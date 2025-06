Менюто на деня: Тайният гастрономически ритуал на Испания

Л есно се забелязва, че е обяд в Испания. Магазините, предприятията и училищата затварят врати. Тълпи се събират по тротоарите и се втурват към барове и ресторанти в търсене на вкусна храна. Докато мнозина се отправят към най-близкия площад, привлечени от надписи за паеля и сангрия, местните предпочитат любимите си заведения за една от най-обичаните хранителни традиции в Испания – menú del día, пише National Geographic.

Menú del día, или менюто на деня, е ротационно меню от три ястия, предлагано на достъпна цена, което може да се намери в ресторанти из цялата страна. Макар че някои опитни туристи знаят за тази тайна на храненето, в повечето случаи тя остава обичана местна традиция, която посетителите пренебрегват.

История на Менюто на деня в Испания

Menú del día се ражда по време на режима на Франко. През 1965 г. генерал Франсиско Франко приема закон, според който всички ресторанти трябва да предлагат туристическо меню с фиксирана цена, което включва три ястия и напитка. Целта е била да се създаде достъпна възможност за обяд и да се стимулира туризмът.

Програмата работи. Според проучване, проведено от PubMed Central, през 1960 г. Испания е имала 5,4 милиона посетители, а в края на десетилетието те са над 20 милиона. Тя продължава да бъде стимул за туристите, но с течение на годините се превръща в основна храна и за местните жители.

Фиксираното меню, което обикновено струва между 10 и 16 евро в зависимост от мястото, където хапвате, включва предястие, основно ястие и десерт. Към него се предлага и една напитка - вино, бира, кафе, безалкохолна напитка или вода.

Като се има предвид ниската фиксирана цена, ресторантьорите трябва да проявяват творчество. Повечето от тях изграждат ежедневните си предложения на базата на най-евтините и пресни съставки, които могат да получат от местните доставчици. Ястията са прости по своята същност, но винаги са засищащи и удовлетворяващи.

Какво да очаквате

Обикновено менюто включва три до четири варианта за всяко ястие: primer plato (предястие), segundo plato (основно ястие) и postre (десерт). При поръчката се прави избор за трите ястия и се посочва желаната напитка.

За предястие може да изберете fideuà - ястие с юфка, подобно на паелята; huevos revueltos - бъркани яйца с гъби, аспержи или morcilla (кървавица); или охладена супа като salmorejo или gazpacho.

Основните ястия обикновено са по-малки, често с месо или морски дарове. Може да видите свинско филе в кремообразен сос от синьо сирене, говежди бузи, задушени в червено вино, или рибно филе, завършено с лек сос от лимон и чесън.

Пресните плодове са най-разпространеният десерт в Испания. Понякога обаче можете да намерите и сладолед, шоколадов или ябълков тарт, оризов пудинг или дори парче сирене, полято с мед.

