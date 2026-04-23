Михаела Маринова: Мотото “Над теб е само небето” ме води напред

Михаела Маринова за пътя от сцената до менторството, силата на несъвършенствата и емоциите, които превръща в музика

23 април 2026, 16:25
„Дяволът носи Прада“, но прегръща Версаче: Донатела взриви премиерата в Лондон
Йордан от Hell’s Kitchen: Много пъти съм искал да се откажа от готвенето заради нулевия социален живот!
Ремзи от Hell’s Kitchen: Станах готвач, за да мога да обиколя света и да видя различните култури! (ВИДЕО
Денис Ремзи си тръгна от Hell’s Kitchen без Черна куртка
10 години без Принс: Истината за фаталната грешка и кой понесе отговорност за смъртта му
Ан Хатауей и Мерил Стрийп заслепиха на премиерата на „Дяволът носи Прада 2“
Какво се случва с тялото в началото на бременността и как да облекчим симптомите
Честит имен ден! Знаете ли какво всъщност означава името Тома и защо днес е „особена“ неделя?

П онякога зад най-разпознаваемите гласове стоят много повече труд, емоция и истории, отколкото хората знаят. Михаела Маринова е гост в новия епизод на “Капките Podcast” - вече не само като участник и победител в “Като две капки вода”, а и като новия ментор в шоуто, който помага на други артисти да намерят своя глас. В един разговор за сцената, съмненията, вдъхновението и цената на това да бъдеш себе си, Михаела показва онази своя страна, която не винаги се вижда под прожекторите.

Във всеки участник вижда себе си

Да бъдеш ментор означава да познаваш и разбираш човека пред теб. И Михаела го прави с лекота. “Откривам себе си във всеки един от участниците”, казва тя и изброява: хъса на Алекс Раева, перфекционизма на Иво Димчев, първите стъпки на Симона - за Михаела тези черти не са чужди, сякаш е “разпръсната в 9 души”. За нея това не е просто шоу, а процес, в който всеки артист преминава през собствена трансформация. Какво е да се върнеш на същата сцена, но с напълно различна роля - чуйте в “Капките Podcast”.

“Над теб е само небето”

Понякога едно изречение остава за цял живот. За Михаела това са думите на баща ѝ: “Над теб е само небето”. Фраза, която се превръща в неин вътрешен компас. Тя вярва, че възможностите са безгранични, стига да дадеш всичко от себе си. И може би именно тази вяра, както ѝ нейното постоянство я водят през всички етапи на кариерата ѝ.

Пътят към музиката, който започва много рано

Михаела влиза в шоубизнеса още като ученичка - и това променя всичко. “Животът ми се преобърна на 180 градуса”, спомня си тя. Подготвя се за изпити вкъщи, докато паралелно гради кариера. Но вместо тежест, тя усеща магия: “Това беше вълшебен момент за мен и за семейството ми”. Как се пораства толкова бързо и какво губиш по пътя? - отговорите в “Капките Podcast”.

Несъвършенствата като сила

В свят, в който всички искат да са еднакви, Михаела избира друга посока: “Бъди себе си” - казва тя като свое мото. За нея истинската сила на артиста се крие именно в несъвършенствата. “Изпълнителят се формира чрез имитации на различни артисти, от всеки взимаш по нещо, но трябва да го пречупиш през своята призма”. И именно това я прави толкова разпознаваема - способността да бъде автентична в своята кариера.

Болката като вдъхновение

Музиката за Михаела не идва само от щастливите моменти. “Понякога си предизвиквам тъга, бъркам дълбоко в себе си, за да напиша хубава песен”, признава тя. Първата ѝ авторска балада “Страх от самота” се оказва повратна точка: “Тогава започнах да звуча най-много като себе си”. Трябва ли артистът да мине през трудности, за да бъде истински? Михаела отговаря на този и много други въпроси в един истински разговор само в “Капките Podcast”.

