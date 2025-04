Дюи от "Малкълм" с рядка поява – какво се случва с него днес?

Е рик Пер Съливан, известен с ролята си на Дюи в хитовия ситком на Fox "Малкълм", наскоро беше забелязан при рядка публична поява в Бостън.

33-годишният Пер Съливан изигра Дюи – остроумното, хумористично и музикално талантливо дете в семейство Уилкерсън. Шоуто приключи първоначалното си излъчване през 2006 г. след седем сезона и 151 епизода.

Облечен в яке и шапка, бившият актьор изглеждаше зает с ежедневни задачи, докато се наслаждаваше на чаша кафе. Според TMZ, Пер Съливан напуска Холивуд преди около 18 години, за да се съсредоточи върху образованието си. Последната му роля, според IMDb, беше във филма Twelve от 2010 г.

След оттеглянето си от развлекателната индустрия Пер Съливан за кратко учи в Университета на Южна Калифорния. В момента той е аспирант по викторианска литература, съобщава E! News.

През декември оригиналните членове на актьорския състав Франки Мюниц, Брайън Кранстън и Джейн Качмарек обявиха възраждането на "Малкълм" за Disney+. 39-годишният Мюниц сподели видео в Instagram, в което заяви: „Чаках този момент 18 години. Нека разберем къде са Малкълм и семейството му сега.“

Former 'Malcolm in the Middle' Child Star Erik Per Sullivan Spotted in Rare Outing amid News of Sitcom's Revival https://t.co/OIvZtGh7t6

Миналата седмица стана ясно, че ролята на Дюи ще бъде поверена на Калеб Елсуърт-Кларк в новата версия. Пер Съливан не е коментирал директно събирането на актьорския състав.

'Malcolm in the Middle' scene-stealer Erik Per Sullivan, who played Dewey on the award-winning sitcom, was spotted in Boston.https://t.co/mHAwQTk5vz