофа взе две жертви край Ловеч

Тежка катастрофа взе две жертви край Ловеч

Бил Гейтс прогнозира двудневна работна седмица след 10 години

Бил Гейтс прогнозира двудневна работна седмица след 10 години

Затягат контрола за отпускане на пенсии и обезщетения

Затягат контрола за отпускане на пенсии и обезщетения

pariteni.bg
6 котешки филма, които трябва да гледате

6 котешки филма, които трябва да гледате

dogsandcats.bg
Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена
Ексклузивно

Празник е! Имен ден имат хората с тези интересни имена

Преди 1 ден
Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда
Ексклузивно

Опасно време в петък, -12 градуса ни дебнат през уикенда

Преди 1 ден
Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп
Ексклузивно

Мария Корина Мачадо подари медала си за Нобеловата награда за мир на Тръмп

Преди 1 ден
<p>Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания</p>
Ексклузивно

Когато САЩ случайно хвърлиха четири ядрени бомби върху Испания

Преди 1 ден

Виц на деня

Преглед на слуха на малко дете. Докторът тихо: - Бонбон? Детето още по-тихо: - Къде е?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Възстановено е движението в пътния участък Ловеч – Изворче

България Преди 1 час

В продължение на повече от два часа и половина пътят остана затворен и беше въведен обходен маршрут и в двете посоки

.

„Кроношпан“ подаде план за спиране във Велико Търново

България Преди 1 час

Внесения план е резултат от принудителна административна мярка, наложена от РИОСВ - Велико Търново

Принц Хари и Меган Маркъл

Принц Хари и Меган танцуват за видео, заснето от дъщеря им

Любопитно Преди 4 часа

Херцогинята на Съсекс се включи в нова тенденция в социалните мрежи, при която потребителите споделят свои снимки от 2016 г., за да отбележат изминалото десетилетие

Дженифър Лорънс

Дженифър Лорънс с брутално разкритие: Пропуснах роля, защото не съм „достатъчно красива“

Любопитно Преди 5 часа

На нейно място за ролята на Парън Тейт е избрана звездата от „Барби“ Марго Роби

Научно изследване опровергава Тръмп за парацетамола и бременността

Научно изследване опровергава Тръмп за парацетамола и бременността

Свят Преди 5 часа

Твърдението на президента на САЩ Доналд Тръмп, че приемането на парацетамол по време на бременност е свързано с аутизъм при децата, беше опровергано от голям обзор на наличните доказателства

Перник се готви за „Сурва“: празнична треска и засилен трафик

Перник се готви за „Сурва“: празнична треска и засилен трафик

Любопитно Преди 6 часа

Човечеството получи мистериозен 10-секунден сигнал от неизвестен източник в дълбокия Космос

Човечеството получи мистериозен 10-секунден сигнал от неизвестен източник в дълбокия Космос

Любопитно Преди 7 часа

Два земни спътника потвърдиха, че мистериозният сигнал идва от точка на 13 милиарда светлинни години от Земята

Самолет на American Airlines

FAA предупреждава за полети над Мексико и Южна Америка заради потенциални военни действия

Свят Преди 7 часа

Предупреждението влезе в сила вчера и ще продължи 60 дни – до средата на март

Нов субвариант на грипа: Проф. Аргирова предупреждава за рисковете

Нов субвариант на грипа: Проф. Аргирова предупреждава за рисковете

България Преди 7 часа

Вирусът причинява необичайно бързо развитие на пневмония

Кресна

Трафик и по-високи ТОЛ такси по пътя към Гърция това лято

България Преди 8 часа

Въпреки това Гърция остава водеща лятна дестинация за българите

Николай Младенов е върховен представител за Газа, кого избра Тръмп

Николай Младенов е върховен представител за Газа, кого избра Тръмп

България Преди 8 часа

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио и бившият министър-председател на Великобритания сър Тони Блеър са сред основателите на т.нар. „Съвет за мир“

Федерални служители в Сейнт Пол, щата Минесота

Съд в САЩ забрани на имиграционните агенти в Минеаполис да задържат мирни протестиращи

Свят Преди 9 часа

Министерството на правосъдието на САЩ разследва длъжностни лица от щата Минесота, включително губернатора Тим Уолз и кмета на Минеаполис Джейкъб Фрай

Любослав Пенев

Добра новина - Любо Пенев се прибира в България

България Преди 9 часа

Собственикът на ЦСКА Валтер Папазки е осигурил самолет, с който това става възможно

Край на тайната на заплатите от тази година

Край на тайната на заплатите от тази година

България Преди 10 часа

ЕС въвежда задължителни правила, които целят да превърнат принципа „равно заплащане за равен труд или труд с равна стойност“ от декларация в правно приложима норма

Честит Антоновден! Днес не разкривайте плановете си пред никого

Честит Антоновден! Днес не разкривайте плановете си пред никого

Любопитно Преди 10 часа

Православните християни почитат паметта на преп. Антоний Велики

Римската империя - снимката е илюстративна

17 януари: Сватбата на Ливия – майката на императори

Любопитно Преди 10 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Всичко от днес

От мрежата

Мистерията защо кучетата заравят костите си

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които се радват на най-добро здраве

dogsandcats.bg
1

Караме ски на Мальовица и над Якоруда

sinoptik.bg
1

Спасиха куче от замръзналия Дунав

sinoptik.bg

Гала с обувки като на Анджелина Джоли

Edna.bg

Честит рожден ден, Джим Кери... човекът, който ни разсмя, за да ни каже истината

Edna.bg

Ето с коя световна легенда се събра Григор в Мелбърн (СНИМКА)

Gong.bg

Радо Янков: Научил съм се да губя, вече мисля за следващия старт

Gong.bg

Тежка катастрофа в Ловешко, загинаха баща и дъщеря

Nova.bg

Глоба от 100 лева за зъболекарката, извършила интервенцията, след която почина 6-годишният Ангел

Nova.bg