Как се изгражда един от най-разпознаваемите гласове в българския поп? Къде свършват имитациите и наяве излиза гласа на истинския артист? И може ли несъвършенството да бъде най-голямата ти сила? Михаела Маринова отговаря честно, емоционално и вдъхновяващо в новия епизод на “Капките Podcast”.

Официалният подкаст на любимото шоуто за имитации - “Капките Podcast” можете да гледате в Vbox7Nova Play и YouTubeСледете най-интересните акценти във FacebookInstagram и TikTok .

Разкриха подробности защо синът е разчленил баща си в Пловдив

Възможно ли е? 9 холивудски двойки, които останаха приятели след развода

ЕС одобри заем от 90 млрд. евро за Украйна и 20-и пакет санкции срещу Русия

Отиде си човекът, създал „Ветрове" за Лили Иванова: Почина композиторът Георги Красимиров - Герасим

От философия до успешно управление: Д-р Джей Ди Минингер (АУБГ) за лидерството отвъд авторитета и уменията на бъдещето.

22 април: Денят, в който вятърът донесе смърт

Дъжд и гръмотевици, сняг в планините. Кога ще спре да вали

Тръмп удължава примирието с Иран

Jeep Compass е ориентирът на клиентите в C-SUV сегмента

Украйна задържа агент на руското ГРУ, насочвал удари в Донецка област

СБУ твърди, че е предавал координати за въздушни атаки срещу украински позиции

Израел и Ливан започват нови преговори за примирие с „Хизбула“ във Вашингтон

САЩ посредничат в опит за удължаване на споразумението и намаляване на напрежението

Папа Лъв XIV: Светът е "опустошаван от шепа тирани"

Папата възприе нов, силен стил на говорене по време на престоя си в Африка

Създадоха национална мрежа за борба с киберпрестъпленията

Целта е по-ефективно разследване на онлайн престъпления и пиратство

Какво представлява Малакският проток и защо е стратегически важен за света

През него преминава почти една трета от морската търговия с петрол

"Искам да живея": 34-годишен мъж се бори с рак, търси помощ за лечение

Единственият реален шанс на младия мъж е сложна операция, за която средствата на семейството са непосилни

Остри сблъсъци между Златните и Платинените в Hell’s Kitchen

Двата отбора ще готвят заедно за първи път

Георги Георгиев се отказва да бъде народен представител в 52-ото Народно събрание

Той заявява пред ЦИК, че няма да влезе в парламента, въпреки избора си с листата на ГЕРБ-СДС в Пловдив

„Светът ви вижда“: Принц Хари пристигна в Киев с важно послание

Посланието на Херцога на Съсекс към украинците е, че „светът ви вижда и ви уважава“. Той нарече страната „държава, която смело и успешно защитава източния фланг на Европа“ и каза, че „е важно да не губим от поглед значението на това“

Експерт за антракса: Властите буквално са "проспали" началото на епидемията

Експертът от „Активни потребители” настоява за криминално разследване заради преработката на заразено месо и опитите за прикриване на случая

БАБХ разкри "виртуални" животни в Смолянско, за които са вземани субсидии

БАБХ разкри 321 „виртуални” животни в Смолянско, за които са вземани субсидии

Скритата трагедия на Рита Уилсън в България и „странното“ съвпадение, което я преследва

Бащата на Уилсън „никога не е казвал нищо“, спомня си тя, за съпругата и детето, които е загубил в България след Втората световна война

Мистерията на хилядолетията: Археолог твърди, че знае къде е изгубеният Кивот

Професор Крис МакКин вярва, че изгубеният кивот може да се намира под Градa на Давид, археологически обект точно на юг от Куполът на Скалата, който се счита за една от най-старите части на Йерусалим

CodeFashion RUNWAY SS26 превърна София в сцена на модата

Любопитно

ЛЕВ ИНС Живот е част от групата ЛЕВ ИНС

Нова функция в еЗдраве: Пациентите вече сами избират кой лекар да вижда досието им

До момента пълният достъп до информацията в електронното ни здравно досие беше ограничен

