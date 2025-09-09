Колко дълго ще оцелеят хората, след като се роди последното бебе?

М ного малко хора живеят повече от век. Така че, ако никой вече не е имал бебета, вероятно няма да има останали хора на Земята в рамките на 100 години. Но първо, населението ще се свие, тъй като възрастните хора ще умират и никой няма да се ражда, съобщи Sciencealert.

Дори ако всички раждания внезапно спрат, този спад ще започне бавно.

В крайна сметка няма да има достатъчно млади хора, достигащи пълнолетие, за да вършат основна работа, което ще доведе до бърз разпад на обществата по целия свят. Някои от тези сривове биха били в способността на човечеството да произвежда храна, да осигурява здравни грижи и да прави всичко останало, от което всички зависим.

Храната ще стане оскъдна, въпреки че ще има по-малко хора за изхранване.

Това със сигурност не би била приятна картина. В крайна сметка цивилизацията би се разпаднала.

Вероятно е след 70 или 80 години, а не след 100, да не останат много хора поради недостиг на храна, чиста вода, лекарства с рецепта и всичко останало, което лесно можете да си купите днес и е необходимо за оцеляване.

🚨 THE WORLD IS RUNNING OUT OF PEOPLE—AND IT'S WORSE THAN YOU THINK



Forget robots taking your job—soon there won’t be enough humans left to do them anyway.



Birth rates are crashing in rich countries like the US, Japan, and South Korea.



In 40 years, the global population will… https://t.co/f4aRyFcHGb pic.twitter.com/vhWBlrogCF — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 18, 2025

Внезапна промяна може да последва катастрофа

Разбира се, рязкото спиране на раждаемостта е много малко вероятно, освен ако не се случи глобална катастрофа. Ето един потенциален сценарий, който писателят Кърт Вонегът изследва в романа си „Галапагос“: Силно заразна болест може да направи всички хора в репродуктивна възраст безплодни – което означава, че никой вече няма да е способен да има деца.

Друга възможност може да бъде ядрена война, в която никой не оцелява – тема, която е била изследвана в много филми и книги на ужасите.

Много от тези произведения са научна фантастика, включваща много космически пътувания. Други се стремят да предскажат по-малко фантастично бъдеще, обвързано със Земята, където хората вече не могат да се размножават лесно, причинявайки колективно отчаяние и загуба на лична свобода за тези, които са способни да имат деца.

Две книги в тази насока са „Разказът на прислужницата “ от канадската писателка Маргарет Атууд и „Децата на хората“ от британския писател П. Д. Джеймс. Те са дистопични истории, което означава, че действието се развива в неприятно бъдеще с много човешки страдания и безредици. И двете са станали основа за телевизионни сериали и филми.

През 60-те и 70-те години на миналия век много хора се притеснявали, че на Земята ще има твърде много хора, което ще причини различни видове катастрофи. Тези сценарии също станали фокус на дистопични книги и филми.

Насочваме се към 10 милиарда души

Разбира се, броят на хората по света продължава да расте, въпреки че темпът на този растеж се е забавил. Експерти, които изучават промените в населението, прогнозират, че общият брой ще достигне пик от 10 милиарда през 2080-те години, в сравнение с 8 милиарда днес и 4 милиарда през 1974 г.

Населението на САЩ в момента е 342 милиона. Това са около 200 милиона повече хора, отколкото са били тук, когато аз съм роден през 30-те години на миналия век. Това са много хора, но както в световен мащаб, така и в САЩ тези числа биха могли постепенно да намалеят, ако повече хора умират, отколкото се раждат.

Около 3,6 милиона бебета са родени в САЩ през 2024 г., което е спад от 4,1 милиона през 2004 г. Междувременно около 3,3 милиона души са починали през 2022 г. , в сравнение с 2,4 милиона 20 години по-рано.

Not as long as you'd think.https://t.co/b4htHLiCx9 — ScienceAlert (@ScienceAlert) June 17, 2025

Едно от важните неща, които ще бъдат важни с промяната на тези модели, е дали има управляем баланс между младите и по-възрастните хора. Това е така, защото младите хора често са двигателят на обществото. Те са тези, които прилагат нови идеи и произвеждат всичко, което използваме.

Също така, много възрастни хора се нуждаят от помощ от по-млади хора с основни дейности, като готвене и обличане. А широк спектър от работни места е по-подходящ за хора под 65 години, отколкото за тези, които са достигнали типичната възраст за пенсиониране .

Намаляваща раждаемост

В много страни жените раждат по-малко деца през целия си репродуктивен живот, отколкото е било преди. Това намаление е най-осезаемо в няколко страни, включително Индия и Южна Корея .

Спадът в раждаемостта, наблюдаван днес, се дължи до голяма степен на това, че хората избират да нямат деца или да имат толкова деца, колкото са имали родителите им. Този вид спад на населението може да се овладее чрез имиграция от други страни, но културните и политическите съображения често пречат на това.

В същото време много мъже стават все по-малко способни да имат деца поради проблеми с фертилитета . Ако тази ситуация се влоши значително, това би могло да допринесе за рязък спад на населението.

Неандерталците са изчезнали

Нашият вид, Homo sapiens , съществува от поне 200 000 години. Това е дълго време, но както всички животни на Земята, ние сме изложени на риск от изчезване.

Помислете какво се е случило с неандерталците , близки роднини на Homo sapiens . Те са се появили за първи път преди поне 400 000 години. Нашите съвременни човешки предци са се припокривали за известно време с неандерталците , които постепенно са изчезнали преди около 40 000 години.

Някои учени са открили доказателства, че съвременните хора са били по-успешни във възпроизвеждането на числеността си от неандерталците. Това се е случило, когато Homo sapiens са станали по-успешни в осигуряването на храна за семействата си и също така са имали повече бебета от неандерталците.

Ако хората изчезнат, това би могло да отвори възможности за процъфтяване на други животни на Земята. От друга страна, би било тъжно хората да изчезнат, защото ще загубим всички велики постижения, които хората са постигнали, включително в изкуствата и науката.

Трябва да предприемем определени стъпки, за да си осигурим дълго бъдеще на нашата планета. Те включват контролиране на изменението на климата и избягване на войни. Също така трябва да оценим факта, че наличието на голямо разнообразие от животни и растения прави планетата здравословна за всички същества, включително и за нашия собствен вид.