Лесни методи, с които ще почистите по-бързо скаридите

Скаридите могат да бъдат звездата на трапезата, но почистването им често е досадно и отнема много време

27 октомври 2025, 06:40
Лесни методи, с които ще почистите по-бързо скаридите
Източник: iStock

С каридите могат да бъдат звездата на трапезата, но почистването им често е досадно и отнема много време. Ето няколко начина за бързо почистване и приготвяне на морски дарове за готвене.

Метод с ножици

Размразете скаридите (ако са замразени) и ги изплакнете със студена вода. Вземете остри кухненски ножици. Дръжте скаридата в едната си ръка и използвайте ножицата, за да отрежете главата, ако все още е прикрепена.

Прокарайте ножицата по гърба на скарида, точно през черупката. Не режете през месото, само черупката, за да стигнете до вътрешностите.

Използвайте върха на ножица или клечка за зъби, за да отстраните тъмната жилка (черва) по гърба. Изплакнете скаридите със студена вода.

Накрая счупете черупката и я извадете от скаридите.

Метод с пинсети

Хванете скаридата за опашката с едната ръка. С помощта на пинсети или пръсти внимателно отделете черупката от тялото, започвайки от главата към опашката.

За бързина можете да оставите опашката на място - изглежда добре при сервиране. Използвайте пинсети, за да хванете ръба на червото близо до главата. Издърпайте внимателно, червото трябва да излезе цяло. Ако се разкъса, можете да правите малки, плавни движения по тялото.

След като отстраните вътрешностите, изплакнете скаридите със студена вода, за да отстраните остатъците от пясък или черва.

Трик с клечка за зъби

Дръжте скаридата в ръка и отстранете главата, ако все още е на нея. Вземете клечка за зъби и внимателно издърпайте черупката отдолу (където е коремчето). Повдигнете черупката нагоре по задната част на скаридата, движейки се от главата към опашката.

Скаридите често имат черна „връв“ (черва) по гърба си. Поставете клечка за зъби под тази връв и внимателно я издърпайте.

За да почистите няколко скариди по-бързо, работете като с конвейерна лента: първо отстранете черупката на всички, след това отстранете вътрешностите и накрая опашката. Това ще бъде много по-бързо.

Източник: rbc.ua    
