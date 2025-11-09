Михаела Василева отново влиза в играта за голямата награда в Big Brother

П ълната с енергия Михаела Василева се завръща в Къщата на Big Brother като пълноправен съквартирант, който ще се бори за наградата от 100 000 лева. Устата инфлуенсърка, която стана известна с прозвището “Овца”, получава втори шанс, тъй като не беше изгонена със зрителски вот, а си тръгна по собствено желание. Присъствието ѝ в най-обсъжданата къща в България вероятно ще предизвика сътресения в отношенията между участниците във финалната седмица на Big Brother.

Тази вечер по време на живото излъчване, Къщата напусна емоционалната Ебру Мустафа.

Тя получи най-нисък вот от зрителите на NOVA. След нея остана ловецът на духове Стефан, който за поредна седмица се спасява от елиминация.

Гласуването за победител в Big Brother 2025 вече стартира. Зрителите могат да подкрепят своя любимец в приложението на NOVA PLAY. Кой ще грабне голямата награда ще стане ясно в събота, 15 ноември, когато предстои големият финал. Преди това съквартирантите ги очаква седмица пълна с обрати и неочаквани предизвикателства.

Напусналата Ебру ще е следващият гост в подкаста “Голямата сестра”. Тя ще застане пред водещата Елена Сергова, за да отговори на всички горещи въпроси, свързани с поведението й в Къщата. Епизодът с нея ще бъде онлайн в неделя от 16:00 ч. в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

