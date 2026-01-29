Любопитно

Месечна издръжка от $1 милион? Истината за богатството на Никола Пелц

След публичното отчуждение на Бруклин Бекъм от родителите му се появиха твърдения, че Никола Пелц получава 1 млн. долара месечно от баща си милиардер, но източници категорично отричат слуховете като напълно неверни

29 януари 2026, 14:22
Източник: Getty Images

С лед като Бруклин Бекъм публикува шокиращото си изявление миналата седмица, около драмата с родителите му – Дейвид и Виктория Бекъм – се появиха редица нови обвинения и спекулации.

Едно от най-скорошните твърдения, свързани с предприемача и съпругата му, актрисата Никола Пелц, гласи, че звездата от „Лола“ получава месечна издръжка в размер на 1 милион долара от баща си – милиардера Нелсън Пелц. Според източници обаче тези твърдения категорично не отговарят на истината. Източник заяви пред HELLO!: „Това е 100% невярно. Въпросният цитат няма източник, защото не е верен. Това е просто изфабрикуван слух, съставен от нищото.“

Твърдението беше направено в скорошен епизод на подкаста „The Rest is Entertainment“ от журналистката Марина Хайд, която води подкаста заедно с телевизионния продуцент Ричард Осман. Хайд спомена конкретната сума, докато обсъждаше продължаващото напрежение между Бруклин и семейството му. „От това, което чувам, мисля, че Бекъм дават на Бруклин много пари, но не безумни пари, и до известна степен мечтаят той да стъпи на собствените си крака и да стане независим.“

Тя продължи: „Може би Нелсън Пелц би отрекъл това, но чувам, че им е казал: „Давам на дъщеря си милион долара джобни на месец“. „Единственото нещо, което те [Бекъм] не смятаха, че децата им ще правят, е подписването на предбрачен договор – те си мислеха, че ще бъде обратното.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бруклин и Никола не са коментирали допълнително след изявлението на Бруклин от миналата седмица и изглежда са съсредоточени върху съвместния си живот. Във вторник двойката беше заснета усмихната, докато се наслаждаваше на това, което изглеждаше като романтично пътуване, в компанията на едно от очарователните си кучета.

На кадрите актрисата от „Лола“ и нейният амбициозен съпруг – който се изявява като готвач – сключили брак през 2022 г., са видени да се разхождат по алеи, обсипани с цветя, докато извеждат кучето си. Други снимки показват апетитната храна, на която са се наслаждавали, както и Никола, която отпива чаша вино.

Миналата седмица Бруклин предизвика истински фурор в интернет, след като сподели серия от остри публикации в социалните мрежи, в които обясни решението си да прекъсне връзките си с прочутото си семейство.

„Не искам да се помирявам със семейството си. Не ме контролират, за първи път в живота си отстоявам себе си“, написа той, като заяви още, че Никола „постоянно е била неуважавана от семейството ми, независимо колко усилено сме се опитвали да се обединим като едно цяло“.

Бруклин описа и няколко предполагаеми инцидента, довели до отчуждението, включително твърдението, че Виктория е „откраднала“ първия му танц с Никола по време на сватбата им и е отменила изработката на сватбената рокля на Никола „в последния момент“.

Междувременно лагерът на Бекъм е „разстроен“ от мащаба на общественото внимание. Източник, близък до Дейвид и Виктория, коментира пред HELLO!: „Разбираемо е, че Дейвид и Виктория са разстроени и биха искали да могат да разрешат това насаме. Бруклин отвори цяла кутия на Пандора.“

Приятелят добави: „Това едва сега започва. Засега те възнамеряват да запазят достойно мълчание по отношение на всякакви подробности, но това е сърцераздирателно за всички замесени.“

Бруклин Бекъм Никола Пелц Семейство Бекъм Семейна драма Месечна издръжка Отчуждение Сватбен скандал Слухове Социални мрежи Подкаст
