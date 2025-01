Louis Vuitton откри Седмицата на мъжката мода в Париж

С едмицата на мъжката мода в Париж започна с представяне на новата колекция облекла за сезон есен-зима 2025/2026 г. на Louis Vuitton, предаде Асошиейтед прес.

Louis Vuitton открива Седмицата на модата в Париж в Лувъра

За създаването на облеклата Фарел Уилямс, главен творчески директор на модната къща, си партнира с неговия приятел Ниго, арт директор на „Кензо“. Те комбинират вдъхновените от американската мода разкроени панталони с груб деним, харектрени за Уилямс, със свободните силуети на Ниго и сложната японска изработка, създавайки хармонично сливане между Изтока и Запада.

