Любопитно

Миа Гот подаде молба за развод с Шая Лабъф след почти 10 години брак

Актрисата Миа Гот подаде молба за развод с Шая Лабъф след близо 10 години брак и иска пълно опекунство над 4-годишната им дъщеря, като посочва че живеят разделени от лятото на 2025 г.

8 октомври 2026, 11:25
Миа Гот подаде молба за развод с Шая Лабъф след почти 10 години брак
Източник: БТА

М иа Гот подаде молба за развод с Шая Лабъф почти 10 години след сватбата на двамата актьори, съобщава Асошиейтед прес.

В молбата, подадена във вторник във Върховния съд на окръг Лос Анджелис, се посочва, че 32-годишната Гот и 40-годишният Лабъф живеят разделени от юли 2025 г.

Двамата се запознаха и станаха двойка по време на снимките на „Нимфоманка: Част II“ през 2012 г., а през 2016 г. сключиха брак. Впоследствие те се разделиха и обявиха, че се развеждат през 2018 г., но останаха женени, събраха се отново през 2020 г. и през 2022 г. им се роди дъщеря.

Гот иска основната юридическа и физическа опека над 4-годишното дете, като на Лабъф се предоставят права на посещение. Тя също така е поискала от съда да не присъжда издръжка на нито една от страните. Това е първият брак и за двамата.

Както при повечето разводи в САЩ, като причина за раздялата са посочени непримирими различия.

Представителите на Гот и Лабъф не отговориха веднага на съобщенията с молба за коментар, отбелязва Асошиейтед прес.

Актрисата, родена в Лондон с името Миа Джипси Мело да Силва Гот, наскоро се появи в ролята на неверната слугиня Меланто в излязлата това лято лента „Одисея“. Тя имаше двойна роля във „Франкенщайн“ (2025), а преди това участва в хорър трилогията X, Pearl и MaXXXine.

Лабъф беше дете звезда в сериала „Не дразнете Стивънс“ по Disney Channel и във филма „Семейно проклятие“ от 2003 г. По-късно той участва в „Индиана Джоунс и кралството на кристалния череп“ и в първите три филма от поредицата „Трансформърс“ на режисьора Майкъл Бей.

Ден преди Гот да подаде молба за развод, Лабъф за втори път постигна извънсъдебно споразумение по спора си с певицата, авторката на песни и актрисата FKA Twigs, с която излизаше, докато беше в процес на раздяла с Гот.

FKA Twigs, чието истинско име е Талия Барнет, твърдеше в иск, заведен през 2020 г., че Лабъф я е малтретирал емоционално и физически по време на връзката им, която започна, когато тя изпълняваше поддържаща роля в полуавтобиографичния филм Honey Boy, чийто сценарий е написан от него и в който той изпълнява главната роля.

Двамата уредиха спора и делото беше прекратено миналата година, но през март тя отново заведе дело срещу него с твърдението, че клаузите за неразкриване на информация в споразумението незаконно я принуждават да мълчи в нарушение на законите на Калифорния.

В понеделник тя подаде молба за отхвърляне на втория иск, като посочи в съдебните документи, че Лабъф е съгласен да анулира тези клаузи.

През юни Лабъф беше осъден на пробация, след като се призна за виновен, че е ударил трима души пред бар в Ню Орлиънс по време на карнавала „Марди Гра“, припомня Асошиейтед прес.

Източник: БТА/Васил Богданов    
Миа Гот Шая Лабъф Развод Актьори Холивуд Опека над дете Съдебни дела FKA Twigs Звездна раздяла Непримирими различия
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Кои са водещите университети в България? МОН представи рейтинга за 2026 г.

Кои са водещите университети в България? МОН представи рейтинга за 2026 г.

Работите на две места? Отпускът трябва да се плаща по двата договора

Работите на две места? Отпускът трябва да се плаща по двата договора

Половин милион празни жилища: Ще поевтинеят ли имотите, ако излязат на пазара?

Половин милион празни жилища: Ще поевтинеят ли имотите, ако излязат на пазара?

Шокиращо: Жената, която не успяха да екзекутират с две инжекции, вече е на крака

Шокиращо: Жената, която не успяха да екзекутират с две инжекции, вече е на крака

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Как да социализирам малко коте

Как да социализирам малко коте

dogsandcats.bg
Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб
Ексклузивно

Прекратиха спасителната операция в Черно море: Няма следа от моряците от потъналия кораб

Преди 1 ден
След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори
Ексклузивно

След неуспешната екзекуция: Криста Пайк е в съзнание и говори

Преди 1 ден
<p>Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина</p>
Ексклузивно

Два от четирите сигнала в Хърватия са за десетократно по-висока доза БЦЖ ваксина

Преди 1 ден
Опозицията: КСНС при президента Илияна Йотова завърши без съгласие
Ексклузивно

Опозицията: КСНС при президента Илияна Йотова завърши без съгласие

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Криско търси своята дуетна половинка сред осем загадъчни участници в “Пееш или лъжеш”

Криско търси своята дуетна половинка сред осем загадъчни участници в “Пееш или лъжеш”

Любопитно Преди 15 минути

Цвети Петрова и Боби Турбото ще помагат на изпълнителя в търсенето на музикален талант тази неделя в 20:00 по NOVA

Омбудсманът: Родители не трябва да доказват ваксини, които вече са отчетени

Омбудсманът: Родители не трябва да доказват ваксини, които вече са отчетени

България Преди 16 минути

Велислава Делчева настоява липсващите данни за имунизациите да се прехвърлят служебно в електронното здравно досие на детето

