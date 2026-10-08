Миа Гот подаде молба за развод с Шая Лабъф след почти 10 години брак

М иа Гот подаде молба за развод с Шая Лабъф почти 10 години след сватбата на двамата актьори, съобщава Асошиейтед прес.

В молбата, подадена във вторник във Върховния съд на окръг Лос Анджелис, се посочва, че 32-годишната Гот и 40-годишният Лабъф живеят разделени от юли 2025 г.

Двамата се запознаха и станаха двойка по време на снимките на „Нимфоманка: Част II“ през 2012 г., а през 2016 г. сключиха брак. Впоследствие те се разделиха и обявиха, че се развеждат през 2018 г., но останаха женени, събраха се отново през 2020 г. и през 2022 г. им се роди дъщеря.

Гот иска основната юридическа и физическа опека над 4-годишното дете, като на Лабъф се предоставят права на посещение. Тя също така е поискала от съда да не присъжда издръжка на нито една от страните. Това е първият брак и за двамата.

Както при повечето разводи в САЩ, като причина за раздялата са посочени непримирими различия.

Представителите на Гот и Лабъф не отговориха веднага на съобщенията с молба за коментар, отбелязва Асошиейтед прес.

Актрисата, родена в Лондон с името Миа Джипси Мело да Силва Гот, наскоро се появи в ролята на неверната слугиня Меланто в излязлата това лято лента „Одисея“. Тя имаше двойна роля във „Франкенщайн“ (2025), а преди това участва в хорър трилогията X, Pearl и MaXXXine.

Лабъф беше дете звезда в сериала „Не дразнете Стивънс“ по Disney Channel и във филма „Семейно проклятие“ от 2003 г. По-късно той участва в „Индиана Джоунс и кралството на кристалния череп“ и в първите три филма от поредицата „Трансформърс“ на режисьора Майкъл Бей.

Ден преди Гот да подаде молба за развод, Лабъф за втори път постигна извънсъдебно споразумение по спора си с певицата, авторката на песни и актрисата FKA Twigs, с която излизаше, докато беше в процес на раздяла с Гот.

FKA Twigs, чието истинско име е Талия Барнет, твърдеше в иск, заведен през 2020 г., че Лабъф я е малтретирал емоционално и физически по време на връзката им, която започна, когато тя изпълняваше поддържаща роля в полуавтобиографичния филм Honey Boy, чийто сценарий е написан от него и в който той изпълнява главната роля.

Двамата уредиха спора и делото беше прекратено миналата година, но през март тя отново заведе дело срещу него с твърдението, че клаузите за неразкриване на информация в споразумението незаконно я принуждават да мълчи в нарушение на законите на Калифорния.

В понеделник тя подаде молба за отхвърляне на втория иск, като посочи в съдебните документи, че Лабъф е съгласен да анулира тези клаузи.

През юни Лабъф беше осъден на пробация, след като се призна за виновен, че е ударил трима души пред бар в Ню Орлиънс по време на карнавала „Марди Гра“, припомня Асошиейтед прес.