Мария Мачадо

Къде изчезна носителката на Нобелова награда за мир? 7 неуспешни опита на Мария Мачадо за завръщане у дома

Свят Преди 31 минути

Година след спечелването на Нобеловата награда за мир и месеци след свалянето на Николас Мадуро, опозиционната лидерка Мария Корина Мачадо остава блокирана в чужбина. Въпреки подкрепата на народа, седем нейни опита за завръщане у дома пропаднаха

Момче на 6 г. простреля учителката си, крещи: „Не ми пука дали ще отида в затвора“

Момче на 6 г. простреля учителката си, крещи: „Не ми пука дали ще отида в затвора“

Свят Преди 47 минути

Обезпокоителни кадри от полицейска камера, заснети веднага след нападението, които излизат на бял свят чак сега, а инцидентът е станал на 6 януари 2023 г., показват как момчето заплашва полицаите и псува вулгарно

Калин Стоянов съобщи за случай на полицейско насилие в Кърджали

Калин Стоянов съобщи за случай на полицейско насилие в Кърджали

България Преди 1 час

Депутатът заяви, че по нареждане на директора на областното управление е задържан младеж, на когото е нанесен побой от униформени

Закъснял полет? Авиокомпаниите губят удобното си оправдание

Закъснял полет? Авиокомпаниите губят удобното си оправдание

Парите ни Преди 1 час

Съдът на ЕС постанови, че превозвачът не може да откаже обезщетение само защото е имало решение на въздушния контрол

Велислава Петрова: Коридор 8 вече е много повече от инфраструктурен проект

Велислава Петрова: Коридор 8 вече е много повече от инфраструктурен проект

България Преди 1 час

Външният министър определи коридора като стратегическа ос между Черно и Адриатическо море, свързана с икономиката, сигурността и геополитиката на Европа

Морско чудовище: Извадиха исторически 500-килограмов тон след изтощителна битка

Морско чудовище: Извадиха исторически 500-килограмов тон след изтощителна битка

Любопитно Преди 1 час

Чудовищният улов от 506 кг е с над 68 кг по-тежък от досегашното най-добро постижение за щата Ню Хемпшър

Новата директива на ЕС: Кога и с колко ще скочат цените на горивата и отоплението

Новата директива на ЕС: Кога и с колко ще скочат цените на горивата и отоплението

България Преди 1 час

Въвеждането на въглеродна такса върху транспортните и битовите горива превръща климатичните цели на Европейския съюз от абстрактна политика в конкретен разход, който всеки от нас ще усеща ежедневно

„Галъп“: Йотова и Вълчев с близо 45% преди изборите, Гюров и Кандев втори

„Галъп“: Йотова и Вълчев с близо 45% преди изборите, Гюров и Кандев втори

Президентски избори Преди 1 час

Борисов: Путин няма да удари България, докато „Балкански поток“ работи

Борисов: Путин няма да удари България, докато „Балкански поток“ работи

България Преди 1 час

Той призова президентът Йотова да разсекрети част от стенограмата от КСНС

Меган Фокс

Старо видео с Меган Фокс предизвика остри критики заради външния ѝ вид

Любопитно Преди 2 часа

Стар видеоклип на Меган Фокс предизвика остри реакции в социалните мрежи относно външния ѝ вид. Истината зад кадрите обаче разкрива съвсем друг контекст, докато феновете предупреждават за дигитална манипулация и нереалистични очаквания към актрисите

Министърът на външните работи Велислава Петрова

МВнР ще привика Митрофанова, ако се докаже, че Русия стои зад атаката в Черно море

България Преди 2 часа

София поддържа контакт с Украйна, Румъния и службите за сигурност, докато се изяснява кой стои зад удара

Джо Манганиело разкри, че София Вергара му се подигравала по време на почти фатална болест

Джо Манганиело разкри, че София Вергара му се подигравала по време на почти фатална болест

Любопитно Преди 2 часа

Актьорът от „Истинска кръв“ разкрива интимни подробности за 7-годишната си битка с автоимунно заболяване, опитите за самоубийство и студенината на бившата си съпруга. Манганиело опроверга версията на Вергара за развода им и разкри истинската причина за разпада

Мъж загина при катастрофа във Врачанско

Мъж загина при катастрофа във Врачанско

България Преди 2 часа

Той е пътувал в товарен автомобил, който се е блъснал в движещ се пред него влекач

Бебе стана хит в мрежата с емблематичните тоалети на принцеса Даяна

Бебе стана хит в мрежата с емблематичните тоалети на принцеса Даяна

Любопитно Преди 2 часа

Родителите на малката Даяна пресъздадоха 12 от най-известните визии на покойната лейди Даяна - от сватбената рокля до известната „рокля на отмъщението“

Всичко от днес

От мрежата

10 мита за Ротвайлерите, в които много хора все още вярват

dogsandcats.bg

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg
1

Почти 30 градуса в следващите дни

sinoptik.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg

Красиви крака: От древния Рим до TikTok – защо грижата за тях е по-актуална от всякога

Edna.bg

Иван и Андрей: За децата, големите мечти и шоубизнеса

Edna.bg

Външният министър ще извика Митрофанова, ако се докаже, че атаката на два кораба в Черно море е руска

Nova.bg

Рейтингът на университетите за 2026 г.: Кои са лидерите и къде дипломата носи най-високи доходи?

Nova.bg